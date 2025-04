Nghệ sĩ Nhân dân tham gia diễu binh 30/4 là Á hậu Việt Nam, Phó Chủ tịch, giảng viên đại học

Nghệ sĩ Nhân dân duy nhất là Á hậu Việt Nam tham gia diễu binh 30/4

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi do vướng lịch các suất vở kịch cách mạng Ngày ấy cổng trời nên không thể tham gia tập luyện diễu hành. Tuy nhiên, chị vẫn có mặt trong thành phần các nghệ sĩ tiêu biểu của chương trình.

Sáng 27/4, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi đã livestream dọc tuyến đường chị đi bộ từ Nhà hát 5B đến nơi tập hợp cho buổi tổng duyệt diễu binh.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi sẽ có mặt trong hành phần các nghệ sĩ tiêu biểu tham gia diễu binh. Ảnh: FBNV

Á hậu xúc động nói không khí trực tiếp tại hiện trường rất tuyệt vời, chị thấy mình may mắn được đắm mình trong không khí đặc biệt của thành phố những ngày tháng 4 hừng hực khí thế này.

"Cảm giác bồi hồi thật khó tả. Tôi thấy nhiều người dân thức cả đêm ngồi xếp hàng dài chờ xem tập luyện. Mỗi khi có đội quân đi qua họ hét vang, rồi không ai bảo ai mọi người tự động hát hết ca khúc cách mạng này đến ca khúc cách mạng khác. Tự nhiên mình thấy cảm động đến nghẹn lời. Trong mỗi người cứ thế dâng trào cảm xúc với tình yêu quê hương, tình yêu đất nước.

Các chiến sĩ, lực lượng vũ trang lâu nay vẫn là những con người thầm lặng bảo vệ Tổ quốc. Nay họ "lộ diện" được người dân chào đón nồng nhiệt, bày tỏ tình cảm thắm thiết, cảm xúc lúc này nói bao nhiêu chữ tuyệt vời cũng không đủ" - NSND Trịnh Kim Chi tâm sự.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi thức trắng đêm đợi xem tổng duyệt diễu binh. Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023. Chị thành công ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt có nhiều đóng góp cho sân khấu kịch.

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 1994, chị tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Năm 2014, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT. Thời điểm đó, Trịnh Kim Chi là Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam được phong tặng danh hiệu này.

Trịnh Kim Chi để lại dấu ấn qua các bộ phim như Vòng vây tội lỗi, Những đứa con trong thành phố, Oan gia đại chiến, Những nẻo đường phù sa, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ...

Chị gặt hái được nhiều thành công trên sân khấu kịch với các vai diễn trong nhiều vở diễn như Loài hoa bất tử, Hạ trắng, Vụ án trộm trứng gà, Hoa hậu trăm năm... Nữ nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời với các ngôi sao màn ảnh như Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương,...

Diễn viên Vân Anh và NSND Trịnh Kim Chi. Ảnh: FBNV

NSƯT Trịnh Kim Chi đoạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào các năm 1995, 2012, 2018, 2020, Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021...

Trong công việc, chị rất nghiêm túc. Thậm chí, có những bộ phim ê-kíp không có tiền chị sẵn sàng không lấy cát-xê.

Năm 2019, Trịnh Kim Chi chia sẻ tin vui tốt nghiệp khoa Đạo diễn điện ảnh truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Á hậu Việt Nam 1994 đảm nhận thêm vai trò giảng viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Giám đốc Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi và Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM.

Trịnh Kim Chi cũng chăm chỉ hoạt động từ thiện, thường xuyên hỗ trợ những nghệ sĩ cao tuổi neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Trịnh Kim Chi khẳng định chị làm từ thiện từ tâm, xuất phát từ sự yêu quý, kính trọng tất cả anh chị em nghệ sĩ.

NSND Trịnh Kim Chi hiện là Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM. Ảnh: FBNV

Ngoài sự nghiệp ngày càng thăng tiến, Á hậu, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Được biết, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi và gia đình hiện sinh sống tại một biệt thự rộng 200m2 ở Quận 7, TP.HCM có giá trị hơn chục tỷ đồng.



Chia sẻ với PV Dân Việt về bí quyết "giữ lửa" hôn nhân hạnh phúc, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi thừa nhận, cô may mắn khi chồng cũng là người yêu thích nghệ thuật. "Đôi khi có những tác phẩm nghệ thuật của tôi do ông xã góp ý một số điều từ chính kiến thức anh tìm tòi, am hiểu.

Tôi nghĩ sự hòa thuận trong gia đình bắt nguồn từ ý thức của các thành viên. Không phải vì tôi được ông xã yêu chiều, nhường nhịn mà tôi làm tất cả mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn trân trọng sự hy sinh của ông xã khi bản thân bị kéo vào guồng quay của công việc. Tôi nghĩ mình không nên đề cao cái tôi của mình thì ắt hẳn người bạn đời sẽ hiểu được điều đó và trân trọng".