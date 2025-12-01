Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Nga, Người phát ngôn Maria Zakharova nói: "Chúng tôi coi đây là một nỗ lực cố ý nhằm phá hoại những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine...".

"NATO từ lâu đã không hề che giấu mục tiêu và ý định thực sự của mình. Vậy mà ban lãnh đạo khối này lại có đủ tư cách để cáo buộc Nga về 'những luận điệu hạt nhân hiếu chiến', hành vi đe dọa và các cuộc tấn công hỗn hợp khét tiếng, mà không hề có bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của chúng tôi" - bà Zakharova nói.

Trước đó, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, chủ tịch ủy ban quân sự của liên minh, nói với tờ Financial Times rằng NATO có thể cân nhắc phát động một "cuộc tấn công phủ đầu" chống lại Nga,

Ông cho biết "một cuộc tấn công phủ đầu" có thể được coi là một "hành động phòng thủ".

Kịch bản này khác xa với "cách suy nghĩ" truyền thống của NATO. Dragone lưu ý rằng cũng có những vấn đề pháp lý xoay quanh khả năng thực hiện các biện pháp như vậy.

Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có từ NATO dọc theo biên giới phía tây của mình. Khối quân sự này đang mở rộng các sáng kiến và gọi đây là biện pháp răn đe hành vi xâm lược của Moscow.

Cuối tháng 11, NATO đã tiến hành các cuộc tập trận ở Địa Trung Hải và ngoài khơi bờ biển Ý. Theo CBS News, các cuộc diễn tập này mô phỏng xung đột với Nga.

Tư lệnh Tối cao NATO tại Châu Âu Alexus Grynkevich đã tuyên bố, đến năm 2027, các thành viên của liên minh phải sẵn sàng tiến hành các hoạt động tác chiến đồng thời với Moscow và Bắc Kinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không có ý định tấn công bất kỳ ai. Ông cáo buộc các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân bằng những lời đe dọa tưởng tượng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.