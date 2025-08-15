Gen Z thích mua hàng trên TikTok, thậm chí nuôi con cũng theo TikTok

Ông Nguyễn Phương Lâm - Giám đốc bộ phận tư vấn và phân tích của Công ty YouNet ECI, tiết lộ những điều thú vị này tại Hội thảo Cập nhật xu hướng thương mại điện tử 2025 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tại TP.HCM ngày 15/8.

Theo ông Lâm, gen Z (thế hệ từ 15-27 tuổi) và Millennials (thế hệ từ 28-43 tuổi) hiện nay là nhóm tiêu dùng chính của kênh thương mại điện tử. Tuy nhiên, thị hiếu của mỗi nhóm khi mua sắm trực tuyến có nhiều điểm khác nhau.

Ông Nguyễn Phương Lâm - Giám đốc bộ phận tư vấn và phân tích của Công ty YouNet ECI. Ảnh: BSA

Dữ liệu từ YouNet ECI cho thấy động lực mua sắm của gen Z là để giải trí và khám phá những sản phẩm mới hợp thời trang, phù hợp với lối sống của họ. Trong khi Millennials mua sắm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình và bản thân với yêu cầu cao về cả chất lượng sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ.

Với mục đích này, ông Lâm cho biết gen Z thích mua sắm trên TikTok Shop hơn bất kỳ sàn thương mại điện tử nào khác. Nhóm này có thể mua bất cứ thứ gì trên TikTok Shop trong khi Millennials cẩn thận và có kế hoạch chi tiêu hơn.

Khi mua sắm trên TikTok Shop, gen Z ưu tiên những sản phẩm giá thấp, thích săn hàng khuyến mãi với mức khuyến mãi từ 30% trở lên. Đặc biệt, họ háo hức được trải nghiệm các xu hướng mới. Điều này là cơ hội cho các doanh nghiệp mới, thương hiệu mới gia nhập thị trường, đặc biệt qua kênh thương mại điện tử.

Hành vi mua sắm của gen Z và Millennials. Nguồn: YouNet ECI

Hành vi nhóm khách hàng gen Z khá khác biệt so với Millennials. Millennials chú trọng sản phẩm có giá trị tốt so với chất lượng, họ đặc biệt quan tâm sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường, không quá quan tâm sản phẩm có khuyến mãi hay không.

Ông Lâm nhận định gen Z hiện nay có hành vi mua sắm khác biệt so với Millennials. Thậm chí, nhóm này còn nuôi con theo TikTok, tức họ học kinh nghiệm nuôi con từ các tài khoản chia sẻ trên TikTok, trong khi Millennials chú trọng kinh nghiệm dân gian, kiến thức từ bác sĩ.

“Sự khác biệt này khiến các thương hiệu, doanh nghiệp phải có chiến lược phù hợp cho từng đối tượng khi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, khó có chiến lược chung cho cả hai đối tượng gen Z và Millennials”, ông nói.

Hành vi mua sắm của gen Z khác hoàn toàn so với các thế hệ trước. Ảnh: Hồng Phúc

Thương mại điện tử Việt Nam được dự báo sẽ đạt 49,9 tỷ USD, chiếm 10% GDP toàn quốc vào năm 2028. Ngành FMCG được đánh giá dẫn đầu với đà tăng tốc mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 50-60%.

Dù vậy, theo Giám đốc bộ phận tư vấn và phân tích của Công ty YouNet ECI, nhiều nhãn hàng hiện vẫn chưa khai thác tối đa tiềm năng mua sắm của người tiêu dùng trên thương mại điện tử.

Ông Lâm gợi ý các doanh nghiệp nên xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn nhằm phát triển kênh thương mại điện tử bền vững trong 3-5 năm tới; tạo ra trải nghiệm liền mạch cho người tiêu dùng bằng cách tăng tỷ lệ chuyển đổi từ các hoạt động trên kênh truyền thông xã hội đến thương mại điện tử; xác định các nhà bán hàng tiềm năng để mở rộng độ phủ trên kênh thương mại điện tử.