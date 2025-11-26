Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản

Ngành có duy nhất 1 Phó giáo sư năm 2025

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 người, trong đó có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư.

Trong đó, ngành Văn học chỉ có duy nhất 1 tân Phó giáo sư, không có giáo sư. Đó là cô Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Năm 2024, ngành Văn học cũng không có ứng viên nào đủ điều kiện xét duyệt giáo sư, phó giáo sư.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư hồi tháng 6/2025, PGS Lê Thị Thanh Tâm sinh năm 1975 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), nay là TP.HCM. Năm 1997, cô tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Năm 2002, cô nhận bằng thạc sĩ ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Năm 2007, cô hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Ngữ văn, chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử văn học.

Quá trình công tác của Phó giáo sư duy nhất ngành Văn học 2025 Lê Thị Thanh Tâm

Từ tháng 8/1997 đến tháng 8/1999, cô là thực tập nghiên cứu tại Ban Văn học, Viện Khoa học Xã hội tại TP.HCM.

Từ tháng 12/2000 đến tháng 8/2010, cô là trợ giảng rồi giảng viên Khoa Ngữ văn và Báo chí, sau đổi thành Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ tháng 8/2004 đến tháng 8/2005, cô là nghiên cứu sinh thực tập tại Hoa Kỳ theo Chương trình 322 của Bộ GDĐT.

HĐGS ngành Văn học chỉ có 1 tân Phó giáo sư - cô Lê Thị Thanh Tâm. Ảnh: Website trường.

Từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2011, cô Lê Thị Thanh Tâm là học giả quốc tế nghiên cứu về Nhật Bản học tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo do Quỹ Japan Foundation tài trợ. Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2012, cô giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Tháng 7/2012 đến tháng 3/2016, cô là giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2018, cô là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2021, cô giữ các cương vị Trưởng Bộ môn Văn học và Nghệ thuật Việt Nam (2018-2022), Phó Trưởng khoa (2018-2020), Phó Trưởng khoa phụ trách (2020- 2021).

Từ tháng 7/2021 đến nay, cô Lê Thị Thanh Tâm giữ chức Trưởng khoa, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học Lê Thị Thanh Tâm đã tham gia thỉnh giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Lê Thị Thanh Tâm gồm: Văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á; Tôn giáo trong mối quan hệ với văn học, triết học, mỹ học; Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam.

Cô đã công bố 41 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 4 sách, gồm 2 cuốn thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Tân PGS ngành văn học đã hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hướng dẫn chính 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm 2025 đã nhận nhiều bằng khen, danh hiệu. Năm 2009, cô nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế năm học 2008-2009; được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào các năm 2014 và 2019, 2021-2022.

Cô Lê Thị Thanh Tâm cũng nhận Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia và năm 2024, cô tiếp tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.