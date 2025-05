Ngô Thanh Vân tái xuất cùng Charlize Theron, Uma Thurman

Tối 8/5, Netflix chính thức tung trailer của bộ phim hành động The Old Guard 2, đánh dấu sự trở lại của Ngô Thanh Vân trong vai Quỳnh, sánh vai cùng dàn sao quốc tế như Charlize Theron, KiKi Layne và Uma Thurman.

Hình ảnh Ngô Thanh Vân trong trailer The Old Guard 2. Nguồn: Netflix

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân bày tỏ niềm khi bộ phim chuẩn bị ra mắt. “Xin cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người đã gửi đến hai vợ chồng. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Sẵn tin vui, cho tôi được chia sẻ bộ phim hành động mà tôi đã quay lại tham gia cùng hai chị đẹp Charlize Theron hay Uma Thurman”, nữ diễn viên viết.



Cô cho biết, The Old Guard 2 sẽ chính thức công chiếu vào đầu tháng 7. Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích, chúc mừng nữ diễn viên dưới phần bình luận.

Trong trailer mới, Ngô Thanh Vân tiếp tục hóa thân thành phản diện Quỳnh – nhân vật trở lại sau hàng trăm năm bị giam cầm dưới đáy biển, mang theo mối hận thù sâu sắc. Quỳnh có nhiều cảnh giao chiến ác liệt với phe chính diện.

Ngô Thanh Vân trong The Old Guard 2. Ảnh: Chụp từ trailer

The Old Guard 2 do Victoria Mahoney đạo diễn, Greg Rucka viết kịch bản, tiếp tục theo chân Andy (Charlize Theron) và nhóm chiến binh bất tử trong sứ mệnh bảo vệ thế giới. Lần này, họ phải đối diện với hiểm họa từ quá khứ, khi Quỳnh tái xuất và bắt đầu hành trình trả thù.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Charlize Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Ngô Thanh Vân, Chiwetel Ejiofor, đồng thời chào đón thêm hai gương mặt mới: Uma Thurman và Henry Golding.

Trước đây, Ngô Thanh Vân từng góp mặt trong nhiều bộ phim Hollywood như: Star Wars: The Last Jedi (2017), Da 5 Bloods (2020), The Old Guard (2020), The Princess (2022)…

Ngô Thanh Vân trong The Old Guard và The Old Guard. Ảnh: Chụp từ phim

Trong bộ phim mới nhất The Creator, Ngô Thanh Vân đóng vai người máy Kami.



Nữ diễn viên gốc Trà Vinh cũng đã quay xong phim The Old Guard 2 vào năm 2023.

Sáng 8/5, trên trang cá nhân, đạo diễn, diễn viên Ngô Thanh Vân chính thức thông báo tin vui mang thai con đầu lòng. Cô viết: "Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, vợ chồng tôi muốn chia sẻ một món quà nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa thật lớn với gia đình mình: sự hiện diện của một thành viên mới - kết quả của quá trình vun đắp bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Vợ chồng tôi cảm ơn tất cả tình cảm, sự ủng hộ âm thầm và bền bỉ mà mọi người đã dành đến trong suốt chặng đường qua".

Hình ảnh Ngô Thanh Vân trong một số bộ phim Mỹ. Ảnh: NSX

Đả nữ nổi danh bậc nhất trong showbiz Việt cũng tiết lộ khoảng thời gian qua vợ chồng cô sống chậm lại, vun đắp cho tổ ấm riêng, dành nhiều tâm sức hơn cho những giá trị bền vững. "Chặng đường này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là một hành trình ý nghĩa - nơi hai đứa học cách thấu hiểu, sẻ chia, và cùng nhau trưởng thành. Bước sang một giai đoạn mới, hai đứa mong sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ và yêu thương từ gia đình, người thân bạn bè và tất cả các bạn, như cách mọi người đã luôn dõi theo hai đứa từ những ngày đầu tiên" - Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000. Trước khi thành công trong lĩnh vực điện ảnh, cô từng là ca sĩ, người mẫu. Người đẹp có biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007). Sau đó, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng...