Negav, Nam Thư và loạt nghệ sĩ vướng bê bối năm 2024

Negav và Nam Thư. Ảnh: Nhà sản xuất

Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng

Vào tối 5.5, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức liveshow "Ngày em thắp sao trời" tại TPHCM. Trong buổi trình diễn này, Đàm Vĩnh Hưng diện trang phục của nhà thiết kế Tuấn Trần, trên trang phục có xuất hiện những huy hiệu “lạ”.

Ngay sau đêm diễn, trang phục của Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả phản ứng. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, những huy hiệu “lạ” chứa thông điệp nhạy cảm liên quan đến lịch sử.

Trước làn sóng phản ứng từ dư luận, ngày 10.7, UBND TPHCM quyết định xử phạt hành chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) về việc cài huy hiệu lạ trong liveshow “Ngày em thắp sao trời”. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng, nộp phạt hành chính 27.500.000 đồng vì "vi phạm hành chính biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục".

Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Facebook nhân vật

Nam Thư bị kêu gọi tẩy chay diện rộng

Đầu tháng 7.2024, Nam Thư bỗng trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ khắp các nền tảng mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ loạt bài viết tố Nam Thư là tiểu tam, cặp kè với chủ homestay đã có vợ. Nhiều hình ảnh, tin nhắn, đoạn chat được cho là giữa Nam Thư và người đàn ông có vợ bị lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Sự việc khiến tên tuổi, hình ảnh của Nam Thư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 – tháng 9.2024, Nam Thư tổ chức họp báo để thanh minh, phủ nhận, một mực khẳng định mình bị hại trước những lời cáo buộc trên.

Nam Thư. Ảnh: Facebook nhân vật

Tuy nhiên, phía người phụ nữ liên tục khẳng định sẽ “tung” thêm bằng chứng về Nam Thư. Vụ việc kéo dài, không đi đến ngã ngũ. Điều tiếng, ồn ào từ vụ việc khiến Nam Thư bị ảnh hưởng nặng nề. Nữ diễn viên vẫn bị kêu gọi tẩy chay, công việc đình trệ trong năm 2024.

Chi Dân, Andrea Aybar bị bắt vì ma túy

Ngày 10.11, ca sĩ Chi Dân bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở Tân Bình, TP.HCM. Đến ngày 14.11, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu) và cựu người mẫu Andrea Aybar (hay còn có tên Nguyễn Thị An, An Tây) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những hình ảnh Chi Dân, An Tây bị bắt cùng tang vật tại căn hộ bị chia sẻ khắp mạng xã hội. Khán giả sốc và để lại nhiều bình luận chỉ trích dưới các bài đăng liên quan. Dư luận cho rằng, với hình ảnh này, Chi Dân và An Tây chính thức không còn đường quay lại hoạt động nghệ thuật.

Chi Dân, Andrea Aybar bị bắt vì ma túy cuối năm 2024. Ảnh: Facebook nhân vật

Negav sụp đổ hình tượng

Negav tên thật là Đặng Thành An, hoạt động với vai trò một rapper trong tổ đội GERDNANG cùng HIEUTHUHAI, Manbo, Hurrykng. Negav từng tham gia một số chương trình giải trí như Hành trình rực rỡ trước khi tham gia Anh trai say hi.

Tại Anh trai say hi, dù không có được tài năng nổi trội như nhiều ca sĩ cùng độ tuổi như RHYDER, Dương Domic, nhưng Negav vẫn thu hút được lực lượng fan đông đảo do xây dựng hình ảnh “Út Khờ” ngây thơ, trong sáng.

Phải đến khi Anh trai say hi kết thúc, Negav bị “đào lại” những bình luận thô tục trên mạng xã hội, những bài viết trên nhóm chat “khăn giấy ướt” với hình ảnh, ngôn ngữ mang tính quấy rối tình dục, hình ảnh “ngây thơ”, “trong sáng” mới sụp đổ.

Negav. Ảnh: Facebook nhân vật

Negav bị kêu gọi tẩy chay diện rộng vào đầu tháng 10.2024. Trước làn sóng phẫn nộ của khán giả, trước động thái quay lưng của nhiều nhãn hàng, Negav buộc phải rút lui khỏi concert thứ 2 của Anh trai say hi tại TPHCM.

Sau 2 tháng ở ẩn vì bê bối, đầu tháng 12.2024, Negav xuất hiện trở lại trong 2 concert Anh trai say hi tại Hà Nội. Tuy nhiên, nam rapper bị chê hát live đuối, nhảy sai động tác, sử dụng hát đè “đuổi theo beat”... Với nhiều khán giả, Negav không thể lấy lại được hình ảnh sau khi quá khứ bị “đào lại”.