Thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội: Thêm những lớp chuyên mới nào?

Mới đây, đại diện phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GDĐT Hà Nội thông báo, 4 trường chuyên của Hà Nội sẽ có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu lớp chuyên.

Cụ thể, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ mở thêm lớp chuyên tiếng Nhật, nâng tổng số môn chuyên lên 13 gồm: chuyên văn, chuyên sử, chuyên địa, chuyên toán, chuyên tin, chuyên hóa, chuyên lý, chuyên sinh, chuyên Anh, chuyên Pháp, chuyên Nga, chuyên Trung và chuyên Nhật.

Trường THPT Chu Văn An cũng mở thêm 3 lớp chuyên ngoại ngữ là chuyên Nhật, chuyên Hàn, chuyên Trung. Trước đó, trường này chỉ có chuyên Anh và chuyên Pháp.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ giữ nguyên số lượng lớp chuyên hiện tại. Riêng Trường THPT chuyên Sơn Tây bỏ lớp chuyên Pháp, chỉ giữ lại một ngoại ngữ chuyên duy nhất là tiếng Anh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2024. Ảnh: GK

Như vậy, có 2 trường đào tạo chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nhật là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An; 3 trường đào tạo chuyên tiếng Pháp là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An và THPT chuyên Nguyễn Huệ; 2 cơ sở đào tạo chuyên tiếng Nga là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ; 1 cơ sở duy nhất đào tạo chuyên tiếng Hàn là THPT Chu Văn An.

Hiện Hà Nội có 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội, gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT chuyên Sơn Tây. Những năm qua, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây có cả mô hình lớp chuyên và không chuyên, chỉ tiêu hàng năm mỗi hệ khoảng 300-500 học sinh ở mỗi trường. Năm 2025, cả hai trường nói trên được công nhận chuyển thành trường chuyên nên sẽ không tiếp tục tuyển sinh hệ không chuyên.

Thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội: Thí sinh được dự thi bao nhiêu trường?

Nhóm trường thuộc Sở GDĐT Hà Nội thi chung một ngày, chung một đề trên toàn thành phố. Chỉ những thí sinh có hộ khẩu Hà Nội (hoặc cha mẹ, người giám hộ có hộ khẩu Hà Nội) mới được tham gia kỳ thi này. Các thí sinh thi vào trường chuyên thuộc Sở phải dự kỳ thi chung vào lớp 10 công lập và thi thêm môn chuyên vào ngày tiếp theo sau kỳ thi chung.

Theo phương án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, năm học 2025-2026, mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp 10 chuyên của 2 trong 4 trường chuyên nói trên.

Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các môn chuyên khác nhau của 2 trường với điều kiện buổi thi các môn chuyên đó không trùng nhau.

Về điều kiện dự tuyển vào lớp 10 chuyên, theo quy định của TP. Hà Nội, học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội; kết quả học tập và rèn luyện (học lực và hạnh kiểm) cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở đạt loại khá trở lên.

Đề thi môn chuyên gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp trung học cơ sở thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp trung học cơ sở, đảm bảo các cấp độ nhận thức: thông hiểu, vận dụng.

Riêng môn Khoa học Tự nhiên thi vào lớp chuyên theo mạch nội dung: lớp chuyên Vật lý (mạch Năng lượng và sự biến đổi), lớp chuyên Hóa học (mạch Chất và sự biến đổi của chất) và lớp chuyên Sinh học (mạch Vật sống).

Môn Lịch sử và Địa lý thi vào lớp chuyên theo phân môn: lớp chuyên Lịch sử (phân môn Lịch sử), lớp chuyên Địa lý (phân môn Địa lý). Học sinh làm bài thi môn Toán thay thế để xét tuyển vào lớp chuyên Tin học.

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết (có thêm phần nghe hiểu).

Môn Khoa học Tự nhiên thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài thi các môn chuyên là 150 phút/bài thi.

Các thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi, gồm: vòng 1 sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ; vòng 2 thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

Những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 8,0 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện dự thi vòng 2. Các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2. Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.