Ngày 11/4, diễn viên Han So Hee đã đăng tải một bài viết trên blog cá nhân, đánh dấu sự trở lại đầu tiên sau thời gian dài im lặng. Trong bài viết, Han So Hee gửi lời chào đến người hâm mộ và chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống, quá khứ và những nỗ lực hướng đến sự tốt đẹp hơn.

Han So Hee viết rằng, cô thường xuyên nhìn lại những gì đã qua để tự soi chiếu hiện tại. Cô cho biết, bản thân từng có nhiều khoảnh khắc không như mong muốn và đôi khi không chắc chắn về lựa chọn của mình. Tuy nhiên, Han Sohee khẳng định, cô không để mình chìm đắm trong những điều tiêu cực mà luôn cố gắng bước tiếp. “Tôi không thể lúc nào cũng đạt được điều tốt nhất và hoàn hảo nhất”, cô thừa nhận.

Han So Hee đã tái xuất sau loạt ồn ào tình cảm. Ảnh: Chosun.

Cô cũng tâm sự thêm rằng, điều cô có thể dành tặng người hâm mộ là những bài viết và hình ảnh đôi khi có phần lộn xộn, nhưng chân thật. Han So Hee hy vọng người theo dõi sẽ dừng lại một chút, đọc và mỉm cười, đồng thời dành thời gian để lắng nghe chính cơ thể và cảm xúc của mình. Theo cô, điều đó đã là đủ đầy trong kết nối giữa người nghệ sĩ và công chúng.

Mỹ nhân từng bị gọi là "tiểu tam" cướp người yêu của bạn, tái xuất sau ồn ào tình cảm

Trong phần cuối bài viết, Han So Hee thừa nhận, văn phong của mình đôi lúc nặng nề, nhưng cô vẫn muốn chia sẻ cuộc sống thường ngày. Nữ diễn viên cho biết, hiện tại không thể lên mạng thường xuyên nhưng sau khi hoàn tất việc quay phim, cô mong sẽ được nghỉ ngơi và giao lưu nhiều hơn với người hâm mộ.

Bức ảnh cuối cùng trong bài viết, kèm dòng ghi chú: “Giả vờ đã sống cả đời” khiến nhiều người chú ý. Một dòng ghi chú khác là: “Tôi xin lỗi vì máy ATM hỏng. Tôi sẽ sửa tóc sớm nhất có thể” càng làm tăng thêm sự tò mò về tâm trạng của Han So Hee trong thời điểm này.

Sự trở lại này diễn ra sau loạt tranh cãi tình cảm khiến Han So Hee trở thành tâm điểm chỉ trích trong năm 2024.

Vào tháng 3 năm ngoái, cô xác nhận đang hẹn hò với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng làm dấy lên cáo buộc cô chen chân vào mối quan hệ trước đó giữa Ryu Jun Yeol và Hye Ri. Trong quá trình phủ nhận các cáo buộc, Han So Hee từng có phát ngôn cảm tính nhắm đến Hye Ri, khiến tranh cãi càng thêm căng thẳng.

Sau hai tuần công khai yêu đương, Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận đã chia tay. Tuy nhiên, lùm xùm vẫn chưa dừng lại khi xuất hiện nghi vấn Han So Hee sở hữu một tài khoản cá nhân chuyên đăng tải bình luận tiêu cực nhắm đến Hye Ri. Trước thông tin này, Han So Hee lên tiếng phủ nhận và khẳng định, tài khoản mạng xã hội được nhắc đến không phải của cô hay người thân.

Hiện tại, Han So Hee tập trung vào công việc quay phim và dường như đang từng bước lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô không đề cập trực tiếp đến những ồn ào trong bài viết, nhưng lời lẽ và hình ảnh mà cô đăng tải được cho là gián tiếp thể hiện tâm trạng sau chuỗi ngày đầy áp lực.

Han So Hee từng được biết đến với các vai diễn ấn tượng trong những bộ phim như “Nevertheless”, “My Name” và “The World of the Married”. Sự nghiệp của cô từng được đánh giá cao bởi ngoại hình sắc sảo và khả năng diễn xuất đa dạng.