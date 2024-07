Nghệ sĩ guitar Minh Mon qua đời ở tuổi 34

Chia sẻ với Dân Việt, một người bạn của nghệ sĩ guitar Minh Mon (tên thật Hà Tuấn Minh) đã qua đời vào sáng qua (7/7). Lễ viếng của anh được cử hành lúc 7h15 ngày 9/7. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 8h15 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 ở Ba Đình, Hà Nội. Sau đó, anh được hỏa táng và an nghỉ tại quê nhà Phù Ninh, Phú Thọ.

Nghệ sĩ guitar Minh Mon. (Ảnh: FBNV)

Sự ra đi của Minh Mon khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, thương xót. Nhà sản xuất Tín Lê viết: "Tạm biệt anh Minh Mon, một trong những tay guitarist có sức ảnh hưởng lớn nhất với mình. Mình sẽ không bao giờ quên lối chơi guitar điềm đạm, văn minh và sạch sẽ không tì vết của anh. Anh đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều trên con đường theo đuổi âm nhạc. Mong anh được an nghỉ". Trong khi đó, ca sĩ Dương Trần Nghĩa chia sẻ: "Trong mắt anh, em vẫn là thằng e ngoan hiền, hơi nhút nhát với anh. Không biết em đã phải trải qua những gì, mong em thanh thản".

Minh Mon Guitar tên thật là Hà Tuấn Minh, sinh năm 1990. Anh được công chúng biết tới sau khi đăng tải những video cover các ca khúc nổi tiếng trong và ngoài nước trên mạng xã hội. Hiện kênh YouTube của Minh Mon có hơn 172 nghìn lượt theo dõi, với hàng chục clip lên tới hàng triệu lượt xem.

Các bản cover nổi tiếng của Minh Mon có thể kể tới như Người ta nói (Nguyễn Hoài Anh), Bùa yêu (Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà và DươngK); Ai khóc nỗi đau này (Đức Trí); Say You Do (Tiên Tiên); Nếu như ngày đó (Hoàng Nhã)...

Những năm gần đây, Minh Mon Guitar thường xuyên tổ chức các nuổi livestream giao lưu, hát tặng người hâm mộ cũng như bạn bè của mình trên Fanpage. Anh cũng có lớp học guitar, quy tụ nhiều bạn trẻ tại Hà Nội.