Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Gia đình
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 09:39 GMT+7
Tử vi 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025

May mắn trời ban, 3 con giáp đón vận hội lớn giữa tháng 9, sự nghiệp tiến bộ, tài lộc dai dẳng như mưa ngâu

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ sáu, ngày 12/09/2025 09:39 GMT+7
Giữa tháng 9 tới đây, 3 con giáp có vận may đặc biệt. Không chỉ sự nghiệp có bước tiến vượt bậc, mà tài lộc của những người này cũng ùn ùn kéo đến.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Hợi vốn mang tính cách hiền lành, nhân hậu và sống chân thành. Họ thường nhận được sự yêu quý, ủng hộ từ đồng nghiệp, bạn bè và cả những người xung quanh.

Trong công việc, con giáp này không thích bon chen, cũng không quá tham vọng trong việc tranh giành vị trí.

Tuy nhiên, nhờ sự khéo léo trong cách ứng xử và biết duy trì các mối quan hệ hài hòa, họ thường gặp được quý nhân phù trợ, giúp vượt qua khó khăn và nắm bắt được nhiều cơ hội tốt.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Hợi vốn mang tính cách hiền lành, nhân hậu và sống chân thành.

Bước sang giữa tháng 9, con giáp tuổi Hợi dần thoát khỏi cảm giác trì trệ, thiếu cơ hội thể hiện trong thời gian trước đó. Vận khí của họ bắt đầu khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân.

Dù tham gia vào dự án tập thể hay mạnh dạn đề xuất những ý tưởng sáng tạo, họ đều có khả năng thu hút sự chú ý, ghi điểm trong mắt cấp trên và được giao thêm trọng trách quan trọng. Đây cũng là thời điểm con giáp này dễ dàng gặt hái được những thành quả xứng đáng sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng.

Không chỉ sự nghiệp, tài vận của người tuổi Hợi trong giai đoạn này cũng có những tín hiệu khả quan. Các mối quan hệ xã hội tốt đẹp mang đến cho họ nhiều cơ hội hợp tác mới, từ đó tạo ra nguồn thu nhập ổn định hơn.

Đặc biệt, nếu biết tận dụng cơ duyên và khả năng giao tiếp khéo léo, con giáp này có thể mở rộng thêm các nguồn đầu tư, từng bước cải thiện tình hình tài chính của mình.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thìn được xem là con giáp mạnh mẽ và uy nghiêm, mang tố chất lãnh đạo bẩm sinh cùng tinh thần kiên cường, không dễ khuất phục trước khó khăn.

Con giáp này thường là người tiên phong, dám nghĩ dám làm, luôn khao khát khẳng định bản thân trong tập thể.

Giữa tháng 9, dù vẫn còn một vài trở ngại cản bước, nhưng đây chỉ là những thử thách mang tính tạm thời. Vận trình sự nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích cực, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc hợp tác mới.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thìn được xem là con giáp mạnh mẽ và uy nghiêm, mang tố chất lãnh đạo bẩm sinh cùng tinh thần kiên cường,

Người tuổi Thìn nếu biết tận dụng cơ hội, thể hiện sự quyết đoán đúng lúc sẽ dễ dàng giành được vị trí nổi bật, thậm chí tạo nền tảng vững chắc cho bước ngoặt quan trọng vào cuối năm.

Tài vận trong giai đoạn này cũng có dấu hiệu sáng hơn. Những nỗ lực trước đó bắt đầu sinh lợi, một số khoản đầu tư hoặc hợp tác có thể mang lại kết quả khả quan.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Thìn cần lưu ý duy trì sự khiêm tốn và tinh thần đoàn kết, bởi chính sự đồng hành của tập thể mới giúp bạn đạt được thành công bền vững.

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với sự chăm chỉ, kiên định và thực tế. Họ là mẫu người đáng tin cậy, luôn tiếp cận công việc một cách thận trọng và trách nhiệm, nhờ vậy thường nhận được sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và cấp trên.

Tuy nhiên, sự điềm tĩnh và dè dặt đôi khi khiến con giáp tuổi Sửu bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng đúng lúc.

Bước sang giữa tháng 9, vận trình của người tuổi Sửu bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Những thay đổi trong công việc hoặc thị trường bên ngoài có thể mở ra cơ hội mới, giúp họ phát huy năng lực tiềm ẩn và chứng minh giá trị của bản thân.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với sự chăm chỉ, kiên định và thực tế.

Nếu biết chủ động nắm bắt, con giáp tuổi Sửu có khả năng được ghi nhận nhiều hơn, thậm chí đạt bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Về tài vận, đây cũng là thời điểm thuận lợi để gặt hái thành quả từ những nỗ lực bền bỉ trước đó. Một số nguồn thu phụ có thể xuất hiện, giúp cải thiện tài chính.

Tuy nhiên, lời khuyên dành cho con giáp tuổi Sửu là nên tiếp tục giữ thói quen quản lý chi tiêu hợp lý, đồng thời mạnh dạn hơn trong việc thể hiện bản thân để con đường thăng tiến được rộng mở hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp được ân nhân định mệnh, xua tan vận rủi, mở mắt đón tài lộc, vui vẻ

Tử vi ngày mai cho biết, ước mơ của 3 con giáp sẽ trở thành hiện thực, họ sẽ được bao bọc bởi vận may lớn, vận rủi sẽ hoàn toàn biến mất.

Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp mở hướng đi mới, công việc thuận lợi, hái ra tiền, làm giàu bền vững

Gia đình
Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp mở hướng đi mới, công việc thuận lợi, hái ra tiền, làm giàu bền vững

Loại thịt tốt hơn thịt vịt, ngon hơn thịt thỏ, xưa chạy đầy đồng, đem kho sả nghệ thành món ngon đưa cơm

Gia đình
Loại thịt tốt hơn thịt vịt, ngon hơn thịt thỏ, xưa chạy đầy đồng, đem kho sả nghệ thành món ngon đưa cơm

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành

Gia đình
Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành

4 ngày sinh Âm lịch may mắn nhất khi về già, giàu có 3 đời, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu

Gia đình
4 ngày sinh Âm lịch may mắn nhất khi về già, giàu có 3 đời, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu

Đọc thêm

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga
Điểm nóng

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã đưa ra một phương án cực kỳ rủi ro, xét về mặt pháp lý, để chuyển tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine bằng cách sử dụng kỳ phiếu, tờ Politico đưa tin.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Tuyên Quang nuôi lợn đen đặc sản, nuôi gà mía thả vườn mà thu tiền tỷ
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Tuyên Quang nuôi lợn đen đặc sản, nuôi gà mía thả vườn mà thu tiền tỷ

Nhà nông

Nuôi lợn đen hàng trăm con, nuôi gà mía thả vườn hàng ngàn con, ông Phạm Hồng Giang, thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, xã Ngọc Đường thuộc huyện Hàm Yên) đạt doanh thu hàng tỷ đồng và được Trung ương Hội Nông dân Việt nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Những “thầy thuốc quân hàm xanh” gắn bó với đồng bào dân tộc Chứt ở biên giới Hà Tĩnh
Xã hội

Những “thầy thuốc quân hàm xanh” gắn bó với đồng bào dân tộc Chứt ở biên giới Hà Tĩnh

Xã hội

Tại bản Rào Tre (Hà Tĩnh), các chiến sĩ biên phòng không chỉ bảo vệ biên cương mà còn là những thầy thuốc tận tâm, mang y tế miễn phí và thay đổi nhận thức cho đồng bào dân tộc Chứt.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhóm đàn ông cầm hung khí đánh đập dã man 1 phụ nữ; tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhóm đàn ông cầm hung khí đánh đập dã man 1 phụ nữ; tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk

Pháp luật

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man 1 phụ nữ; thông tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk; điều tra vụ lừa đảo trên mạng liên quan số tiền 490 tỷ đồng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Loại cây trồng chủ lực nào của tỉnh Gia Lai đang hướng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
Kinh tế nông nghiệp

Loại cây trồng chủ lực nào của tỉnh Gia Lai đang hướng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Kinh tế nông nghiệp

Với lợi thế có nhiều loại cây trồng chủ lực, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai mới (sau sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) đang từng bước chuẩn hóa sản xuất, đầu tư chế biến sâu và đẩy mạnh quảng bá để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Xem phim, tôi thực sự 'tỉnh ngộ': Nhờ có câu này mà tôi thay đổi tư duy dạy con, gia đình vì vậy êm ấm, yên bình!
Gia đình

Xem phim, tôi thực sự "tỉnh ngộ": Nhờ có câu này mà tôi thay đổi tư duy dạy con, gia đình vì vậy êm ấm, yên bình!

Gia đình

Có rất nhiều bà mẹ ngoài kia cũng mắc sai lầm như tôi, tự ôm khổ vào người.

Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, thi hài được án táng tại đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, thi hài được án táng tại đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi Quang Trung - Nguyễn Huệ mất, nơi an táng của ông vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Cách đây nhiều năm, khi những nghi vấn về mộ Quang Trung - Nguyễn Huệ được an táng ở lăng Ba Vành, núi Kim Phụng, núi Ngọc Trản (Huế), thậm chí là ở Bình Thuận... vẫn đang là những giả thuyết gây bàn cãi.

Thời trẻ Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, ai là người đã bỏ qua sinh tử đến để chăm sóc?
Đông Tây - Kim Cổ

Thời trẻ Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, ai là người đã bỏ qua sinh tử đến để chăm sóc?

Đông Tây - Kim Cổ

Về sau Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, lúc bấy giờ bệnh này rất dễ lây lan, nếu chẳng may mắc phải rất có thể sẽ chết vì bệnh, cho nên lúc ấy toàn bộ vương phủ đều thập phần khủng hoảng, cũng không ai dám đến gần...

HLV Lê Huỳnh Đức: “Thép xanh Nam Định đã chủ quan khi nôn nóng 'đè' chúng tôi ra đá'
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức: “Thép xanh Nam Định đã chủ quan khi nôn nóng "đè" chúng tôi ra đá"

Thể thao

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM có trận đấu hay khi cầm hoà Thép xanh Nam Định. Nhưng đối thủ đã chủ quan khi "đè" đội bóng của ông đá ngay từ đầu.

Hoà CLB Công an TP.HCM, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa sân Thống Nhất
Thể thao

Hoà CLB Công an TP.HCM, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa sân Thống Nhất

Thể thao

Thép xanh Nam Định bất ngờ bị tân binh CLB Công an TP.HCM cầm chân, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa mặt sân Thống Nhất khiến đội bóng ông mất điểm.

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Sửu, năm 2025 Thần Tài ưu ái, tiền tài dư dả, hạnh phúc viên mãn
Gia đình

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Sửu, năm 2025 Thần Tài ưu ái, tiền tài dư dả, hạnh phúc viên mãn

Gia đình

Những người tuổi Sửu sinh vào 3 tháng Âm lịch này có được sự phát triển tốt nhất trong năm 2025, tương lai tươi sáng, tài lộc đổ về nhà.

Ông Trump ra tối hậu thư với toàn NATO về cuộc chiến Ukraine, liên quan cả đến Trung Quốc
Thế giới

Ông Trump ra tối hậu thư với toàn NATO về cuộc chiến Ukraine, liên quan cả đến Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nước thành viên NATO ngừng mua dầu Nga và ủng hộ mức thuế cao với Trung Quốc, điều mà ông cho rằng có thể chấm dứt xung đột Ukraine.

355 tỷ đồng quà 2-9 'về tận tay' người dân Gia Lai
Kinh tế

355 tỷ đồng quà 2-9 "về tận tay" người dân Gia Lai

Kinh tế

Hơn 355 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương đã được tỉnh Gia Lai phân bổ về 135 xã, phường để tặng quà Quốc khánh 2-9 cho khoảng 3,55 triệu người dân, mức hỗ trợ 100.000 đồng/người. Đến nay, công tác chi trả đã cơ bản hoàn tất.

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng
Thể thao

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng

Thể thao

Ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26, Quang Hải và Leo Artur thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1.

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà
Thể thao

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà

Thể thao

CLB Công an TP.HCM có trận đấu xuất sắc để cầm chân nhà vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân nhà Thống Nhất tối 13/9.

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn
Thế giới

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn

Thế giới

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng ngày 13/9 cho biết Bắc Kinh coi việc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan là “sự lan rộng của cuộc khủng hoảng Ukraine”, theo Ukrinform.

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?
Thể thao

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?

Thể thao

7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?; Vĩ Hào không được Becamex TP.HCM đăng ký ở V.League; Ronaldo bỏ xa Messi về thu nhập; Rooney vắng mặt trên Match of the Day; Antony hợp tác kinh doanh với Betis.

Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky
Thế giới

Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky

Thế giới

Quyết định của chính quyền Zelensky cho phép thanh niên Ukraine trong độ tuổi 18 đến 22 xuất cảnh đang đe dọa mang lại “hậu quả tàn khốc” cho Ba Lan, tờ Rzeczpospolita của Ba Lan viết.

Nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sử dụng ma túy đá trước khi xuống tay với gia đình vợ
Pháp luật

Nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sử dụng ma túy đá trước khi xuống tay với gia đình vợ

Pháp luật

Trước khi sát hại gia đình vợ, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (Đắk Lắk) đã sử dụng ma túy đá, sau đó mang theo dao và búa đinh để gây án.

Kết quả Cúp quốc gia 2025/2026: CLB Thanh Hóa gục ngã trước HAGL
Thể thao

Kết quả Cúp quốc gia 2025/2026: CLB Thanh Hóa gục ngã trước HAGL

Thể thao

Tại vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/2026, CLB Thanh Hóa dù có lợi thế sân nhà những đã thất bại 0-2 trước HAGL.

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi, Bùi Thu Thủy, Đinh Y Quyên... là những gương mặt nổi bật tại đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của 'Mưa đỏ'?
Văn hóa - Giải trí

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của "Mưa đỏ"?

Văn hóa - Giải trí

Số lượng suất chiếu của bộ phim kinh dị "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" tăng lên đột biến và hoàn toàn có thể trở thành “đối thủ” của "Mưa đỏ" tại rạp Việt.

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành
Gia đình

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ có những khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng 9, biến sự giàu có chỉ sau một đêm thành hiện thực.

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang
Chuyển động Sài Gòn

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang

Chuyển động Sài Gòn

Tối 13/9, thông tin từ Công an xã Tân Nhựt cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể một phụ nữ trong container bỏ hoang.

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước
Thế giới

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước

Thế giới

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Zelensky đang tụt hậu so với các đối thủ, sa lầy trong nạn tham nhũng và trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình. Vầng hào quang của ông đang nhanh chóng phai nhạt ở trong và ngoài nước - theo tạp chí bảo thủ Mỹ American Greatness.

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?

Thể thao

Trao đổi với Báo Dân Việt, nhà báo Nguyễn Lưu khẳng định, câu chuyện xoayquanh việc VĐV Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu là bài học cụ thể để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) hướng tới sự chính xác liên quan đến quy định nhằm bảo đảm đúng quy định tại mọi giải đấu, từ quốc nội đến quốc tế.

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh
Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?
Nhà nông

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông

Ông Huỳnh Thanh Sự, khóm 9, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau là một thầy giáo rời bục giảng hơn 30 năm trước trở làm nông dân. Giờ đây, ông Sự đã trở thành tỷ phú Cà Mau nuôi tôm quảng canh 2 giai đoạn với lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm.

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025
Kinh tế

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Kinh tế

Sau 7 livestream quay số sôi động, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 sẽ trở lại với livestream đặc biệt lần 2 vào ngày 15/9. Không chỉ mang đến 15 xe máy và 75 nhẫn vàng giá trị, livestream còn hứa hẹn trở thành một đêm hội mùa vàng, nơi bà con, đại lý và Phân Bón Cà Mau cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trúng lớn.

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim 'Mưa đỏ', nhà trường bao nguyên rạp: 'Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan'
Xã hội

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim "Mưa đỏ", nhà trường bao nguyên rạp: "Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan"

Xã hội

Học sinh và giáo viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng phục trường đi xem phim "Mưa đỏ" trong niềm tự hào và xúc động.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

3

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

4

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

5

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình