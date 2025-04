Ngày 10/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã phát hiện và kịp thời động viên, vận động một nam thanh niên bỏ nhà từ Hà Nam quay trở về với gia đình.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 8 giờ ngày 9/4, tổ công tác gồm đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn và đại úy Nguyễn Hữu Thành - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại nút Lê Duẩn - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô, biểu hiện mệt mỏi, loạng choạng, thiếu tỉnh táo khi dừng đèn đỏ.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, mời người này vào chốt cảnh sát giao thông để nghỉ ngơi và kiểm tra thông tin. Nam thanh niên không mang theo giấy tờ tùy thân, từ chối cung cấp tên tuổi, ít nói, tâm trạng chán nản.

Anh N.N.H ở Hà Nam bỏ nhà lên Hà Nội, sau đó được Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội động viên trở về gia đình. Ảnh: CAHN

Nhận định người này có thể đang gặp vấn đề tâm lý, bỏ nhà đi, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời tiếp cận, tìm cách động viên, chia sẻ để khai thác thêm thông tin, xác định được danh tính nam thanh niên là N.N.H (sinh năm 2003, quê tỉnh Hà Nam).

Ngay khi nắm rõ thông tin, tổ công tác đã bố trí chỗ nghỉ tạm, đồng thời tìm cách liên hệ với gia đình anh H ở Hà Nam để đến đón người thân.

Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, bà Trần Thị T (mẹ anh H) đã có mặt tại chốt Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội. Theo lời bà Trần Thị T, chiều hôm trước gia đình bà có chuyện, anh H bỏ nhà đi mà không mang theo điện thoại. Gia đình tìm không được và vô cùng lo lắng nên đã trình báo công an địa phương. Rất may nhờ có các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội giúp đỡ, động viên, cháu mới bình tâm và chịu quay về.

Cảm kích trước hành động của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, bà T đã viết một lá thư tay cảm ơn Công an TP.Hà Nội và các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.