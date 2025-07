Nếu thi đấu vào lúc này, Lý Tiểu Long có lấy được vị trí của Conor McGregor?

Nhiều ngôi sao khiến cả thế giới phải tiếc nuối vì ra đi quá sớm và những câu chuyện của họ theo thời gian cũng dần trở thành giai thoại. Lý Tiểu Long là một trong số đó. Tài tử họ Lý bất ngờ ra đi vào năm 1973 khi mới chỉ 32 tuổi, ngay trước khi bộ phim "Long tranh hổ đấu" của ông được ra mắt.

Con người, cuộc đời, cái chết của ông đến nay vẫn trở thành chủ đề được bàn tán không ngớt. Nhưng chắc chắn câu hỏi được quan tâm nhất chính là: Liệu Lý Tiểu Long có thể giành chiến thắng trong một trận thực chiến hay không?

Trải qua rất nhiều năm, những tranh cãi về câu hỏi trên vẫn còn đang và sẽ tiếp diễn. Một phần bởi tư liệu chiến đấu của ông quá ít ỏi và nếu có chủ yếu đến từ những thước phim do chính ông thủ vai mà thôi. Dẫu biết giữa một bộ phim với thực tế là một trời khác biệt nhưng nhiều người buộc phải thửa nhận Lý Tiểu Long đã thể hiện quá xuất sắc trên màn ảnh.

Lý Tiểu Long trong bộ phim "Long tranh hổ đấu"

Hơn 50 năm qua, làng điện ảnh chứng kiến rất nhiều ngôi sao võ thuật trứ danh, từ Thành Long, Lý Liên Kiệt cho đến Chân Tử Đan. Dù vậy, không ai trong số này tạo được dấu ấn và sức hút khủng khiếp như tài tử họ Lý. Năm 1998, ông thậm chí còn được tạp chí danh tiếng TIME chọn vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Bản thân Lý Tiểu Long có rất nhiều người hâm mộ, không ít người tin rằng ông còn là một huyền thoại của làng võ.

Cũng vì thế, một bộ phận tỏ ra vô cùng bất bình khi chứng kiến hình ảnh của Lý Tiểu Long dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Quentin Tarantino trong tác phẩm "Once Upon a Time in Hollywood" ra mắt vào hè 2019.

Tại đây, Lý Tiểu Long (do Mike Moh thủ vai) xuất hiện với hình ảnh kiêu ngạo quá mức và hay khoe khoang. Trong một trận chiến ngoài đường phố, nhân vật của Lý Tiểu Long còn thua cả diễn viên đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt thủ vai). Theo dõi bộ phim này, Shannon, con gái của cố tài tử họ Lý, cho rằng cha mình đã bị đối xử bất công, bị phân biệt chủng tộc. "Hãy nhìn vào những gì họ đối xử với ông ấy trên phim mà xem", cô bức xúc.

Lý Tiểu Long tập luyện lúc sinh thời

Cần phải nói thêm, trận đánh trong bộ phim được lấy nguyên mẫu từ buổi gặp giữa Lý Tiểu Long và Gene LeBell, người từng 2 lần vô địch Judo nước Mỹ và là diễn viên đóng thế nổi tiếng một thời. Khi ấy, nhìn thấy võ sư họ Lý trên phim trường của bộ phim "The Green Hornet" vào năm 1966, LeBell đã lao tới bê Lý Tiểu Long trên vai và chạy một vòng.

Lý Tiểu Long không thích như thế còn LeBell thì cười vang. Đó là cách ông tự giới thiệu mình với tài tử người Hong Kong (Trung Quốc). Thực tế, không có trận đấu nảy lửa nào giữa đôi bên và trận thua trước Cliff Booth chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng.

Trong vài năm tiếp theo, Lý Tiểu Long đã dành thời gian tập luyện cùng với LeBell và học được nhiều điều thú vị. Trong một vài buổi tập, ông bắt đầu sử dụng những đòn khóa siết. Kỹ thuật này đã được Lý Tiểu Long sử dụng trên màn ảnh, như pha khóa guillotine trước Chuck Norris ở bộ phim "Mãnh long quá giang" năm 1972.

Lý Tiểu Long bên cạnh nhà vô địch Joe Lewis

Bên cạnh LeBell, Lý Tiểu Long còn có cơ hội làm việc cùng nhiều cái tên nổi tiếng khác, như Chuck Norris hay Joe Lewis. Trong quá khứ, Norris từng vô địch karate thế giới từ năm 1968 tới năm 1974. Phía đối diện, Lewis được mệnh danh là "cha đẻ của kickboxing hiện đại".

Lý Tiểu Long tập luyện chất lượng ra sao thì đã được những người trong cuộc chia sẻ lại. Stephen Thompson, võ sĩ đang thi đấu tại hạng bán trung UFC và sở hữu thành tích 57-0 ở kickboxing, có mối quan hệ rất tốt với Joe Lewis. "Wonderboy" tiết lộ được Lewis kể lại rằng Lý Tiểu Long sở hữu cú đá mạnh bậc nhất ông từng đối mặt. Khi đó, Lewis chơi ở hạng nặng còn võ sư họ Lý chỉ cao 1m72 và nhẹ hơn khoảng 70kg.

"Bạn không thể nói với tôi rằng Lý Tiểu Long không phải một võ sĩ xuất sắc, không phải một đối thủ đáng gờm. Bởi lẽ, tôi đã nghe những gì Joe chia sẻ", Thompson nói thêm.

Lewis, người đã qua đời vào năm 2012, cho biết đang tập luyện cùng Lý Tiểu Long khi ông chuyển hẳn sang đấu full-contact. Trải qua quãng thời gian dài làm việc chung, Lewis đã học được rất nhiều từ Lý Tiểu Long. Việc một võ sĩ hạng nặng chuyên nghiệp đấu tập sòng phẳng cùng một diễn viên chỉ đủ trọng lượng đánh ở hạng nhẹ là điều không tưởng.

Vào thời này, bạn đừng hy vọng được chứng kiến ngôi sao Jason Statham tranh tài kiểu đó với Jon Jones. Viễn cảnh trên sẽ không bao giờ xảy ra bởi chẳng ai muốn phải gánh khoản tiền bảo hiểm cho Statham.

Dạo qua làng võ sĩ, không ít cái tên có tiếng cũng phải dành lời khen cho người tiền bối Lý Tiểu Long. Năm 2014, Conor McGregor khẳng định nhà sáng lập của "Triệt quyền đạo" có thể trở thành nhà vô địch UFC.

Trước trận đấu với Mayweather vào năm 2017, McGregor thừa nhận những triết lý của Lý Tiểu Long đã truyền cảm hứng để võ sĩ người Ireland chuyển sang đấu boxing. "Đó là những gì một võ sĩ thực thụ có thể làm. Họ có thể thích ứng trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Lý Tiểu Long từng nói, 'Hãy như giọt nước'. Khi đổ nước vào cốc, nước sẽ biến thành cái cốc.

Không chỉ làng MMA, dân boxing cũng học được rất nhiều từ Lý Tiểu Long. Vào năm 1982, huyền thoại quyền Anh Sugar Ray Leonard cho biết sở hữu cú thọc hoàn hảo là nhờ xem Lý Tiểu Long ra đòn. Manny Pacquiao cũng mô tả phong cách thi đấu của mình là "giống Lý Tiểu Long".

"Tôi nghĩ nếu Lý Tiểu Long đang ở đỉnh cao vào lúc này, ông ấy sẽ có được vị trí của Conor McGregor vào lúc này", Thompson nói thêm.

