Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 14:23 GMT+7

Một vùng đất cổ ở Thanh Hóa, làng có tới 10 di tích được xếp hạng, nhà cổ, giếng cổ, làng khoa bảng, đất trạng

+ aA -
Hoàng Linh Thứ bảy, ngày 09/08/2025 14:23 GMT+7
Trước khi sáp nhập, Hoằng Lộc là vùng đất cổ ở tỉnh Thanh Hóa, nơi giao lưu, hội tụ của nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Làng có 10 di tích đã được xếp hạng với phong phú, đa dạng các loại hình như di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc, di tích tâm linh... cùng nhiều nhà cổ, giếng cổ được lưu giữ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhắc đến Hoằng Lộc là gợi nhắc về vùng đất học, đất khoa bảng gắn với Di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng Bảng Môn Đình.

Xưa kia, đình làng Hoằng Lộc ngoài chức năng hội họp bình thường của cộng đồng làng xã, còn là nơi hội họp của hội tư văn, nơi đón nhận chúc mừng những người đỗ đạt của cộng đồng mà trong đó có 12 vị tiến sĩ vinh quy về làng cùng hàng trăm hương cống, tú tài.

Hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hưng Yên, tỷ lệ cấp kết quả thủ tục hành chính điện tử đạt 73,1%

Điều đó có nghĩa, đình kiêm thêm chức năng của một văn chỉ. Đình còn thờ Thành hoàng làng Nguyễn Tuyên - công thần đời Lý, vị tướng tài đã giúp vua Lý Thái Tông đánh thắng giặc Chiêm Thành ở thế kỷ XI.

Sau khi mất, ông được phong tặng là Thượng đẳng phúc thần đại vương, được dân làng tôn làm Thành hoàng.

Bảng Môn Đình tọa lạc trên một khuôn viên khá rộng, mặt hướng về phía Nam. Vốn có bố cục theo hình chữ đinh, Bảng Môn Đình gồm một tòa đại đình nằm ngang, phía sau là hậu cung.

Khám phá tòa đại đình, người xem như bị thu hút mạnh mẽ bởi sự tinh tế, uyển chuyển trong đường nét chạm khắc gỗ. Hai vì nóc trong của đình được chạm khắc trang trí theo lối tứ linh (long, ly, quy, phượng).

Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, từng đường nét, hoa văn chạm trổ chân thực, sinh động, tinh xảo, đậm sắc màu dân gian.

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Nhà thờ Nguyễn Quỳnh trên quê hương Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là loại sản vật Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng (mới) đã tự tin "bước ra chợ thế giới"

Hằng năm, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Lộc tổ chức lễ tế vào các ngày 10/3 và 21/12 âm lịch.

Tại Bảng Môn Đình, vào trước ngày mở hội, Nhân dân trong xã cùng nghe “Thúc ước văn” của hai làng Bột Thái và Bột Thượng nhằm khắc sâu truyền thống văn hóa, răn dạy về đạo làm người của cha ông.

Cũng trong không gian đình làng, hội làng mở từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tết với nhiều trò chơi dân gian như: Hội vật, đấu cờ tướng, thi họa thơ...

Ngày nay, Bảng Môn Đình vẫn là địa chỉ sinh hoạt văn hóa - tâm linh tiêu biểu của xã Hoằng Lộc nói riêng, khắp một vùng rộng lớn xung quanh nói chung. Ngoài các dịp lễ, tết, Bảng Môn Đình là nơi thường xuyên lui tới của các “sĩ tử” trước mỗi mùa thi.

Chẳng phải sắm sửa mâm cao cỗ đầy, vào các kỳ thi quan trọng, ghi dấu mốc quan trọng trên con đường học vấn, công danh của mỗi người, bố mẹ, ông bà hay thầy cô thường dẫn con cháu, học trò đến dâng hương, mong thành hoàng làng che chở, ban cho sức khỏe, khai mở trí tuệ...

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An

Đặc biệt, mấy năm gần đây Bảng Môn Đình là một trong những nơi diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa trong khuôn khổ lễ hội Bút Nghiên.

Lễ hội được tổ chức với mục đích tôn vinh truyền thống hiếu học của Nhân dân Hoằng Hóa, giáo dục truyền thống hiếu học, khơi dậy niềm tự hào của các tầng lớp Nhân dân trong huyện và những người con quê hương Hoằng Hóa, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương... Đây cũng là sự kiện “mở màn” cho mùa du lịch biển Hải Tiến.

Lễ cáo yết, dâng hương 12 vị đại khoa tại Di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật Bảng Môn Đình là nghi thức tâm linh không thể thiếu trước khi khai mạc lễ hội.

Bên cạnh Bảng Môn Đình, có một di tích mà bất kỳ ai khi về với vùng đất Hoằng Lộc đều háo hức được ghé thăm, đó là Nhà thờ Nguyễn Quỳnh - người được cho là nguyên mẫu của Trạng Quỳnh lừng danh trong những giai thoại dân gian.

Không gian thờ tự phía trong Bảng Môn Đình, xã Hoằng Lộc-một vùng đất cổ, đất khoa bảng, tỉnh Thanh Hóa.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Nguyễn Quỳnh còn có tên là Thưởng, hiệu là Ôn Như, tên thụy là Vĩ Hiên (1677-1748). Vốn xuất thân trong một gia đình Nho học, thừa hưởng sự giáo dục của gia đình, ngay khi còn nhỏ, cụ Cống Quỳnh đã bộc lộ tư chất thông minh, hiếu học.

Mặc dù có tài năng nhưng do “sinh ra không gặp thời” nên “đường quan lộ” của cụ gặp nhiều trắc trở, gian truân. Cụ trải qua nhiều vị trí, công việc sau làm tu soạn Viện Hàn lâm.

Nguyễn Quỳnh là một người giỏi văn Nôm, thích hài hước, thường lên tiếng bênh vực cho những người yếu thế, vấn đề “chướng tai gai mắt” trong xã hội. Mối liên hệ giữa truyện dân gian và nhân vật Nguyễn Quỳnh đến đâu, không ai có thể khẳng định. “Sách Nam thiên lịch đại tư lược sử, một quyển sử có lẽ được viết đầu thời Nguyễn, khi nói đến Nguyễn Quỳnh, có một câu đáng chú ý: “Quỳnh, Hoằng Hóa Bột Thái nhân, từ chương minh thế, đàm thuyết kinh nhân, trường quốc âm, thiện ư hí hước” (Quỳnh người Bột Thái, Hoằng Hóa, từ chương nổi tiếng ở đời nói năng bàn luận kinh người, sở trường về văn thơ Nôm và giỏi hài hước)...

Ở tỉnh Tây Ninh có phiên chợ lạ nhất Việt Nam, giao dịch bằng lá cây, đâu dùng tiền mặt, không chuyển khoản

Có lẽ, tài năng, tính cách của cụ Nguyễn Quỳnh và nhân vật Trạng Quỳnh trong các giai thoại dân gian có nhiều nét tương đồng nên nhiều ý kiến cho rằng cụ chính là “khởi hình lịch sử” của các giai thoại dân gian về Trạng Quỳnh.

Cả một đời sống thanh bần nên nhà thờ cụ trên quê hương Hoằng Lộc cũng không có sự phô trương, bề thế. Quanh nhà thờ rợp mát bóng cây, ngay phía bên hông là ao sen ngan ngát hương vào mùa hè.

Kiến trúc nhà thờ đơn giản với mấy gian lợp ngói; không gian thờ tự bài trí đơn giản, gần gũi.

Cũng như Bảng Môn Đình, nhà thờ Nguyễn Quỳnh là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh không chỉ thu hút đông đảo người dân trong và ngoài xã đến vãn cảnh, mà còn dâng hương cầu mong sức khỏe, bình an, xin “lộc chữ” và được lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp cụ Cống Quỳnh.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Hoằng Lộc xưa cũng được xem là một trung tâm sinh hoạt Phật giáo của vùng với 2 ngôi chùa cổ: Thiên Vương và Thiên Nhiên tự.

Theo các cụ cao niên trong làng kể lại chùa Thiên Vương nằm cách làng 1km về phía Tây có kiến trúc đơn giản: 3 gian nhà, tường xây gạch, mái lợp ngói. Bên trong có tượng Thiên Vương cao lớn, đeo cân đai, ngồi tựa trên ngai, đầu đội mũ chạm nóc chùa. Đến nay, chùa Thiên Vương không còn. Tuy nhiên, chùa Thiên Nhiên vẫn bền bỉ sức sống, trở thành biểu tượng đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của các thế hệ người dân nơi đây.

Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống, gợi cảm giác linh thiêng, gần gũi. Tiền đường là một ngôi nhà mái ngói, vì kèo được làm bằng gỗ theo lối truyền thống. Gian giữa tiền đường được bài trí một ban thờ, trên ban thờ hội đồng các quan. Hai bên có tượng hộ pháp.

Bên cạnh là ban thờ Đức Ông. Hậu cung được thiết kế thành 3 gian, hai vì kèo gỗ, mái lợp ngói mũi. Khuôn viên chùa xanh mát bóng cây. Trong sân có tượng Quán Thế âm Bồ tát như cách nhắc nhở mỗi người đề cao từ bi, hỷ xả, hướng thiện. Chùa Thiên Nhiên còn lưu giữ một số hiện vật cổ như bia đá, khánh đá...

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng

Hoằng Lộc có rất nhiều nhà thờ họ đồng thờ phụng các danh nhân, các vị đỗ đạt của làng như: Cụm di tích lăng mộ và nhà thờ Thượng thư Quận công Bùi Khắc Nhất; nhà thờ họ Nguyễn Thọ Trù; nhà thờ họ Nguyễn; cụm di tích nhà thờ và lăng mộ cụ Hà Duy Phiên...

Ngoài ra, nơi này vẫn còn lưu giữ được một số ngôi nhà cổ, giếng cổ độc đáo, tựa hồ như những mảnh ghép làm nên hồn làng, neo giữ hồn làng.

Xã Hoằng Lộc mới được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch và Hoằng Tân.

Với sự sáp nhập này, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa không chỉ được mở rộng, “lớn lên” về mặt địa giới hành chính, mà còn nhân lên về sức mạnh tinh thần. Trong đó, mạch nguồn lịch sử - văn hóa sẽ có thêm nhiều “nhánh phù sa màu mỡ”, cùng bồi đắp nên nguồn sức mạnh nội sinh, tạo động lực thúc đẩy xã Hoằng Lộc không ngừng phát triển.

*Bài viết có sử dụng tư liệu trong Cuốn sách “Địa chí Văn hóa Hoằng Hóa” (NXB Khoa học Xã hội); “Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Lộc 1953-2005”.

Theo: Báo, đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Tham khảo thêm

Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?

Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Làng cổ này ở Quảng Ngãi đẹp mê tơi, dân ra khơi bắt cá đối to bự, ăn bữa cơm quê mà ngon đáo để

Làng cổ này ở Quảng Ngãi đẹp mê tơi, dân ra khơi bắt cá đối to bự, ăn bữa cơm quê mà ngon đáo để

Tỉnh Bắc Ninh mới sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang thành công, có một làng đẹp như phim, nhà cổ còn nguyên vẹn thế này đây

Tỉnh Bắc Ninh mới sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang thành công, có một làng đẹp như phim, nhà cổ còn nguyên vẹn thế này đây

Tỉnh Ninh Bình mới có một làng cổ bên dòng sông Châu Giang, dân nổi tiếng học giỏi

Tỉnh Ninh Bình mới có một làng cổ bên dòng sông Châu Giang, dân nổi tiếng học giỏi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Trong hệ thống sông ngòi Cửu Long, Vàm Nao là con sông ngắn nhất thuộc địa phận tỉnh An Giang nhưng rất nổi tiếng trong giới thương hồ, ngư dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Hòn đảo lớn nhất Việt Nam vẫn còn nơi hoang sơ thế này đây, có 5 loài động vật hoang dã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam

Nhà nông
Hòn đảo lớn nhất Việt Nam vẫn còn nơi hoang sơ thế này đây, có 5 loài động vật hoang dã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam

Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên

Nhà nông
Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên

Bị cá tầm Trung Quốc lấn sân, người nuôi cá nước lạnh Lào Cai sắp phải "mang sổ đỏ cho cá ăn"

Nhà nông
Bị cá tầm Trung Quốc lấn sân, người nuôi cá nước lạnh Lào Cai sắp phải 'mang sổ đỏ cho cá ăn'

Đọc thêm

TP.HCM mưa giữa trưa, mở đầu cho đợt mưa kéo dài dự báo có thể trên 200mm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mưa giữa trưa, mở đầu cho đợt mưa kéo dài dự báo có thể trên 200mm

Chuyển động Sài Gòn

Hôm nay, nhiều khu vực ở TP.HCM mưa giữa trưa, mở đầu mưa kéo dài đến giữa tháng 8. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo nơi cao nhất có thể vượt 200mm.

CLB Thép xanh Nam Định 2 - 3 CLB CAHN: Trận đấu 'có mùi'?
Thể thao

CLB Thép xanh Nam Định 2 - 3 CLB CAHN: Trận đấu "có mùi"?

Thể thao

"Tại sao không tung Hồng Duy, Văn Toàn, Lucas vào sân? Trong khi hàng hậu vệ thì đá như bán độ ..." Có không việc "bầu Em Thiện, nhường bầu Anh Thụy"?... Rất nhiều câu hỏi như vậy xuất hiện từ NHM sau trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN.

Xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính và sáng tạo quốc tế
Tin tức

Xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính và sáng tạo quốc tế

Tin tức

Đó là một trong những mục tiêu then chốt được Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) thông qua tại Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hưng Yên, tỷ lệ cấp kết quả thủ tục hành chính điện tử đạt 73,1%
Nhà nông

Hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hưng Yên, tỷ lệ cấp kết quả thủ tục hành chính điện tử đạt 73,1%

Nhà nông

Theo thống kê, từ ngày 1/7 đến 30/7, toàn tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trên 201.000 thủ tục hành chính, trong đó gần 168.000 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt 83,55%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 73,1%.

Đặc khu Vân Đồn: Đường băng mới cho nhà đầu tư dài hạn
Nhà đất

Đặc khu Vân Đồn: Đường băng mới cho nhà đầu tư dài hạn
7

Nhà đất

Trong làn sóng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, Vân Đồn nổi lên như một “tọa độ vàng” mới với tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Quy hoạch theo mô hình đặc khu kinh tế, nền tảng hạ tầng đồng bộ và chiến lược phát triển bài bản đang tạo nên một vùng đất lý tưởng cho các nhà đầu tư trung – dài hạn tìm kiếm giá trị thực và tính bền vững.

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng, cán bộ lão thành TP.HCM tâm huyết: 'Phát triển bền vững con người'
Chuyển động Sài Gòn

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng, cán bộ lão thành TP.HCM tâm huyết: "Phát triển bền vững con người"

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 11/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lão thành, cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều cán bộ lão thành đã bày tỏ tâm huyết với mục tiêu phát triển bền vững con người, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Thoát nghèo bằng nội lực – Làm giàu bằng tư duy: Bài học từ người nông dân ở Mỹ Lâm, Tuyên Quang
Media

Thoát nghèo bằng nội lực – Làm giàu bằng tư duy: Bài học từ người nông dân ở Mỹ Lâm, Tuyên Quang

Media

Tại phường Mỹ Lâm (tỉnh Tuyên Quang), nhiều nông hộ đã thoát nghèo, làm giàu bền vững không nhờ may mắn, mà nhờ biết chuyển mình, từ tư duy manh mún sang sản xuất quy mô, từ làm ăn tự phát sang mô hình kinh tế bài bản, liên kết. Khi tư duy thay đổi, hành động đúng lúc và có tổ chức đồng hành, người nông dân không chỉ vượt qua đói nghèo, mà còn trở thành chủ thể xây dựng nông thôn mới theo cách của riêng mình.

Chính thức thu phí tại đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ 19/8
Chuyển động Sài Gòn

Chính thức thu phí tại đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ 19/8

Chuyển động Sài Gòn

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông báo sẽ bắt đầu thu phí tại Trạm thu phí Vành đai 3, kết nối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ ngày 19/8 sắp tới.

NÓNG: 16h chiều nay, 11/8, hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á mở một cửa đáy xả lũ
Nhà nông

NÓNG: 16h chiều nay, 11/8, hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á mở một cửa đáy xả lũ

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 16h00 ngày 11/8/2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Sắp xếp, tinh gọn để bộ máy mạnh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn
Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Sắp xếp, tinh gọn để bộ máy mạnh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn

Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn để bộ máy mạnh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc hơn. Nếu không làm được thì không đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Công an vào cuộc vụ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng ở tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Công an vào cuộc vụ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng ở tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng mà mạng xã hội đã đăng tải.

Ukraine đánh úp sở chỉ huy của Nga ở tỉnh Kherson, khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng
Thế giới

Ukraine đánh úp sở chỉ huy của Nga ở tỉnh Kherson, khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng

Thế giới

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin vào ngày 10/8 rằng, Không quân Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy tiểu đoàn của Nga gần Oleshky ở tỉnh Kherson.

Người đàn ông lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: Là người hiền lành, dân làng ai biết chuyện cũng thương
Pháp luật

Người đàn ông lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: Là người hiền lành, dân làng ai biết chuyện cũng thương

Pháp luật

Trước khi bị bắt và lĩnh án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng, anh Thành ở nhà làm ruộng và đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập, chăm các con thơ và mẹ già. Vợ anh Thành đi làm công nhân, từ ngày chồng bị bắt chị Oanh phải nghỉ việc.

SLNA chiêu mộ 2 tuyển thủ quốc gia Trinidad và Tobago
Thể thao

SLNA chiêu mộ 2 tuyển thủ quốc gia Trinidad và Tobago

Thể thao

Chuẩn bị cho mùa giải V.League 2025/2026, SLNA đã hoàn tất việc chiêu mộ bộ đôi tiền đạo Moore Reon Dale và trung vệ Garcia Justin Julian từ CLB Defence Force F.C. Cả hai sẽ có mặt tại sân Vinh vào ngày 12/8 để bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội mới.

2 tuyệt thế võ công nào trong kiếm hiệp Kim Dung có chữ “kiếm” nhưng không hề dùng kiếm?
Đông Tây - Kim Cổ

2 tuyệt thế võ công nào trong kiếm hiệp Kim Dung có chữ “kiếm” nhưng không hề dùng kiếm?

Đông Tây - Kim Cổ

2 tuyệt thế võ công Lục Mạch Thần Kiếm và Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng trong kiếm hiệp Kim Dung là sự thể hiện “kiếm tại tâm” được đẩy lên cảnh giới cao nhất và những người sử dụng các bí kíp này đều là đại cao thủ.

Top các quán cà phê rực sắc đỏ tại Hà Nội trước thềm Quốc khánh 2/9 nhất định phải check-in
Xã hội

Top các quán cà phê rực sắc đỏ tại Hà Nội trước thềm Quốc khánh 2/9 nhất định phải check-in

Xã hội

Những ngày trước thềm Quốc khánh 2/9, Hà Nội không chỉ rực rỡ trong sắc cờ mà còn đón chào một hành trình trở về quá khứ đầy cảm xúc. Hàng loạt không gian được thiết kế công phu, trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Vì sao tỷ phú Jeff Bezos kiện anh vợ?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao tỷ phú Jeff Bezos kiện anh vợ?

Văn hóa - Giải trí

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez đang yêu cầu anh trai của bà Lauren bồi thường 190.000 USD chi phí pháp lý sau nhiều năm tranh chấp tại tòa.

Làng du lịch 'sống chung với lũ' và khát vọng 'net zero'
Nhà nông

Làng du lịch "sống chung với lũ" và khát vọng "net zero"

Nhà nông

Tân Hóa, một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng đá vôi của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, vốn được biết đến là "rốn lũ" của miền Trung (nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị). Nhưng giờ đây, làng Tân Hóa đã trở thành một điển hình của du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và đang trong hành trình hướng tới mục tiêu “net zero”…

Ở đỉnh đèo Ngang, có một dãy núi đâm ngang ra tận biển, trên núi có một di tích đặc biệt về hệ thống phòng thủ quốc gia
Nhà nông

Ở đỉnh đèo Ngang, có một dãy núi đâm ngang ra tận biển, trên núi có một di tích đặc biệt về hệ thống phòng thủ quốc gia

Nhà nông

Hoành Sơn quan - một di tích lịch sử nổi bật trên đỉnh đèo Ngang. Qua tư liệu này, có thể thấy rõ mục đích xây dựng, kiến trúc, cách tổ chức quản lý và vai trò đặc biệt của Hoành Sơn quan trong hệ thống phòng thủ quốc gia đương thời.

Hưng Yên: Cảnh sát bác bỏ vụ người đàn ông “bị vẩy thuốc” bắt lên xe ô tô
Tin tức

Hưng Yên: Cảnh sát bác bỏ vụ người đàn ông “bị vẩy thuốc” bắt lên xe ô tô

Tin tức

Công an xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên vừa có thông tin chính thức liên quan vụ người đàn ông nghi bị bắt cóc từ Hưng Yên đến tỉnh Hà Tĩnh.

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet
Thể thao

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet

Thể thao

Từ ngày 20-23/08/2023, NovaWorld Phan Thiet sẽ diễn ra Giải đấu Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025). Giải đấu nằm trong khuôn khổ Sports Festival 2025 với mục đích đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân.

Đứa trẻ đập phá nhà vì không được cho búp bê Labubu đính trang sức
Xã hội

Đứa trẻ đập phá nhà vì không được cho búp bê Labubu đính trang sức

Xã hội

Một bé trai ở Trung Quốc đã làm vỡ trần nhà và đèn chùm pha lê trị giá hơn 400.000 NDT sau khi bị từ chối tặng món đồ chơi Labubu đính đầy trang sức.

Mỹ được kêu gọi chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp khủng khiếp
Thế giới

Mỹ được kêu gọi chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp khủng khiếp

Thế giới

Bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ đang bị đe dọa bởi một trận động đất tàn khốc có thể xảy ra vào năm 2100, tờ báo Anh Daily Mail đưa tin, trích dẫn một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Virginia.

Vụ hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội): Nạn nhân vẫn đau đầu, chóng mặt
Bạn đọc

Vụ hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội): Nạn nhân vẫn đau đầu, chóng mặt

Bạn đọc

Liên quan đến vụ việc Đinh Trí Thành hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội), người nhà vừa có những chia sẻ mới nhất về tình hình sức khỏe của nạn nhân.

Người mẫu Trung Quốc Lệ Chi qua đời
Văn hóa - Giải trí

Người mẫu Trung Quốc Lệ Chi qua đời

Văn hóa - Giải trí

Lệ Chi, người mẫu kiêm blogger làm đẹp nổi tiếng tại Trung Quốc, vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 36. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Ngắm toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2 từ trên cao – “siêu cầu” bắc qua sông Tiền
Kinh tế

Ngắm toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2 từ trên cao – “siêu cầu” bắc qua sông Tiền

Kinh tế

Sau hơn 3 năm thi công, cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp với Vĩnh Long sẽ được đơn vị thi công bàn giao cho tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long vào ngày 19/8 để khánh thành, đưa vào khai thác. Hiện xe máy, xe ô tô đã có thể lưu thông thuận lợi trên cầu Rạch Miễu 2.

Sống chung với mẹ vợ, mới nửa năm trôi qua mà tôi tưởng mình sắp phát điên
Gia đình

Sống chung với mẹ vợ, mới nửa năm trôi qua mà tôi tưởng mình sắp phát điên

Gia đình

Tôi không biết phải làm gì với người mẹ vợ này nữa.

Xúc động với lời tri ân của ca sĩ trẻ gửi tới thế hệ ông cha trong MV “Vút bay lên Việt Nam”
Văn hóa - Giải trí

Xúc động với lời tri ân của ca sĩ trẻ gửi tới thế hệ ông cha trong MV “Vút bay lên Việt Nam”

Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Trường Giang, nghệ sĩ Đinh Lan Hương, Ngọc Khánh Chi, Kiều Minh Tâm, Ngọc Linh, Minh Hà, Thục Trang Sachi, Kim Cương, Kent Nguyễn gây xúc động trong MV "Vút bay lên Việt Nam".

Trồng giống mận lạ, quả to bự bất ngờ, một anh nông dân Cần Thơ thu tiền tỷ, người ta đang đến xem
Nhà nông

Trồng giống mận lạ, quả to bự bất ngờ, một anh nông dân Cần Thơ thu tiền tỷ, người ta đang đến xem

Nhà nông

Anh Tô Thanh Long, ấp An Lợi, xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ đã gặt hái "quả ngọt" từ mô hình trồng mận hồng MST phủ lưới theo hướng hữu cơ. Với diện tích 3,3ha đất trồng mận hồng MST, anh Long bỏ túi hàng tỷ đồng mỗi năm.

NSƯT Hoài Linh xúc động cảm ơn khán giả miền Tây hỗ trợ đoàn làm phim
Chuyển động Sài Gòn

NSƯT Hoài Linh xúc động cảm ơn khán giả miền Tây hỗ trợ đoàn làm phim

Chuyển động Sài Gòn

Tham gia đóng phim “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn”, NSƯT Hoài Linh thường tranh thủ thời gian nghỉ giữa các cảnh quay để ra đồng cùng bà con địa phương. Mới đây, trong hình ảnh hậu trường, ông xúc động cảm ơn khán giả miền Tây.

Tin đọc nhiều

1

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Tiền đạo ĐT Việt Nam đón dàn khách mời nổi tiếng ở lễ cưới

Tiền đạo ĐT Việt Nam đón dàn khách mời nổi tiếng ở lễ cưới

4

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

5

Tin chiều 10/8: Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh?

Tin chiều 10/8: Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh?