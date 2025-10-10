Chủ đề nóng

Nghề luyện kim cổ xưa ở Đồng Nai, bất ngờ với cổ vật là một con động vật hoang dã chế tác tinh xảo thế này đây

Hòa Bình (Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai) Thứ sáu, ngày 10/10/2025 08:26 GMT+7
Đồng Nai tự hào sở hữu 4 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận, những di sản văn hóa vô giá, là niềm tự hào và vinh dự lớn lao của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Đặc biệt, Qua đồng Long Giao (15 tiêu bản) và tượng đồng tê tê Long Giao là hai hiện vật/bộ sưu tập-cổ vật liên quan mật thiết đến nghề luyện kim truyền thống của địa phương.
Đồng Nai-vùng đất có nghề luyện kim cổ xưa phát triển

Từ hàng ngàn năm trước, Đồng Nai đã là một vùng đất có nền luyện kim phát triển rực rỡ.

Các di chỉ khảo cổ học tại Long Giao, Suối Chồn, Cái Vạn...đã chứng minh vùng đất Đồng Nai từng là một trung tâm luyện kim quy mô lớn với kỹ thuật cao, sản xuất ra nhiều công cụ và đồ dùng bằng đồng thau tinh xảo.

Kỹ thuật đúc đồng không chỉ được ứng dụng để tạo ra các công cụ phục vụ đời sống như rìu, giáo, lao, mũi tên, lục lạc, lưỡi câu mà còn để chế tác những tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

Theo tác phẩm "Nghề luyện kim cổ ở Đồng Nai" của Nguyễn Giang Hải và Huỳnh Văn Tới đã chỉ ra rằng, nghề luyện kim và văn hóa đồng cổ ở Đồng Nai có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, bao trùm lưu vực sông Đồng Nai, tương đương với khu vực Đông Nam Bộ hiện tại.

Những khám phá khảo cổ học liên tục được tìm thấy tại Đồng Nai đã củng cố mạnh mẽ bằng chứng về một nền kỹ nghệ luyện kim đồng thau tồn tại ở lưu vực sông Đồng Nai trong khoảng thời gian từ thiên niên kỷ thứ II đến I trước Công nguyên.

Tượng đồng tê tê Long Giao và bộ sưu tập Qua đồng Long Giao là hai phát hiện khảo cổ học quan trọng, được xem là những di tích tiêu biểu nhất của giai đoạn tiền sử - sơ sử ở lưu vực sông Đồng Nai.

Tượng đồng tê tê Long Giao là một cổ vật, hiện vật gốc, độc bản, gây ấn tượng bởi hình thức độc đáo, kích thước đặc biệt và kỹ thuật đúc đồng tinh xảo.

Tượng đồng cổ này không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, cho thấy sự phát triển của nghề luyện kim ở Đồng Nai thời đồng thau - sơ kỳ sắt, mà còn là một hiện tượng hiếm thấy trong bối cảnh nhà nước sơ khai ở miền Đông Nam bộ.

Tượng đồng tê tê Long Giao-cổ vật, hiện cổ xưa vật liên quan trực tiếp đến nghề luyện kim ở Đồng Nai. Qua khảo cổ các di chỉ, di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy, nền kỹ nghệ luyện kim đồng thau tồn tại ở lưu vực sông Đồng Nai trong khoảng thời gian từ thiên niên kỷ thứ II đến I trước Công nguyên.

Cùng với tượng đồng tê tê Long Giao và qua đồng Long Giao, Triển lãm Nghề luyện kim cổ ở Đồng Nai còn giới thiệu một cách sinh động quy trình chế tác và kỹ nghệ luyện kim, đúc đồng thông qua nhiều hình ảnh và hiện vật.

Khách tham quan có thể thấy các công cụ rèn vũ khí như quạt lò, bếp, kìm, đe, búa; các sưu tập về nghề thủ công kim hoàn (tiêu biểu là bộ sưu tập của ông Nguyễn Văn Cầu) và nghề đúc gang như cân điện tử, hũ nấu cám vàng, bay làm khuôn, khuôn lưỡi cày...

Đặc biệt, các hiện vật được sắp xếp trong không gian trải nghiệm, giúp người xem cảm nhận rõ hơn về nghề thủ công truyền thống và sự hòa nhập của nó vào cuộc sống hiện đại.

Trưng bày cổ vật, hiện vật phục vụ Nhân dân và du khách

Tại Triển lãm Nghề luyện kim cổ ở Đồng Nai, ông Nguyễn Mộng Điệp, Phó Chủ nhiệm CLB Di vật, cổ vật Biên Hòa, cho biết CLB đã giới thiệu nhiều sản phẩm đúc đồng quý giá, được sưu tầm và bảo tồn qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Người dân và du khách tham quan triển lãm Nghề luyện kim cổ ở Đồng Nai tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai.

Theo ông, những hiện vật này không chỉ minh chứng cho trình độ kỹ thuật cao của các nghệ nhân xưa mà còn phản ánh dòng chảy văn hóa, xã hội đặc trưng của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai và cả khu vực Nam bộ.

Theo ông Nguyễn Mộng Điệp, việc đưa cổ vật đến trưng bày tại bảo tàng có vai trò quan trọng trong việc khơi dậy tình yêu di sản trong cộng đồng, đồng thời là kênh quảng bá và giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương hiệu quả.

CLB Di vật, cổ vật Biên Hòa hy vọng triển lãm sẽ góp phần kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo tồn nghề luyện kim truyền thống, một nét văn hóa đặc sắc của Đồng Nai.

Về phía Bảo tàng Đồng Nai, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Minh cho rằng, Triển lãm Nghề luyện kim cổ được tổ chức nhằm giới thiệu đến người dân trong và ngoài tỉnh những thành tựu văn hóa rực rỡ của cư dân cổ Đồng Nai, đặc biệt là nền luyện kim cổ xưa.

Các bảo vật quốc gia và hình ảnh trưng bày sẽ mang đến cho người xem một cái nhìn sinh động và sâu sắc về giá trị di sản văn hóa của Đồng Nai và Biên Hòa - Đồng Nai.

Cựu sao U23 Việt Nam: Cao 1m72 vẫn thi đấu ở vị trí trung vệ cho SLNA
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam: Cao 1m72 vẫn thi đấu ở vị trí trung vệ cho SLNA

Thể thao

Tuy sở hữu chiều cao chỉ 1m72 nhưng Hồ Khắc Lương của SLNA vẫn thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh từng là tuyển thủ U23 Việt Nam.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ lên tiếng trước ý kiến “chợ nổi Cái Răng bây giờ mai một'
Văn hóa - Giải trí

Lãnh đạo TP.Cần Thơ lên tiếng trước ý kiến “chợ nổi Cái Răng bây giờ mai một"

Văn hóa - Giải trí

Lãnh đạo một khách sạn ở Cần Thơ nói “chợ nổi Cái Răng mai một”. Trước ý kiến này, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nói: "Nếu chợ nổi Cái Răng mai một thì chắc du lịch Cần Thơ không còn".

Trung Quốc, châu Âu quyết bắt tay nhau cùng làm một điều bất chấp Mỹ đe dọa trừng phạt
Thế giới

Trung Quốc, châu Âu quyết bắt tay nhau cùng làm một điều bất chấp Mỹ đe dọa trừng phạt

Thế giới

Bất chấp Mỹ gây sức ép, đe dọa áp thuế, cấm thị thực và trả đũa mạnh tay, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia khác vẫn khẳng định ủng hộ thỏa thuận cắt giảm khí thải carbon trong vận tải biển - sáng kiến toàn cầu do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm đưa ngành hàng hải tiến tới mức phát thải ròng bằng không.

Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ: Sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
Thế giới

Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ: Sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế

Thế giới

Đây cũng là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam đóng góp vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có một trụ cột rất quan trọng là bảo đảm quyền con người.

Cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine phơi bày điểm yếu chí mạng của quân Nga ở Pokrovsk
Thế giới

Cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine phơi bày điểm yếu chí mạng của quân Nga ở Pokrovsk

Thế giới

Các đòn phản công của Ukraine trong những ngày qua đã buộc nhiều lữ đoàn Nga phải tạm dừng hoạt động quanh thành phố Pokrovsk, làm lộ rõ tình trạng rối loạn trong bộ máy chỉ huy của quân đội Nga, tờ Euromaidanpress trích dẫn đánh giá của chuyên gia quân sự đưa tin.

Tin tối (15/10): LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA
Thể thao

Tin tối (15/10): LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA

Thể thao

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA; sao trẻ Việt kiều được Transfermark định giá; Gareth Bale sợ bị phá sản; Liverpool sắp có hợp đồng tài trợ kỷ lục?; Courtois đưa ra lời khuyên với Lammens.

Ngân hàng chuyển giao bắt buộc đầu tiên công bố chấm dứt thua lỗ, bắt đầu có lãi
Đầu tư - Tài chính

Ngân hàng chuyển giao bắt buộc đầu tiên công bố chấm dứt thua lỗ, bắt đầu có lãi

Đầu tư - Tài chính

Ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank, cho biết tại thời điểm cuối quý II/2025, GPBank đã có lợi nhuận dương sau nhiều năm thua lỗ, mở ra tín hiệu phục hồi tích cực. Tăng trưởng huy động lên tới 20%, trong khi tín dụng tự thân tăng 3% và kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

Cứu sống thai nhi tim bẩm sinh nặng, Bệnh viện Từ Dũ lập cột mốc kỹ thuật y khoa Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Cứu sống thai nhi tim bẩm sinh nặng, Bệnh viện Từ Dũ lập cột mốc kỹ thuật y khoa Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Mới đây, ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai, không chỉ cứu một sinh linh mà còn hoàn thiện hồ sơ để Bộ Y tế công nhận đây là kỹ thuật chính thức đầu tiên tại Việt Nam.

Cổ phiếu bất động sản 'rung lắc' trong phiên VN-Index giảm hơn 3 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản 'rung lắc' trong phiên VN-Index giảm hơn 3 điểm

Nhà đất

Phiên 15/10, nhóm cổ phiếu bất động sản quay đầu giảm 0,91% xuống 107,42 điểm sau chuỗi tăng liên tiếp. Áp lực chốt lời khiến họ Vingroup đồng loạt giảm điểm, kéo chỉ số VN-Index mất hơn 3 điểm.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp giỏi thích nghi, có tầm nhìn, nhận cơ hội hiếm, bùng nổ thu nhập
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp giỏi thích nghi, có tầm nhìn, nhận cơ hội hiếm, bùng nổ thu nhập

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sở hữu sự thông minh, khả năng thích nghi vượt trội và tầm nhìn xa sẽ đón nhận những cơ hội hiếm có trong công việc.

Nga tung vũ khí cảm tử mới xuyên thủng phòng tuyến Ukraine, các chỉ huy của Kiev choáng váng
Thế giới

Nga tung vũ khí cảm tử mới xuyên thủng phòng tuyến Ukraine, các chỉ huy của Kiev choáng váng

Thế giới

Lực lượng Nga đang bắt đầu triển khai phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái tấn công cảm tử Lancet có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống tác chiến điện tử hiện có của Ukraine, gây ra khó khăn đáng kể cho lực lượng của Kiev trên chiến trường, các nguồn tin quân sự Ukraine và giới chuyên gia xác nhận.

Đà Nẵng: Hiện trạng chung cư xuống cấp sau hơn 20 năm, được chi nghìn tỷ đồng để xây mới
Nhà đất

Đà Nẵng: Hiện trạng chung cư xuống cấp sau hơn 20 năm, được chi nghìn tỷ đồng để xây mới

Nhà đất

Sau hơn 20 năm dùng làm tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa phục vụ chỉnh trang đô thị, khu chung cư Hòa Minh xuống cấp nghiêm trọng, TP. Đà Nẵng sẽ đầu tư 1.300 tỷ đồng để xây mới.

Một ông quan to nhà Hậu Lê quê Thái Bình đi sứ phương Bắc, vua nhà Thanh cho vẽ tranh chân dung mang về nước
Nhà nông

Một ông quan to nhà Hậu Lê quê Thái Bình đi sứ phương Bắc, vua nhà Thanh cho vẽ tranh chân dung mang về nước

Nhà nông

Nguyễn Tông Quai (1693 - 1767), húy Oản, có sách chép là Nguyễn Tông Khuê, hiệu Thư Hiên, quê làng Phúc Khê, tục gọi làng Sâm, sau này thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông thi đỗ Hoàng giáp khoa Tân Sửu niên hiệu Bảo Thái thứ 2 (1721) nhà Hậu Lê. Hai lần đi sứ sang nhà Thanh, tiếng tăm vang lừng phương Bắc, được vua nhà Thanh mến phục, sai thợ vẽ chân dung cho mang về nước.

Nghệ sĩ Ưu tú từng là Giám đốc vào vai Chủ tịch tỉnh trong phim VTV về sáp nhập, tinh gọn bộ máy hành chính
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú từng là Giám đốc vào vai Chủ tịch tỉnh trong phim VTV về sáp nhập, tinh gọn bộ máy hành chính

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú từng là Giám đốc, tái xuất màn ảnh VTV với vai Chủ tịch tỉnh đầy quyền lực trong bộ phim chính luận đề tài sáp nhập, tinh gọn bộ máy hành chính.

Cảnh dân, quân gặt lúa chạy lũ tràn đồng ở vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Long An trước sáp nhập Tây Ninh
Nhà nông

Cảnh dân, quân gặt lúa chạy lũ tràn đồng ở vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Long An trước sáp nhập Tây Ninh

Nhà nông

Mấy ngày nay, dân, quân phải ngâm mình gặt lúa chạy lũ do ảnh hưởng của lượng mưa tại chỗ kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều diện tích lúa ngập lụt ở xã Hưng Điền, vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Long An trươc sáp nhập, nay là tỉnh Tây Ninh.

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân
Nhà nông

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nhà nông

Lấy ví dụ về các dự án đầu tư thành công của các doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn TH, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Tổng Bí thư Tô Lâm mong mỗi nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đưa nông sản Việt vươn xa.

Vườn cau 1.000 cây thẳng lên trời ở Nghệ An trước đây đẹp mê tơi, nay tan hoang thế này, ông chủ rầu cả ruột
Nhà nông

Vườn cau 1.000 cây thẳng lên trời ở Nghệ An trước đây đẹp mê tơi, nay tan hoang thế này, ông chủ rầu cả ruột

Nhà nông

Ông nông dân Nguyễn Quang Vinh ở xã Quang Đồng (trước đây là xã Đồng Thành, Kim Thành, Quang Thành của huyện Yên Thành) tỉnh Nghệ An trồng vườn cau đẹp mê ly với hơn 1.000 cây cau. Năm nay, vườn cau tan hoang, gió bão quật đổ nhiều cây cau khiến ông Vinh rầu cả ruột, mất trắng hàng trăm triệu đồng.

Đàn chim quý hơn 300 con, đuôi rõ dài ở Lâm Đồng, nuôi như nuôi gà ta, bán 3,5 triệu/cặp con giống
Nhà nông

Đàn chim quý hơn 300 con, đuôi rõ dài ở Lâm Đồng, nuôi như nuôi gà ta, bán 3,5 triệu/cặp con giống

Nhà nông

Trang trại nuôi chim công Minh Điệu (chim công Việt Nam, chim công xanh Ấn Độ), đường Phan Huy Chú, phường B’Lao, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (trước thời điểm sáp nhập tỉnh) đang trong những ngày nắng, thời điểm những chú công đực khoe bộ lông sặc sỡ. Chim công là động vật hoang dã quý hiếm, nên việc mua bán chim công giống có nguồn gốc từ các trại được cấp phép hợp pháp...

Cổng thanh toán Ngân Lượng: “Chiếc ví” bí ẩn trong vụ án Shark Bình
Kinh tế

Cổng thanh toán Ngân Lượng: “Chiếc ví” bí ẩn trong vụ án Shark Bình

Kinh tế

Trong vụ án liên quan AntEx - Shark Bình, Cổng thanh toán Ngân Lượng bị cơ quan điều tra chú ý như một kênh dòng tiền trung gian cần làm rõ.

Trần Gia Bảo - 'Thần đồng' HAGL được The Guardian vinh danh trong danh sách “Next Generation 2025”
Thể thao

Trần Gia Bảo - "Thần đồng" HAGL được The Guardian vinh danh trong danh sách “Next Generation 2025”

Thể thao

Trần Gia Bảo là cầu thủ Việt Nam tiếp theo được tờ báo uy tín của Anh là The Guardian đưa vào danh sách Next Generation 2025: 60 of the best young talents in world football (tốp 60 tài năng trẻ thế giới triển vọng nhất năm 2025).

Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam
Tin tức

Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam

Tin tức

Chiều 15/10, sau 2 ngày và 2 đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng các đội thiện nguyện đã tìm thấy thi thể của cả 3 bố con trên sông Lam.

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng chục nghìn bình nước uống được bơm từ nước máy, giả nhãn 'Lavie' tiêu thụ tại Hà Nội
Ảnh

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng chục nghìn bình nước uống được bơm từ nước máy, giả nhãn "Lavie" tiêu thụ tại Hà Nội

Ảnh

Lực lượng chức năng vừa triệt phá xưởng sản xuất chuyên làm giả bình nước của hãng Lavie. Đáng lo ngại, toàn bộ số nước trong các bình mang mác giả "Lavie" thực chất được bơm từ nước máy. Hoạt động ngay giữa khu dân cư đông đúc, cơ sở này đã tuồn ra thị trường hàng chục nghìn bình nước giả, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Báo chí là 'cầu nối tri thức', là đòn bẩy niềm tin giúp doanh nghiệp tránh bị hiểu lầm là 'greenwashing'
Nhà nông

Báo chí là "cầu nối tri thức", là đòn bẩy niềm tin giúp doanh nghiệp tránh bị hiểu lầm là "greenwashing"

Nhà nông

Đây là chia sẻ của bà Lưu Thị Thu Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH trong chiều nay (15/10), tại lớp tập huấn "Nâng cao năng lực truyền thông báo chí về trung hòa carbon" được tổ chức ở Nghệ An.

Hà Nội: Bất ngờ kiểm tra đột xuất thực phẩm ăn bán trú, phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng nghìn quả trứng cút luộc có mùi lạ
Xã hội

Hà Nội: Bất ngờ kiểm tra đột xuất thực phẩm ăn bán trú, phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng nghìn quả trứng cút luộc có mùi lạ

Xã hội

Tại buổi kiểm tra giám sát sáng ngày 15/10, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) bất ngờ phát hiện nhiều túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn có mùi khó chịu.

Thanh niên túng thiếu lên mạng rao bán thận, bị lừa sang Campuchia rơi vào cảnh 'địa ngục'
Pháp luật

Thanh niên túng thiếu lên mạng rao bán thận, bị lừa sang Campuchia rơi vào cảnh "địa ngục"

Pháp luật

Tin lời dụ dỗ trên mạng xã hội, hai thanh niên ở tỉnh Gia Lai bị lừa sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc trực tuyến, bị tịch thu giấy tờ, đe dọa tính mạng và đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng. Cả hai may mắn trốn thoát về nước và trình báo công an.

Pháo tự hành 'Made in Vietnam”: Đột phá về hỏa lực
Đông Tây - Kim Cổ

Pháo tự hành "Made in Vietnam”: Đột phá về hỏa lực

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 2019, kênh QPVN đã giới thiêu một sản phẩm pháo tự hành mới của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đó là pháo 85mm trên khung gầm xe tải việt dã Ural của Xí nghiệp Z751.

Ba Lan tuyên bố chấn động về kế hoạch chiến tranh của Ukraine với Nga
Thế giới

Ba Lan tuyên bố chấn động về kế hoạch chiến tranh của Ukraine với Nga

Thế giới

Người Ukraine dự định tiếp tục chiến đấu với Nga trong 3 năm nữa, và các nước châu Âu phải sẵn sàng cho khả năng Nga có thể tấn công sâu vào khu vực này - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski cho biết.

Đà Nẵng: Hơn 700 tỷ đồng giúp mang mái ấm đến 12.000 hộ dân
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Hơn 700 tỷ đồng giúp mang mái ấm đến 12.000 hộ dân

Đại đoàn kết dân tộc

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh, thành phố đã phân bổ gần 706 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 12.298 căn nhà, hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Nhà nông

Tại buổi gặp mặt với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những lời biểu dương đối với vai trò tiên phong của người nông dân và sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Thủ khoa đầu vào Đại Học Mở TP.HCM kể về cú 'vấp ngã' khi thi vào lớp 10
Chuyển động Sài Gòn

Thủ khoa đầu vào Đại Học Mở TP.HCM kể về cú "vấp ngã" khi thi vào lớp 10

Chuyển động Sài Gòn

Chia sẻ về khởi đầu không như ý, Doãn Hoài Khánh Ly, cựu học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận 12 (TP.HCM), thừa nhận việc thi trượt lớp 10 công lập bắt nguồn từ sự chủ quan của bản thân. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, em đã đạt được thành tích thủ khoa vượt ngoài mong đợi.

