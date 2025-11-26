Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Xã hội
Thứ tư, ngày 26/11/2025 15:00 GMT+7

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản

+ aA -
Minh Châu Thứ tư, ngày 26/11/2025 15:00 GMT+7
Năm 2025, HĐGS ngành Văn học chỉ có 1 tân Phó giáo sư là cô Lê Thị Thanh Tâm, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN). Cô Lê Thị Thanh Tâm từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngành có duy nhất 1 Phó giáo sư năm 2025

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 người, trong đó có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư.

Trong đó, ngành Văn học chỉ có duy nhất 1 tân Phó giáo sư, không có giáo sư. Đó là cô Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Năm 2024, ngành Văn học cũng không có ứng viên nào đủ điều kiện xét duyệt giáo sư, phó giáo sư.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư hồi tháng 6/2025, PGS Lê Thị Thanh Tâm sinh năm 1975 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), nay là TP.HCM. Năm 1997, cô tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Năm 2002, cô nhận bằng thạc sĩ ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Năm 2007, cô hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Ngữ văn, chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử văn học.

Quá trình công tác của Phó giáo sư duy nhất ngành Văn học 2025 Lê Thị Thanh Tâm

Từ tháng 8/1997 đến tháng 8/1999, cô là thực tập nghiên cứu tại Ban Văn học, Viện Khoa học Xã hội tại TP.HCM.

Từ tháng 12/2000 đến tháng 8/2010, cô là trợ giảng rồi giảng viên Khoa Ngữ văn và Báo chí, sau đổi thành Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ tháng 8/2004 đến tháng 8/2005, cô là nghiên cứu sinh thực tập tại Hoa Kỳ theo Chương trình 322 của Bộ GDĐT.

HĐGS ngành Văn học chỉ có 1 tân Phó giáo sư - cô Lê Thị Thanh Tâm. Ảnh: Website trường.

Từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2011, cô Lê Thị Thanh Tâm là học giả quốc tế nghiên cứu về Nhật Bản học tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo do Quỹ Japan Foundation tài trợ. Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2012, cô giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Tháng 7/2012 đến tháng 3/2016, cô là giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2018, cô là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2021, cô giữ các cương vị Trưởng Bộ môn Văn học và Nghệ thuật Việt Nam (2018-2022), Phó Trưởng khoa (2018-2020), Phó Trưởng khoa phụ trách (2020- 2021).

Từ tháng 7/2021 đến nay, cô Lê Thị Thanh Tâm giữ chức Trưởng khoa, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học Lê Thị Thanh Tâm đã tham gia thỉnh giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Lê Thị Thanh Tâm gồm: Văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á; Tôn giáo trong mối quan hệ với văn học, triết học, mỹ học; Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam.

Cô đã công bố 41 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 4 sách, gồm 2 cuốn thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Tân PGS ngành văn học đã hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hướng dẫn chính 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm 2025 đã nhận nhiều bằng khen, danh hiệu. Năm 2009, cô nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế năm học 2008-2009; được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào các năm 2014 và 2019, 2021-2022.

Cô Lê Thị Thanh Tâm cũng nhận Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia và năm 2024, cô tiếp tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Truyền thông Trung Quốc nói một điều về nhan sắc nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Tờ Red Star News cay đắng nhận định, thì ra, chỉ cần dán nhãn “xinh đẹp” lên một kẻ tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, hành vi phạm tội của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia cũng có thể bị “lãng mạn hóa”.

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Xã hội
Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân 2025: Vừa giỏi vừa xinh, nhận bằng Thạc sĩ ở Anh

Xã hội
Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân 2025: Vừa giỏi vừa xinh, nhận bằng Thạc sĩ ở Anh

Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật

Xã hội
Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật

Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm

Xã hội
Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm

Đọc thêm

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine
Thế giới

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đang "nhượng bộ" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine - và Kiev "hài lòng" với tiến độ đàm phán - Sky News cho biết.

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia
Xã hội

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Xã hội

Tiểu thương gần đó kể lại nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia nhiều lần đi tuk-tuk đến thăm dò. Cảnh sát cầm AK bắn nhiều phát về phía nhóm tù nhân khi xảy ra vụ việc, tường xung quanh lưu lại hàng loạt vết đạn.

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025
Media

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Media

Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam năm 2025 đã tổ chức họp chấm chung khảo tại Hà Nội. Đây là bước quan trọng cuối cùng để tìm ra những tác phẩm báo chí xứng tầm, phản ánh sinh động bức tranh "tam nông" trong thời kỳ đổi mới.

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng
Kinh tế

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng

Kinh tế

Với số dự án đang được chuẩn bị, ước tính, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) có thể đưa ra thị trường hơn 16.000 sản phẩm từ năm 2026. Đây là lượng sản phẩm lớn, có tính sẵn sàng cao, trong bối cảnh cả cơ hội và thách thức trên thị trường bất động sản Việt Nam đều đang chuyển sang mức độ mới.

Hướng tới 'xanh hóa' ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về 'dấu chân carbon' của Mỹ, EU, Nhật Bản
Nhà nông

Hướng tới "xanh hóa" ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về "dấu chân carbon" của Mỹ, EU, Nhật Bản

Nhà nông

Chuyển đổi xanh ngành thủy sản không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để duy trì xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế. Để thúc đẩy mạnh mẽ, cần ban hành chính sách về tín dụng "thủy sản xanh", xây dựng dữ liệu truy xuất nguồn gốc...

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?
Nhà nông

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026, với mức thuế suất mới (thuế suất mới sẽ được xác định vào giữa tháng 12/2025).

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào trong Tam quốc diễn nghĩa có năng lực toàn diện, đủ sức trấn áp cả Trương Phi lẫn Quan Vũ?

Chuyên gia quốc tế tại VinFuture: Việt Nam đứng trước cơ hội định hình kỷ nguyên robot và tự động hóa thông minh
Tin tức

Chuyên gia quốc tế tại VinFuture: Việt Nam đứng trước cơ hội định hình kỷ nguyên robot và tự động hóa thông minh

Tin tức

Viễn cảnh robot tham gia mọi công đoạn sản xuất, còn máy móc vận hành hoàn toàn tự động, đang dần trở thành hiện thực. Tại tọa đàm “Robot và Tự động hóa Thông minh” do Quỹ VinFuture tổ chức ngày 4/12 tới tại Hà Nội, các nhà khoa học hàng đầu sẽ cùng phân tích những xu hướng và thách thức của lĩnh vực sẽ tái định hình tương lai của thế giới.

Tiến Nông đồng hành thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong nông nghiệp công nghệ cao
Doanh nghiệp

Tiến Nông đồng hành thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp

Sáng ngày 25/11, tại Quảng Ninh, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật lần thứ nhất đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố Việt Nam và 18 địa phương của Nhật Bản.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão số 15 KOTO vẫn đang trong quá trình tăng cấp, cường độ cực đại có thể đạt cấp 11, giật cấp 14.

Prudential chi trả nhanh 3 trường hợp khách hàng bão lũ tại miền Trung
Doanh nghiệp

Prudential chi trả nhanh 3 trường hợp khách hàng bão lũ tại miền Trung

Doanh nghiệp

 Prudential Việt Nam cho biết đã nhanh chóng chi trả chỉ trong vài giờ sau khi nhận được thông tin khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung, với quy trình xử lý khẩn cấp để hỗ trợ gia đình giảm bớt áp lực tài chính ngay trong giai đoạn khó khăn.

Văn hóa cải tiến “dẫn đường” cho năng suất
Doanh nghiệp

Văn hóa cải tiến “dẫn đường” cho năng suất

Doanh nghiệp

Trong hành trình từ khởi nghiệp đến phát triển bền vững của doanh nghiệp, có nhiều yếu tố quyết định sự thành bại như nguồn vốn, con người, công nghệ,… và một trong những yếu tố nền tảng được ví như bánh xe giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru, nâng cao năng suất chất lượng chính là văn hóa cải tiến.

400 người dân vùng lũ Khánh Hòa được thăm khám, cấp thuốc miễn phí
Nhân ái

400 người dân vùng lũ Khánh Hòa được thăm khám, cấp thuốc miễn phí

Nhân ái

Tại Khánh Hòa, 400 người dân vùng lũ đã được Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa thăm khám, cấp thuốc miễn phí và nhận các phần quà thiết thực.

Cảnh báo: Kiểm tra ngay thông tin cư trú trên VNeID trước 15/12 kẻo bị phạt tiền triệu
Bạn đọc

Cảnh báo: Kiểm tra ngay thông tin cư trú trên VNeID trước 15/12 kẻo bị phạt tiền triệu

Bạn đọc

Đến ngày 15/12/2025, người dân phải đảm bảo thông tin cư trú trên VNeID chính xác và có thể xuất trình khi kiểm tra; nếu không, có thể bị phạt tới 1 triệu đồng. Kiểm tra ngay để tránh sai sót và thuận lợi cho thủ tục hành chính, di chuyển hằng ngày.

Chuyên gia quốc tế gợi ý giải pháp để TP.HCM trở thành siêu đô thị số, phát triển đột phá nhờ AI
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia quốc tế gợi ý giải pháp để TP.HCM trở thành siêu đô thị số, phát triển đột phá nhờ AI

Chuyển động Sài Gòn

Các chuyên gia quốc tế đánh giá TP.HCM có cơ hội tuyệt vời để trở thành siêu đô thị số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đột phá trong phát triển.

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Thị trường

Giá vàng hôm nay trưa 26/11, vàng SJC và nhẫn tiếp đà "leo thang". Nhà vàng bán ra số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu tăng cao khiến chợ đen bớt "hét giá".

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Cảnh nắng vàng tuyệt đẹp ở Cầu Hôn Phú Quốc
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Cảnh nắng vàng tuyệt đẹp ở Cầu Hôn Phú Quốc

Ảnh

Dưới ánh nắng vàng óng ả, Cầu Hôn Phú Quốc hiện lên như một dải lụa mềm vắt qua biển trời trong trẻo. Tác phẩm được giới thiệu tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã đưa khán giả đến với một buổi chiều thu tuyệt đẹp, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng hơi thở hiện đại của đảo ngọc.

Chồng đi làm chắt chiu từng đồng, vợ ở nhà 'đốt tiền' cho trai trẻ trên mạng
Xã hội

Chồng đi làm chắt chiu từng đồng, vợ ở nhà "đốt tiền" cho trai trẻ trên mạng

Xã hội

Một người đàn ông ở Trung Quốc bật khóc khi chia sẻ rằng toàn bộ số tiền anh chắt chiu gửi cho vợ suốt nhiều năm đã bị cô tiêu sạch, trong đó 670.000 nhân dân tệ (94.000 USD) dùng để tặng cho một nam streamer (người phát trực tiếp nội dung video trên internet).

Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi kép để hỗ trợ tăng trưởng GDP
Kinh tế

Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi kép để hỗ trợ tăng trưởng GDP

Kinh tế

Liên Hợp Quốc khuyến khích Việt Nam nên tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số) một cách phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng GDP vì có thể phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn và đạt đến mục tiêu Net-Zero.

CLB CAHN tái đấu Bắc Kinh Quốc An, HLV Polking báo 2 tin buồn
Thể thao

CLB CAHN tái đấu Bắc Kinh Quốc An, HLV Polking báo 2 tin buồn

Thể thao

HLV Polking cho hay, CLB CAHN sẽ không thể sử dụng Alan Grafite và Bùi Hoàng Việt Anh ở màn tái đấu Bắc Kinh Quốc An vào 19h15 tối 27/11 vì chấn thương.

Làng cổ người Mường ở một thung lũng đẹp như phim của Phú Thọ, gạo ngon hiếm thấy, các cụ già sống hơn 100 tuổi
Nhà nông

Làng cổ người Mường ở một thung lũng đẹp như phim của Phú Thọ, gạo ngon hiếm thấy, các cụ già sống hơn 100 tuổi

Nhà nông

Thung lũng Vân Sơn, xã Vân Sơn hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông (địa phận huyện Tân Sơn trước đây), tỉnh Phú Thọ. Đây là làng cổ của người Mường, đồng bào sinh sống qua nhiều thế hệ, giữ nếp sống hiền hòa, cùng với khí hậu trong lành. Vùng đất này được người dân Mường gọi là “thung lũng trường thọ” bởi nơi đây có nhiều cụ già sống trăm tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Chỉ cần tôi hỏi sai một câu, người yêu liền 'biến mất' nửa tháng rồi xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra
Gia đình

Chỉ cần tôi hỏi sai một câu, người yêu liền "biến mất" nửa tháng rồi xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra

Gia đình

Người đàn ông lúc nào cũng tự tin, không bao giờ chịu nhận sai, bỗng đứng trước cửa, mắt đỏ hoe.

Đảng của cựu Tổng thống Poroshenko Ukraine kêu gọi cựu Thủ tướng Tymoshenko hợp tác để 'hạ gục' ông Zelensky
Thế giới

Đảng của cựu Tổng thống Poroshenko Ukraine kêu gọi cựu Thủ tướng Tymoshenko hợp tác để 'hạ gục' ông Zelensky

Thế giới

Đảng Đoàn kết Châu Âu, đảng của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi lãnh đạo đảng Batkivshchyna, bà Yulia Tymoshenko, cùng chung tay thu thập chữ ký yêu cầu từ chức nội các liên quan đến vụ bê bối tham nhũng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Làm việc trong thời điểm này vất vả nhưng là vinh dự lớn
Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Làm việc trong thời điểm này vất vả nhưng là vinh dự lớn

Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, không phải chỉ riêng Thủ đô Hà Nội, tất cả các bộ, ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp liên tục, họp đến tối để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… khối lượng công việc rất lớn, vất vả nhưng đầy vinh dự và tự hào.

Đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025
Nhà nông

Đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Nhà nông

Sáng nay (26/11), Hội đồng giám khảo đã tổ chức họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.

Hà Nội: Các buổi tập huấn, xử lý sự cố thiên tai diễn ra đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao
Bạn đọc

Hà Nội: Các buổi tập huấn, xử lý sự cố thiên tai diễn ra đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao

Bạn đọc

Các buổi diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố đê điều tại một số vị trí trên địa bàn Thành phố như các xã Hồng Sơn, Kiều Phú, Quảng Oai đã giúp các lực lượng tham gia công tác PCTT trên địa bàn xã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh thiên tai, sẵn sàng áp dụng vào thực tế.

Chỉ trích bế bối Malaysia nhập tịch “lậu”, nhà báo bị chặn đánh
Thể thao

Chỉ trích bế bối Malaysia nhập tịch “lậu”, nhà báo bị chặn đánh

Thể thao

Nhà báo Haresh Deol, người đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau bê bối nhập tịch cầu thủ, bất ngờ bị nhiều kẻ lạ mặt chặn đánh ngay giữa ban ngày.

Hà Nội: Nhiều trạm trộn trong không gian thoát lũ sông Hồng hết hạn nhiều năm, nhiều lần bị xử phạt vẫn không tháo dỡ
Bạn đọc

Hà Nội: Nhiều trạm trộn trong không gian thoát lũ sông Hồng hết hạn nhiều năm, nhiều lần bị xử phạt vẫn không tháo dỡ

Bạn đọc

Lực lượng chức năng Hà Nội nhiều lần kiểm tra và xử phạt các công ty xây dựng trạm trộn bê tông trên hành lang thoát lũ sông Hồng do để vật liệu không có giấy phép và không quản lý chất thải nguy hại. Đáng nói, những trạm trộn vi phạm này hết hạn giấy phép nhiều năm, nhưng vẫn không chịu tháo dỡ.

Loại cây ra quả ngon ngọt thả tha la mặt đất ở một nơi của Phú Thọ mới (Hòa Bình trước đây), đã bán tận sang Anh quốc
Nhà nông

Loại cây ra quả ngon ngọt thả tha la mặt đất ở một nơi của Phú Thọ mới (Hòa Bình trước đây), đã bán tận sang Anh quốc

Nhà nông

Chúng tôi trở lại vùng trồng bưởi đỏ Tân Lạc Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập). Dọc Quốc lộ 12B, những đồi bưởi nhuộm vàng óng màu quả chín. Nhưng khác với những năm “hoàng kim”, không còn cảnh thương lái tấp nập, xe tải nối đuôi, chỉ còn những người nông dân lặng lẽ bên vườn cây, họ vẫn tin rằng, nếu được đầu tư đúng cách, cây bưởi đỏ sẽ lại hồi sinh.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

5

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng