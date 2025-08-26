Một người phụ nữ ở Hưng Yên chia sẻ video xấu độc, sai sự thật do tổ chức phản động đăng tải

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Đông Hưng phát hiện tài khoản Facebook “Ngan Pham” đã chia sẻ 1 video có nội dung xấu độc, sai sự thật do trang facebook của tổ chức phản động đăng tải.

Ngay khi phát hiện thông tin, Công an xã Đông Hưng đã khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên.

Quá trình xác minh, Công an xã Đông Hưng đã xác định chủ nhân của tài khoản trên là bà P.T.N, sinh năm 1964, trú tại thôn Nam Quán, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên và mời công dân đến trụ sở công an xã để làm việc.

Quá trình làm việc, bà N đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết việc chia sẻ video trên do nhận thức còn hạn chế, thiếu hiểu biết và không tìm hiểu kỹ nội dung trước khi chia sẻ.

Làm việc với cơ quan công an, bà N thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết việc chia sẻ video xấu độc, sai sự thật do nhận thức còn hạn chế, thiếu hiểu biết. Ảnh: CAHY

Căn cứ việc bà N lần đầu vi phạm, nhân thân tốt và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Đông Hưng đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cho bà N viết bản cam kết không tái phạm.

Công an xã Đông Hưng khuyến cáo người dân cần tự nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, khả năng phân tích thông tin, chọn lọc kỹ nội dung; không chia sẻ lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc mang tính kích động, xuyên tạc sự thật, vu khống bôi nhọ cá nhân, tổ chức.

Trước đó, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Hưng Yên cũng xử lý nhiều trường hợp công dân chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật lên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 23/8/2025, qua rà soát, Công an xã Hồng Vũ phát hiện tài khoản Facebook “HoangtantbHoang” đã chia sẻ 1 video có nội dung không đúng sự thật liên quan đến chủ nghĩa cộng sản…

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an xã Hồng Vũ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên. Qua quá trình xác minh, Công an xã Hồng Vũ xác định chủ nhân của tài khoản trên là H.T.T (sinh năm 1985), trú tại thôn 1, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên và đã mời công dân đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông H.T.T nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình và cho biết việc chia sẻ thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế. Căn cứ vào các tình tiết, nhà chức trách đã giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu ông gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và viết bản cam kết không tái phạm. Ảnh: CAHY

Quá trình làm việc, chủ tài khoản nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình và cho biết việc chia sẻ thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế. Căn cứ vào việc ông H.T.T là vi phạm lần đầu, nhân thân tốt và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, lực lượng Công an đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và viết bản cam kết không tái phạm.

Cách đó không lâu, ngày 20/08/2025, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã A Sào, phát hiện tài khoản Facebook “Đ.T.M” đã chia sẻ 01 video có nội dung có nội dung xấu, độc, sai sự thật có liên quan đến việc ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an xã A Sào đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên. Qua quá trình xác minh, Công an xã A Sào xác định chủ nhân của tài khoản trên là bà Đ.T.M (sinh năm 1975), trú tại thôn Lộng Khê 2, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, bà M đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết việc chia sẻ thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế. Căn cứ vào việc bà M lần đầu vi phạm, nhân thân tốt và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, lực lượng Công an đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và viết bản cam kết không tái phạm.