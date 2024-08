Nam thanh niên bất ngờ lên cơn co giật, méo miệng vì thói quen này!

Thông tin từ bác sĩ Phùng Xuân Hách, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho biết, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân mắc ấu trùng sán lợn tại não (sán não) tới viện điều trị gia tăng. Trong đó, có cả người trẻ và người cao tuổi. Hiện tại, khoa đang điều trị nội trú cho 16 bệnh nhân mắc sán não.

Trong số đó có trường hợp bệnh nhân C.V.T (27 tuổi, quê Sơn La), làm nghề lao động tự do. Anh T chia sẻ, lần đầu cơ thể xuất hiện triệu chứng co giật, méo miệng là vào khoảng tháng 3/2024, khi anh đang ngủ. Sau cơn co giật thì cơ thể anh T trở lại bình thường. Lo lắng cho sức khỏe nên anh đã đi khám tại bệnh viện ở địa phương. Bác sĩ nghi ngờ anh bị u não và tư vấn anh T lên tuyến trên để khám chuyên sâu.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân T. bị mắc sán não. Ảnh: Gia Khiêm

Anh T và bố đã tới bệnh viện tại Quảng Ninh khám và được chẩn đoán mắc sán não. Anh T điều trị 2 tuần tại viện sau đó về lại Sơn La. 3 tháng sau, anh T lại có triệu chứng co giật, lần này tình trạng co giật nặng hơn nên gia đình anh T đã đưa anh xuống Bệnh viện Đặng Văn Ngữ để thăm khám.

Tại đây, anh T được chẩn đoán mắc sán não, có nhiều tổn thương lỗ chỗ ở não. Chia sẻ về thói quen ăn uống, anh T cho biết anh thường ăn rau sống và tiết canh. Theo đó, nhiều người ở quê và anh T có truyền thống ăn tiết canh lợn, trâu, bò, vịt… nên anh cũng hay ăn món này.

"Món ăn này thường mát, giải nhiệt vào ngày hè nên khi uống rượu mọi người thường thích ăn. Giờ tôi sợ rồi không dám ăn tiết canh, gỏi, rau sống nữa. Về nhà tôi chỉ ăn chín uống sôi thôi", anh T chia sẻ.

Bác sĩ Hách cho biết, trường hợp bệnh nhân T vào viện với những dấu hiệu khá điển hình của mắc sán não. Nguyên nhân gây ra sán não là do người bệnh ăn phải ấu trùng sán lợn từ những thực phẩm chưa được nấu chín. Ví dụ như ăn tiết canh lợn, thịt lợn chưa nấu chín, nem chạo…

Nhiều người mắc sán não do ăn tiết canh. nem chạo, thị lợn chế biến chưa chín kỹ. Ảnh minh hoạ: AF

"Hiện nay, nhiều người cho rằng ăn lợn sạch nhà nuôi sẽ không bị nhiễm sán. Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa đúng vì chúng ta không thể kiểm soát được nguy cơ bệnh tật, ký sinh trùng trong quá trình nuôi. Do vậy, khi ăn tiết canh, nem chạo, thịt lợn chưa chế biến chín kỹ thì mọi người vẫn có nguy cơ cao nhiễm sán", bác sĩ Hách nói.

Triệu chứng của bệnh sán não rất đa dạng, tùy thuộc vào mức độ, vị trí tổn thương não mà bệnh nhân có thể có những biểu hiện khác nhau. Có những trường hợp bệnh nhân đến viện khám do có cơn co giật, có trường hợp lại bị đau đầu dữ dội. Hay có trường hợp bệnh nhân lại chỉ choáng váng, đi khám thì tình cờ phát hiện ra mắc sán não.

Theo bác sĩ Hách, sán não gây ra tổn thương trên não và có một số triệu chứng như: đau đầu, co giật, buồn nôn, giật cơ, yếu liệt người... Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể có các triệu chứng khác. Do triệu chứng của bệnh đa dạng, dễ bị nhầm lẫn với động kinh, đột quỵ nên khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường, người bệnh cần khám chuyên sâu để xác định rõ nguyên nhân gây bệnh.

"Bệnh sán não có thể điều trị khỏi. Tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh sán não là khá cao. Một số trường hợp bệnh nhân đáp ứng thuốc kém thì thời gian điều trị sẽ phải kéo dài. Một bệnh nhân mắc sán não trung bình sẽ có 3 đợt uống thuốc điều trị. Sau mỗi đợt điều trị, bệnh nhân sẽ được đánh giá khả năng đáp ứng thuốc, tình trạng tổn thương, từ đó giúp bác sĩ quyết định phương án điều trị tiếp theo cho bệnh nhân", bác sĩ Hách thông tin.

Để phòng ngừa sán não, bác sĩ cho biết cách tốt nhất là không ăn tiết canh lợn, không ăn những thực phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Ngoài ra, mọi người nên thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh khi chế biến thịt lợn và phải ăn chín uống sôi.