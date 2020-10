Mối đe dọa khủng khiếp với Trái đất bắt đầu “thức giấc” ở Bắc Cực

Các nhà khoa học lo ngại hiện tượng rò rỉ khí metan trên biển Laptev là khởi đầu của chu trình ấm lên toàn cầu không thể kiểm soát.

Theo Guardian, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về khí metan đóng băng bên dưới đại dương ở Bắc Cực, hay còn được gọi là “gã khổng lồ ngủ say của vòng tuần hoàn carbon”, bắt đầu lan tỏa ra ngoài ở khu vực rộng lớn.

Nồng độ khí metan ở mức cao được phát hiện ở độ sâu 350 m dưới biển Laptev gần Nga, dấy lên mối lo ngại về mối đe dọa khủng khiếp với Trái đất đã bắt đầu được kích hoạt.

Mối đe dọa đó là sự nóng lên toàn cầu làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực, giải phóng khí metan, càng làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu, làm tan chảy nhiều băng hơn, giải phóng nhiều khí metan hơn.

Sườn lục địa ở Bắc Cực có trữ lượng khí metan đóng băng khổng lồ và nhiều loại khí gas khác. Khí metan có tác động gây ấm lên toàn cầu mạnh gấp 80 lần so với khí CO2 trong 20 năm.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) coi những bất ổn đối với trữ lượng metan ở khu vực này là một trong 4 kịch bản nghiêm trọng nhất, gây biến đổi khí hậu đột ngột.

Nhóm chuyên gia quốc tế trên tàu nghiên cứu R/V Akademik Keldysh của Nga phát hiện nồng độ khí metan ở trên mặt biển cao hơn gấp 4-8 lần bình thường, nghĩa là khí metan đang lan tỏa vào bầu khí quyển.

“Ở thời điểm hiện tại, chưa có tác động lớn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu, nhưng điều đáng nói ở đây là quá trình này đã được kích hoạt”, nhà khoa học Örjan Gustafsson đến từ Đại học Stockholm, Thụy Điển, nói.

Các nhà khoa học nhấn mạnh phát hiện của họ mới chỉ ở bước đầu. Lượng khí metan lan tỏa vào bầu khí quyển lớn đến mức nào hiện đang được phân tích và sẽ sớm được công bố trên tạp chí khoa học.

Igor Semiletov, nhà nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Nga, nói lượng khí metan lan tỏa ra ngoài môi trường “lớn hơn đáng kể” so với những gì con người từng biết đến trước đây.

“Hiện tượng này nhiều khả năng sẽ dẫn đến hệ quả nghiêm trọng với môi trường. Về vấn đề này, chúng tôi cần thêm thời gian nghiên cứu trước khi xác nhận”, ông Semiletov nói.

Năm nay, nhiệt độ ở vùng Siberia cao hơn 5 độ C so với trung bình và là hiện tượng rất bất thường, nhiều khả năng do lượng khí thải CO2 và khí metan tăng đột biến gây ra.

Cuối mùa đông năm ngoái, băng trên biển tan sớm một cách bất thường. Mùa đông năm nay, quá trình nước đóng băng vẫn chưa bắt đầu, tức muộn nhất kể từ khi dữ liệu được lưu trữ về quá trình này được ghi nhận.