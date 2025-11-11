Mở rộng điều tra vụ kem chống nắng giả liên quan chồng ca sĩ Đoàn Di Băng





Mở rộng điều tra vụ kem chống nắng giả liên quan Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng). Ảnh: CACC

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group.

Trước đó, ngày 31/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can, gồm: Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TP HCM), chủ Công ty TNHH TMDV VB Group; Đinh Văn Liên (44 tuổi), Phó Tổng Giám đốc kiêm chủ sở hữu Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai; Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Ba bị can bị điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

Chỉ số chống nắng không đạt

Vụ án bắt nguồn từ văn bản chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào ngày 29/5. Hồ sơ đề nghị điều tra làm rõ hoạt động hợp tác sản xuất, kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki Sunscreen Body.

Theo cơ quan chức năng, sản phẩm này được hai công ty hợp tác sản xuất và kinh doanh, trên nhãn hàng hóa công bố chỉ số chống nắng SPF 50.

Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng của mẫu thử chỉ đạt SPF 2,4, tức là dưới 70% công dụng ghi trên nhãn.

Sau khi khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả", ngày 14/8, Phân viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an có kết luận giám định với 1.390 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body: Chỉ số SPF thực tế là 25,82. So với chỉ số SPF 50 công bố trên bao bì, công dụng chính của sản phẩm chỉ đạt mức 51,64%.

Mối liên kết sản xuất và tiêu thụ

Cơ quan công an xác định, bị can Đinh Văn Liên là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý và ký hợp đồng hợp tác sản xuất - kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm với Công ty TNHH TMDV VB Group do bị can Nguyễn Quốc Vũ làm chủ.

Hai công ty này đã hợp tác sản xuất và gia công tổng cộng 26 loại mỹ phẩm, bao gồm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body (sản xuất theo hợp đồng ký kết ngày 7/12/2022).

Công ty EBC Đồng Nai đã sản xuất và bán tổng cộng 32.393 sản phẩm kem chống nắng này cho Công ty VB Group với tổng trị giá hàng hóa hơn 3,5 tỷ đồng.

Điều tra ban đầu xác định, trong quá trình sản xuất và kinh doanh, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ đã không kiểm tra, không kiểm định đối với chỉ số chống nắng (công dụng chính) nhưng Vũ vẫn đưa sản phẩm ra thị trường, tổ chức quảng cáo và bán sản phẩm với chỉ số SPF 50 cho khách hàng.

Vụ án được dư luận quan tâm do có sự tham gia của Đoàn Di Băng, vợ của bị can Nguyễn Quốc Vũ, trong hoạt động quảng bá và phân phối sản phẩm này trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh và củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ những người có liên quan khác tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai và Công ty TNHH TMDV VB Group.