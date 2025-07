Những ngày cuối năm, các ngả đường Tây Nguyên thật đẹp. Màu trắng của hoa xuyến chi lẫn vào sắc xanh cây cỏ, sắc tím của cỏ đuôi chồn, đặc biệt là thảm dã quỳ vàng sánh mật ong trải dài miền cao nguyên. Tất cả tựa như mùa của luyến lưu từ thung sâu đến phố thị.

Giữa khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy, chúng tôi xuôi về phía vùng đất phía Đông tỉnh để gặp Hoàng Huy.

Vào trại trẻ mồ côi để được đến trường

Cuộc đời của Huy có thể viết thành một cuốn sách mà trong đó hằn in bao gian khó, cơ cực, tủi hờn và cả những đãi đằng của nhân gian, đủ mọi cung bậc.

Nhiều khi con tạo cũng trêu ngươi, thử gan góc lòng người. Đấy là Huy, mới 33 tuổi. Vậy mà, giông gió cuộc đời vận vào đời Huy tự lúc nào.

“Mẹ một mình nuôi 2 anh em. Ấn tượng nhất của những ngày đó là khổ và đói. Mà đói thật! Đến mức, những bữa ăn ngon lúc đó giờ còn nhớ. Mẹ đã cố gắng lắm rồi nhưng quả thực là không gồng gánh nổi”-Huy nhắc nhớ.

Con sông Vu Gia chảy qua huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), quê của Huy như chất chứa bao tủi buồn của mẹ em cùng cả những lấp lánh niềm vui khi 2 đứa con sinh ra lành lặn, lớn dần cùng chúng bạn theo tháng năm, từng ngày, từng ngày chậm trôi.

Dường như, thời gian của cuộc sống nghèo khó luôn vậy, đằng đẵng. Học hết lớp 5, cảnh nhà khó khăn, quá sức với người mẹ nghèo nuôi 2 con thơ.

Bà đành chọn giải pháp gửi Huy vào trại trẻ mồ côi để em có thể được ăn no, được đến trường. Đấy cũng là giải pháp đặng chẳng đừng khi phải xa con. Ở đó, may mắn khi Huy được học dần lên đến lớp 12. Còn ở nhà, em trai của Huy cũng được mẹ cố gắng nuôi ăn học.

Huy kể: “Em trai em đỗ vào một trường đại học chất lượng. Em nói là muốn học thì cứ học, còn em sẽ chịu mọi chi phí cho đến khi tốt nghiệp thì thôi. Nhưng đứa em chọn lên An Khê làm với em. Em tôn trọng và chiều theo quyết định đó”.

Hoàng Huy bên trang trại chim màu lớn nhất Tây Nguyên của mình ở phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cũ (nay là phường An Bình, tỉnh Gia Lai mới). Ảnh: T.H.

Im lặng một lúc rồi Huy tiếp tục câu chuyện: “Khi học xong THPT, em cùng những người trong huyện đi lên tìm trầm ở những khu rừng thuộc vùng Đông Gia Lai. Hễ nhắm rừng nào hơi hướng có trầm là đi. Em đã từng ở suốt 3 năm trong vùng rừng của huyện Kông Chro.

Mọi người đi rồi về, còn em ở lại luôn. Lúc ấy, người bạn gần gũi nhất của em là con chó mang theo. Ở suốt, sục sạo khắp rừng tìm trầm. Tóc dài đến chấm thắt lưng, như người rừng ấy”.

Mới đôi mươi, Huy đã trải qua bao khổ cực như thế. Có những trận ốm kéo dài, không có người thân bên cạnh, một mình bươn chải. Và, cũng có những lần mừng không kể xiết khi trúng lộc rừng, trên tay cầm không ít tiền.

Mỗi năm, trang trại của Hoàng Huy xuất đi hàng trăm cặp chim màu làm chim cảnh (chim kiểng). Ảnh: T.H.

Trời không phụ người khi Huy không nề hà bất cứ công việc gì. Quý hơn là khi kiếm được tiền, Huy không ăn chơi hết mà biết quý giá những đồng tiền mà mình “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có được.

Chính cách quản trị tốt bản thân, quản trị tốt tiền bạc kiếm được cùng những định hướng về công việc phù hợp đã giúp Huy có cuộc sống tốt.

22 tuổi, Huy quyết định chọn An Khê là quê hương thứ hai, lập gia đình và gầy dựng cho mình một trang trại nuôi chim màu lớn nhất Tây Nguyên tính đến thời điểm này.

“Vua” chim màu ở Tây Nguyên

Cách đây trên dưới chục năm, giới chơi chim ở Việt Nam cũng như một số nước Đông Nam Á rộ lên phong trào sưu tầm, tìm kiếm, nuôi chim màu-loài chim có màu lông khác biệt so với màu lông thông thường.

Những con chim chào mào, trong đó có chim chào mào đột biến (chào mào bạch tạng) được cho sinh sản từ trang trại của Hoàng Huy ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.H.

Ở một số tỉnh phía Bắc có nhiều tay chơi chim lùng mua những con chim màu với nhiều loại như vành khuyên, chích chòe lửa… và đặc biệt là chào mào.

Trong khi giá chim bình thường, mỗi con chỉ vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng đã là cao thì chim màu có giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phong trào “nóng” đến mức hễ ở Việt Nam có tay chơi nào sưu tầm được chim màu đẹp là giới chơi chim trong nước và khu vực đều biết, thậm chí trả giá cao để sở hữu.

“Em chơi chim từ nhỏ nên ít nhiều hiểu về tập tính của một số loài chim. Năm 2016, em đã bắt đầu chơi chim màu và năm 2020 thì nghĩ đến mô hình nuôi chim màu cho sinh sản để kinh doanh.

Cặp chim chào mào bạch tạng đầu tiên em mua với giá hơn 150 triệu đồng. Rồi dần dần số lượng chim màu tăng lên. Lúc cao điểm, em có cả trăm cặp chim sinh sản, đưa ra thị trường hàng trăm cặp chim mỗi năm.

Giờ thì giá cũng đã hạ do các trang trại bên Thái Lan mở nhiều hơn với quy mô lớn. Mỗi cặp chim màu tại trang trại của em hiện có giá dao động trong khoảng 3,8-4 triệu đồng. Con nào đặc biệt thì có giá cao hơn”-Huy cho hay.

Hiện nay, giới chơi chim vẫn rất chuộng chào mào màu mun, bạch tạng và đặc biệt là hoàng mào. Chỉ vào con chim hoàng mào mà mình đang sở hữu, Huy bảo mua được từ Lạng Sơn. Tổ chim có 3 con nhưng chỉ có 1 con hoàng mào với giá rất đắt. Hiện giá loại này vẫn cao, dao động từ 10 đến 150 triệu đồng/con.

Một con hắc chào mào ở trang trại của Hoàng Huy ở phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cũ (nay là phường An Bình, tỉnh Gia Lai mới). Ảnh: T.H.

Chim màu của Huy ngoài trao đổi, xuất bán trong nước còn bán cho dân chơi chim ở một số nước Đông Nam Á. Cá biệt, một số Việt kiều từ Mỹ và các nước khác cũng tìm mua chim màu từ trang trại của Huy.

Những cặp chim sinh sản được nhốt riêng ở từng khu riêng biệt, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng như cám chim, các loại hoa quả, mồi tươi. Từng chuồng nuôi được tạo sinh cảnh giống như tự nhiên, đảm bảo yên tĩnh để chim có thể bắt cặp, sinh sản.

Huy cho biết, khi chim nở ra là phải đưa ra ngoài tự chăm để chim có thời gian phục hồi và nhanh đẻ lại. Mỗi cặp chim trung bình đẻ khoảng 5-6 lứa (2-3 con/lứa), nếu chăm tốt.

“Giá cả cũng vô chừng. Có được một con đặc biệt hay người chơi thích thì giá cũng có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

Em cũng thường trao đổi, mua bán với các trang trại khác để làm phong phú hơn nguồn gen, tránh hiện tượng lai tạo trùng huyết giúp chim khỏe hơn. Ngoài khách quen, em cũng mua bán, trao đổi chim qua Facebook, TikTok”-Huy tâm sự.

Sẻ chia với những cảnh đời khó khăn

Trang trại chim màu của vợ chồng Huy rộng hàng ngàn mét vuông ở ngay đường Quang Trung, thị xã An Khê. Đây là trang trại có quy mô lớn nhất Tây Nguyên cho đến thời điểm này.

Ngoài nuôi chim màu, Huy còn nuôi thêm chào mào tham gia các cuộc thi. Theo Huy, thi chim màu hiện chưa phổ biến, chỉ tổ chức ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Huy chia sẻ: “Nghề gì cũng phải có đam mê, có hiểu biết mới theo lâu dài được. Nói về giải thưởng, cờ lưu niệm của em qua các cuộc thi chim, chắc phải bỏ cả... bao tải mới hết được. Em đã được thưởng hàng chục chiếc xe máy khi tham dự.

Số xe này em đem về An Khê, chọn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tặng, không giữ chiếc nào hết. Từ cơ cực mà ra nên em rất thông cảm với những cảnh đời khó khăn như thế và muốn có chút tấm lòng của mình để sẻ chia”.

Tôi nhớ, trong ca khúc “Chào cuộc đời” của nhạc sĩ Trần Tiến có câu: “Cuộc đời có biết bao bất ngờ/Mỗi con người là mỗi bài thơ”.

Điều này nếu vận vào Huy, đấy là những câu thơ cuộc đời đủ mọi cung bậc của một người dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã từng trải nghiệm, thấm thía và cả hoan vui. Huy bảo muốn đưa mẹ từ Đại Lộc lên để có điều kiện phụng dưỡng.

Nhưng người mẹ ấy dù quá mừng với thành công của con trai song đã chọn nơi mà bà từng gắn bó bao năm qua. Có lẽ sự thành công của những đứa con đã là hạnh phúc tuổi già.

Câu chuyện giữa chúng tôi trong những ngày cuối năm thật đặc biệt, nhiều cảm xúc. Sự đãi đằng và cả phong phú nữa của nhân gian với bao câu chuyện cảm động mang lại nhiều dư vị.

Ấy cũng là thứ mỹ vị của nhân gian. Để thấy, trong đó có Hoàng Huy-chàng trai vượt lên nghịch cảnh, tinh nhạy nắm bắt những cơ hội để tay trắng gầy dựng cuộc sống, gầy dựng cơ nghiệp, trao đi bao tình thương mến.

Theo: Báo Gia Lai