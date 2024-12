Nghệ sĩ Ưu tú từng đổi tên, xin Giám đốc Sở cho đi diễn, sẵn sàng chết trên sân khấu

Nghệ sĩ Ưu tú phải đổi tên nhiều lần để đi diễn nuôi gia đình

Trong cuộc trò chuyện với Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc, NSƯT Phương Hồng Thủy tâm sự: "Tôi hay tự trách mình vì tôi vốn là chị lớn trong gia đình. Ngày xưa tôi phải hy sinh cuộc đời của mình để bươn chải kiếm sống, đi hết tỉnh này sang tỉnh kia diễn, phải đổi tên liên tục để được diễn.

NSƯT Phương Hồng Thủy thời trẻ. Ảnh: FBNV

Lúc đó, tôi là nghệ sĩ biên chế hát cho đoàn Nhà nước nhưng tiền lương không đủ nuôi các em. Ví dụ trong đoàn tôi chỉ được 50 ngàn đồng thôi nhưng ra ngoài diễn sẽ được 500 ngàn đồng, 1 triệu đồng, 3 triệu đồng... Nhưng nếu đoàn mời người khác về thì lương họ lại gấp 10 lần tôi dù tôi vẫn là đào chính.

Tôi nhìn các em của mình thương quá vì tôi nuôi các em không nổi. Cho nên, tôi đổi tên để trốn đi diễn ngoài nhưng vẫn bị bắt về vì tôi là nghệ sĩ biên chế. Đến một ngày, tôi phải buộc lòng nói với Giám đốc Sở rằng: "Chú cho con đi để con nuôi gia đình con".

Tôi không nói quá nhưng thực sự tôi ở trong đoàn cũng hy sinh vì đoàn. Tôi còn nhớ, lúc đó chân tôi phải mổ sống, băng bó nhưng vẫn lên diễn, đóng vai công chúa Ấn Độ, múa miệt mài, không biết mệt là gì. Tối về, tôi mở băng ra thấy máu mủ chảy đầy chân. Trong khi đoàn có 3 cô đào chính nhưng vẫn để tôi ra diễn.

NSƯT Phương Hồng Thủy từng nhiều lần đổi tên để đi diễn. Ảnh: FBNV

Tôi phải xin lỗi các thầy cô ở trường đã dạy tôi, nhưng dù tôi được học bài bản trường lớp nhưng khi lên sân khấu diễn lại là bản năng. Tôi diễn hoàn toàn theo bản năng của mình nên cứ khi nghe nhạc lên là ra diễn, nhảy múa rất nhiệt tình dù biết mình múa không đẹp nhưng được cái hợp thời.

Tôi không biết tại sao khán giả vẫn thương tôi, tôi nghĩ đào hát phải thế nào, còn tôi nhiều khi diễn và múa không đẹp".

Đề cập đến lý do đang ở trên đỉnh cao thì "theo chồng bỏ cuộc chơi", NSƯT Phương Hồng Thủy nói: "Lúc đó, tôi chọn cho mình một chốn bình an, một góc nhỏ. Tôi cảm thấy hình như nơi này không dành cho mình nữa. Tôi tự trách mình không đủ tự tin đương đầu với mọi thứ để có thể đứng trên sân khấu. Nhưng đứng trên sân khấu mà phải đối chọi cái này cái kia làm cho tôi thấy bất an. Có nhiều thứ làm tôi phải lựa chọn con đường đó".

NSƯT Phương Hồng Thủy sang Mỹ định cư cùng gia đình và tạm dừng ca hát. Ảnh: FBNV

Tuy đã không còn đứng trên sân khấu nhưng đối với NSƯT Phương Hồng Thủy, ngọn lửa đam mê vẫn không bao giờ tắt: "Tôi biết ơn vì mình được có một cuộc đời sân khấu quá đẹp và hoàn hảo. Từ buổi đầu đến buổi kết thúc, khi được là 6 người đời đầu của Giải Trần Hữu Trang, có tình bạn đẹp, được đứng trên sân khấu. Để cuối cùng mình là cô đào hát, đi đâu tới hang cùng ngõ hẻm nào dù là ở tận bên Mỹ vẫn được nhận ra là cô đào hát.

Ngọn lửa đam mê vẫn ở trong lòng tôi không bao giờ tắt. Tôi đau vì ở tuổi này không còn bạn cùng thời để đứng trên sân khấu cùng, tôi để đam mê ở trong lòng. Có nhiều lúc tôi nghĩ mình có nên xin các bạn trẻ cho đóng vai bà, vai mẹ để được ở trên sân khấu?" - nữ nghệ sĩ bộc bạch.

NSƯT Phương Hồng Thủy cũng chia sẻ trước kia chị sẵn sàng diễn dù chỉ là vai nhỏ, hát vài câu, đóng vai bà điên cũng "sẵn sàng sống chết để điên lúc đó". Nữ nghệ sĩ khẳng định: "Tôi sẵn sàng cháy, bung hết mình, nếu có phải chết trên sân khấu thì cũng không sao".

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy tên thật là Đinh Hồng Đào, sinh năm 1960 tại Biên Hòa, Đồng Nai, là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng miền Nam, bên cạnh những tên tuổi như: Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Tài Linh, Ngọc Huyền...

NSƯT Phương Hồng Thủy và NSƯT Vũ Linh là bạn diễn ăn ý. Ảnh: FBNV

Năm 1972, Phương Hồng Thủy theo học tại khoa Cải lương của Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Tại đây, nữ nghệ sĩ được cố NSND Phùng Há đặt cho biệt danh là Phương Hồng Thủy. Sau 1975, Phương Hồng Thuỷ chuyển sang Trường Nghệ thuật Sân khấu II. Năm 1978, chị tốt nghiệp thủ khoa và được mời về diễn vai đào chính tại đoàn cải lương Đồng Nai. Đến năm 1990, Phương Hồng Thủy gia nhập đoàn Nhân dân Kiên Giang và đóng cặp cùng nghệ sĩ Trọng Hữu. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp song ca được khán giả mến mộ.

Năm 1991, NSƯT Phương Hồng Thủy cùng NSƯT Vũ Linh là 2 trong 6 gương mặt xuất sắc nhận Huy chương Vàng Giải thưởng Trần Hữu Trang. Nữ nghệ sĩ được nhận xét có giọng ngọt, nụ cười tươi và đôi mắt buồn đặc trưng của đào thương.

Năm 1997, Phương Hồng Thủy được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Sau đó, nữ nghệ sĩ nhận giải Mai Vàng, đánh dấu sự công nhận tài năng và sự chăm chỉ của mình.

Năm 2004, NSƯT Phương Hồng Thủy sang Mỹ định cư cùng gia đình và tạm dừng ca hát. Tuy nhiên, chị vẫn giữ tình yêu với cải lương tại quê nhà. Năm 2012, nữ nghệ sĩ tổ chức đêm nhạc Tâm sự cô đào hát kỷ niệm 34 năm gắn bó với cải lương. Năm 2019, chị tham gia MV cải lương Bà khùng cùng nghệ sĩ Võ Minh Lâm và thường xuất hiện trong các sự kiện thời trang.