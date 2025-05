Theo đó, vào tối 16/5, ông Lò Văn Tân (sinh năm 1984, là Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tiểu khu Ít Ong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La) trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn tiểu khu Ít Ong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, đã bị nghi phạm Tòng Văn Vương dùng dao nhọn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, ông Lò Văn Tân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc thu giữ 1 xe mô tô BKS 26L1-079.11 nhãn hiệu HONDA màu sơn đen – đỏ; 1 bơm kim tiêm loại 0,3ml; 1 túi nylon màu trắng bên trong có 4 gói heroin và một số vật chứng liên quan khác.

Ngay sau khi gây án, nghi phạm Vương đã bỏ trốn lên rừng thuộc khu vực xã Pi Toong, giáp ranh với thị trấn Ít Ong và xã Nậm Păm huyện Mường La, Sơn La; khi trốn có mang theo hung khí đã sử dụng đâm ông Lò Văn Tân.

Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành lấy lời khai đối tượng Tòng Văn Vương. Ảnh: Cao Thiên

Xác định tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động có sử dụng hung khí chống đối lực lượng chức năng và địa bàn lẩn trốn là đồi núi rộng, địa hình khó khăn, phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án truy xét đối tượng, giao các đơn vị chức năng Công an tỉnh phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường La cùng các lực lượng tại chỗ huy động nhanh chóng truy vết, truy bắt đối tượng.

Huy động trên 250 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với lực lượng quân đội và các lực lượng chức năng khác cùng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ triển khai các tổ công tác chốt chặn, tạo lập vành đai không để người dân đi vào khu vực truy bắt đối tượng, khoanh vùng và tổ chức trên 400 lượt tuần tra truy vết trong điều kiện thời tiết mưa to, địa hình rừng núi, khó xác định được hướng đi, dấu vết di chuyển của đối tượng.

Quá trình truy tìm, vây bắt đối tượng Tòng Văn Vương gặp rất nhiều khó khăn khi địa bàn rừng núi hiểm trở và mưa nhiều. Ảnh: Cao Thiên

Lực lượng Công an Sơn La chủ trì đã tiến hành rà soát, sàng lọc, khoanh vùng, từng bước thu hẹp diện tích khu vực đối tượng có khả năng lẩn trốn để tổ chức lực lượng vây bắt. Sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền, kêu gọi đối tượng ra đầu thú; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Mường La và các xã ổn định an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tuyên truyền bằng loa phát thanh của bản, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ; tuyệt đối không bao che, tiếp tay cung cấp thực phẩm cho đối tượng. Khi phát hiện thông tin về đối tượng nhanh chóng cung cấp cho lực lượng chức năng, phối hợp tạo điều kiện cho lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt trong công tác truy tìm, vây bắt đối tượng, đến chiều 19/5 đã xác định được phạm vi địa bàn đối tượng lẩn trốn tại khu rừng cách bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La khoảng 2km. Các lực lượng chức năng đã bao vây dồn đối tượng xuống bìa rừng, đồng thời kiên trì dùng loa kêu gọi đối tượng ra đầu thú, nhưng đối tượng dùng dao nhọn mang theo kề vào cổ và liên tục đe dọa sẽ tự sát nếu bị bắt.

Sau gần 90 phút, lực lượng công an và người thân của đối tượng trực tiếp thuyết phục, đối tượng Tòng Văn Vương đã buông dao, được áp giải về trụ sở cơ quan công an (sau 69 giờ gây án).

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình tổ chức điều tra, truy bắt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia; nhận được sự ủng hộ, tin tưởng cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, qua đó nhanh chóng ổn định tình hình dư luận.