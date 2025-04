Tối nay 18/4, TP.HCM sẽ tổ chức hợp luyện diễu binh tại đường Lê Duẩn, quận 1. Sau gần 2 tháng tập luyện, các khối quân đội, công an bắt đầu sắp xếp đội hình hợp luyện trên tuyến đường Lê Duẩn hướng về Dinh Độc Lập.

Dù kế hoạch đến 21h mới bắt đầu hợp luyện nhưng theo ghi nhận của nhóm phóng viên Dân Việt, rất đông người dân và du khách đã đổ về khu vực xung quanh đường Lê Duẩn để xem diễu binh.

Khu vực đường Lê Duẩn hướng về Dinh Độc lập tấp nập người đứng chờ sẵn chiều 18/4. Ảnh: Lê Giang

Người dân đứng chờ xem hợp luyện diễu binh chiều 18/4. Ảnh: Lê Giang

Nhiều người háo hức ra mặt chờ xem hợp luyện diễu binh trước Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Lê Giang

Trên đường Lê Duẩn khu vực nhà thờ Đức Bà, nhiều người dân và du khách bắt đầu chờ từ sớm để xem hợp luyện diễu binh. Ai nấy cũng đều háo hức, nét vui mừng, tự hào lộ rõ trên từng gương mặt.

Bà Chu Thị Thúy Anh, ngụ quận Bình Thạnh cùng chồng đứng ở khu vực này từ rất sớm. Bà bày tỏ xúc động khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước.

“50 năm mới thấy được cảnh này. Vợ chồng tôi mang theo cơm, đồ ăn tối, nước uống để xem tập luyện diễu binh tối nay. Chúng tôi lớn tuổi rồi, sợ ngày 30/4 đông đúc, khó xem nên hai vợ chồng quyết định đi sớm”, bà Thúy Anh nói.

Vợ chồng bà Chu Thị Thúy Anh, ngụ quận Bình Thạnh. Ảnh: Lê Giang

Gần 18h, dòng người đổ về khu vực trung tâm để chờ xem hợp luyện diễu binh ngày càng đông.

Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên địa bàn TP, Phòng CSGT thông báo về việc điều chỉnh phân luồng giao thông một số tuyến đường như sau:

Cầu Ba Son, hướng từ TP.Thủ Đức sang quận 1 (bắt đầu từ ngã ba đường D6 + R12);

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn giáp đường Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Hữu Cảnh);

Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn giáp đường Nguyễn Đình Chiểu đến Lê Duẩn);

Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37 Tôn Đức Thắng);

Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Trần Cao Vân đến Nguyễn Du);

Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp Lý Tự Trọng);

Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ giáp Vòng xoay Hồ Con Rùa đến Nhà Thờ Đức Bà);

Đường Pasteur (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp Lý Tự Trọng);

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp Lý Tự Trọng);

Đường Trương Định (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp Lý Tự Trọng);

Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Cách mạng Tháng 8);

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến giáp Cách mạng Tháng 8);

Các tuyến đường nằm bên trong vòng giới hạn của các tuyến đường trên như: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi…

Từ 17h, các khối quân đội, công an bắt đầu có mặt trên đường Lê Duẩn hướng về Dinh Độc Lập

Thời gian tổ chức giao thông, hạn chế giao thông như sau:

Thời gian hạn chế lưu thông, cấm dừng đỗ phương tiện ngày 18/4 từ 18 giờ đến 20 giờ.

Thời gian cấm lưu thông, cấm dừng đỗ phương tiện ngày 18/4, từ 20 giờ đến 1 giờ.

Đối tượng hạn chế gồm: Toàn bộ người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ… trừ lực lượng, phương tiện có thẻ đeo, phù hiệu trực tiếp đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho chương trình tổng hợp luyện lễ kỷ niệm.

Trường hợp cá nhân, tổ chức đi bộ về nhà ở của cá nhân, về khách sạn để lưu trú, cán bộ nhân viên đi làm việc cấp bách tại cơ quan, đơn vị được phép đi đúng tuyến đường đến nơi đã được chứng minh trong khu vực hạn chế lưu thông. Các trường hợp nêu trên, người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân để chứng minh (căn cước, hộ chiếu…) hoặc liên hệ Công an phường phụ trách khu vực nơi cư trú để được hỗ trợ phương án vào khu vực hạn chế an ninh theo hướng dẫn của lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự.