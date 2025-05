Bài luận ấn tượng về giọng Nghệ An

GPA lớp 11 đạt 9.5; IELTS 7.0; Huy chương Đồng Olympic STEM Quốc tế 2024 (iSTEM); Giải Nhì đồng đội Olympic Khoa học và Toán học châu Á 2023 (ASMOPSS) – tổ chức tại Indonesia; Huy chương Vàng tại AI-JAM US 2023 với đề tài: Chế tạo vật liệu Fe₂O₃ ứng dụng trong điều trị tăng thân nhiệt (hyperthermia)... Đó là những thành tích ấn tượng của Đậu Trần Cao Minh, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mới đây nhất, Cao Minh đã chính thức nhận lời mời nhập học từ 14 trường đại học danh tiếng ở Mỹ, trong đó, có 10 trường thuộc top 50 của hệ thống Liberal Arts Colleges (LAC) và National Universities (NU).

Cao Minh được 14 trường đại học danh tiếng cấp học bổng. Ảnh: NVCC

Ngay từ năm lớp 10, Minh đã xác định rõ ràng mục tiêu đi du học và nỗ lực đạt nhiều thành tích cũng như tích lũy kinh nghiệm, vốn sống cho hành trang đến nước Mỹ của mình. Đặc biệt, bài luận nói về chất giọng Nghệ An đã khiến cho nhiều trường đại học danh tiếng này gửi lời mời nhập học ngay lập tức.

"Sinh ra và lớn lên ở Diễn Châu, Nghệ An, sau khi nhận kết quả đỗ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên, Minh đã rất vui và muốn thử sức tự lập ở một môi trường mới. Tuy nhiên, khi ra Hà Nội học, giọng của em khó nghe nên mọi người không hiểu được nhiều và điều đó làm em thấy tự ti. Trong một buổi văn nghệ, em được mọi người khen chất giọng hay, đặc trưng đã giúp em lấy lại tự tin và tự hào về quê hương", Minh kể lại.

Câu chuyện này đã trở thành chất liệu chính trong bài luận du học của Minh. Nam sinh xứ Nghệ viết về hành trình tìm kiếm và chấp nhận tiếng nói của bản thân – cả nghĩa đen và nghĩa bóng, từ tự ti đến hãnh diện vì chất giọng quê hương. Ấn tượng nhất trong bài luận có đoạn: "My accent, once a barrier, no longer makes me an outsider. It is, in fact, something unique, something that truly draws people closer—a signature representing where I came from" (Tạm dịch: Giọng của tôi, từng là rào cản, giờ không còn khiến tôi trở thành người ngoài cuộc nữa. Trên thực tế, đó là một điều gì đó độc đáo, một điều thực sự thu hút mọi người lại gần nhau hơn - một chữ ký đại diện cho nơi tôi đến).



Không chỉ ấn tượng về học tập, trong hoạt động cộng đồng Minh cũng tích cực tham gia khi là Chủ tịch và người sáng lập STEM for Children – chương trình giáo dục thực hành khoa học, tổ chức lớp học tương tác cho hơn 2.000 học sinh trong 2 năm; Người sáng lập English Propagandized for Children – cộng đồng học tiếng Anh online với hơn 500 học sinh nhỏ tuổi trên toàn quốc; Trưởng phòng Nhân sự tại SPOFY – tổ chức truyền bá khoa học dành cho thanh thiếu niên, hợp tác với Đại học ANU triển khai chương trình STEM quốc tế tại Việt Nam.

Dù chưa tốt nghiệp THPT nhưng với lời mời từ 14 trường đại học, Minh đã xác định sẽ đi du học ngành kỹ sư Hóa học, trở thành một nhà nghiên cứu hoặc giảng viên. Ngôi trường Minh theo học là Bucknell University, xếp hạng 31 theo U.S. News & World Report, khi trao cho Minh học bổng danh giá nhất, trị giá lên đến 6,7 tỷ đồng.

"Em yêu Hóa học từ năm lớp 8 vì nó có thể giải thích được những điều em thắc mắc từ bé và cũng gợi lên tò mò để em luôn đặt câu hỏi tại sao rồi tìm tòi, học hỏi", Minh tiết lộ lý do theo học ngành khoa học cơ bản.

Gia đình quan tâm, anh em trai học giỏi

Có được thành tích ngày hôm nay, Cao Minh cho biết, một phần là nhờ anh trai đi trước có nhiều kinh nghiệm đã hướng dẫn các phương pháp, kinh nghiệm học tập... Chính vì vậy, trong mắt Cao Minh luôn thấy anh trai của mình giỏi giang và tự hào khi đang đi trên con đường đúng để theo kịp anh.

Người anh trong câu chuyện của Cao Minh chính là Đậu Trần Nhất Long, cựu học sinh chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Long xuất sắc với điểm GPA 9.4; IELTS: 7.5, SAT 1510/1600 (lọt top 2% người cao điểm nhất thế giới) và nhiều giải học sinh giỏi môn Toán, Tin trong các năm học phổ thông.

Gia đình của Nhất Long và Cao Minh. Ảnh: NVCC



Năm 2022, Long từng giành được học bổng từ 7 trường đại học như Michigan State University, Knox College, Union College... và 100% học bổng từ Vinuni.

Năm đó, trong bài luận của mình, Nhất Long gây ấn tượng khi viết về start-up bán nước mắm tại quê ngoại ở vùng ven biển Hà Tĩnh. Mỗi lần nghỉ hè, Long đều về quê chơi, được xem và cùng bà ngoại ủ nước mắm. Câu mê mệt vị nước mắm bà làm. Tuy nhiên, làm nước mắm rất ngon nhưng bà chỉ làm quy mô nhỏ, để mọi người trong gia đình dùng và đem đi biếu tặng. Vì vậy, cậu đã nảy sinh ý tưởng phát triển thương hiệu nước mắm bà làm.

Dù không thành công ngay ở lần đầu thực hiện nhưng Nhất Long liên hệ với bài học mà bản thân rút ra được vào bài luận. Nhất Long nhận thấy cuộc sống cũng giống như quy trình làm nước mắm, luôn phải đối mặt với những thách thức và tình huống phát sinh bất ngờ. Chúng ta cần kiên trì, bền bỉ, không ngại khó ngại khổ, không đầu hàng trước khó khăn. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, chúng ta sẽ nhận về thành quả ngọt ngào, xứng đáng.

Hiện Nhất Long đang học năm thứ 4 ngành Khoa học máy tính và làm trợ giảng tại Đại học Texas Christian sau khi giành suất học bổng trị giá 4,5 tỷ đồng.

Hai anh em Nhất Long - Cao Minh cho biết, bản thân may mắn vì luôn được gia đình ủng hộ. Ông nội của 2 em là giáo viên, bố mẹ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tuy công việc bận rộn nhưng luôn sát sao, đưa ra định hướng đúng đắn cho các con.

Anh Trọng luôn tin tưởng và tự hào về các con. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Đậu Trọng và chị Trần Thị Phúc, bố mẹ của 2 anh em Nhất Long - Cao Minh, nhận xét: "Dù bố mẹ bận rộn nhưng luôn tự hào từ khi các con còn nhỏ đã luôn được các thầy cô khen ngợi về ý thức tự giác, chăm chỉ học tập. Các con trúng tuyển vào các trường top đầu chủ yếu là tinh thần tự học là chính chứ không phải tham gia các lò luyện.

Nhất Long là người con thông minh, giỏi giang, quan tâm dạy dỗ, định hướng cho các em. Cao Minh trầm tính hơn nhưng con rất chăm học và nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là môn bóng đá. Dưới Long và Minh còn có 2 em đang học lớp 6 và lớp 3 cũng học tốt và đều có thành tích học tập cao".

Cũng theo anh Trọng và chị Phúc, quan điểm dạy con của gia đình là để các con tự học là chính, thay vì bố mẹ phải đi nhắc nhở. Bố mẹ dạy con theo truyền thống gia đình, nghĩa là các con nhìn vào cách làm việc, đối nhân xử thế của bố mẹ để các con làm theo. Gia đình không đặt nặng áp lực, quát mắng con, thậm chí điện thoại, máy tính cũng chỉ nhắc nhở con sử dụng khoa học, hợp lý chứ không cấm. Bố mẹ luôn tin tưởng, giữ vai trò định hướng, ủng hộ và đồng hành cùng các con trong mọi quyết định.