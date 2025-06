Người đàn ông tranh thủ nội soi dạ dày trong lúc đưa vợ đi khám thai, "chết lặng" bên hành lang khi xem kết quả

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông ngồi trên ghế, tựa đầu vào hành lang bệnh viện sau khi nhận tin dữ được một nhân viên y tế ghi lại đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Nội soi của một bệnh viện ở Hà Nội cho biết, đây là bệnh nhân được ông trực tiếp thăm khám.

Bệnh nhân ngồi tại hành lang bệnh viện. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Dũng, trước đó, người đàn ông này trải qua nhiều ngày đau âm ỉ vùng bụng nhưng chủ quan, nghĩ đó chỉ là triệu chứng thông thường nên không đi khám. Trong dịp đưa vợ bầu đến bệnh viện, anh quyết định kiểm tra tổng quát và kết quả nội soi cho thấy ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn và có dấu hiệu di căn.

“Chúng tôi đã cố gắng lựa lời để thông báo nhẹ nhàng nhất, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận tình huống này. Sau khi bệnh nhân ổn định tinh thần, anh được chuyển sang chuyên khoa ung bướu để thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm xây dựng phác đồ điều trị phù hợp", bác sĩ Dũng thông tin.

Theo bác sĩ Dũng, đây là một trong số ít các trường hợp ung thư dạ dày ở người trẻ mà đơn vị tiếp nhận. Trước đây, ung thư dạ dày chủ yếu gặp ở người lớn tuổi, tuy nhiên những năm gần đây, tình trạng người trẻ mắc ung thư ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 16.200 ca mắc mới ung thư dạ dày, xếp thứ 5 trong số các bệnh ung thư phổ biến.

Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị hiệu quả. Một số trường hợp đến viện quá trễ không còn khả năng phẫu thuật.

Để phòng ngừa ung thư dạ dày, các bác sĩ khuyến cáo nên tầm soát và điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét và ung thư dạ dày.

Việc nội soi dạ dày định kỳ từ tuổi 40 giúp phát hiện sớm tổn thương. Riêng những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa cần nội soi sớm hơn theo chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, thực phẩm lên men, đồng thời duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý và giữ vệ sinh trong ăn uống là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa.



Dấu hiệu ung thư dạ dày giai đoạn cuối:



Rối loạn tiêu hóa



Ở giai đoạn này, bệnh nhân thường gặp tình trạng buồn nôn, ói mửa, thường xuyên ợ chua, chán ăn, ăn ít đã thấy no và đầy hơi.



Cảm giác đau



Bệnh nhân bị đau dữ dội sau khi ăn, cũng có thể cơn đau âm ỉ không theo chu kỳ. Cơn đau có thể xuất hiện khi đói; sau khi ăn no thường bị đau vùng dưới xương ức. Đây cũng là biểu hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối thường gặp.



Xuất huyết dạ dày



Tình trạng xuất huyết dạ dày liên tục trong giai đoạn ung thư muộn dẫn đến triệu chứng thiếu máu, phân lẫn máu hoặc phân có màu đen. Lúc này da của bệnh nhân thường có màu vàng xanh.



Rối loạn dinh dưỡng do kém/không hấp thu



Do sự bào mòn của bệnh tật và tác dụng phụ của các phương pháp điều trị trước đó khiến người bệnh mệt mỏi, chán ăn dẫn đến sụt cân đột ngột, chóng mặt, hoa mắt. Tình trạng mệt mỏi đến không thể lao động, sinh hoạt bình thường.



Suy kiệt



Khi người bệnh trở nên suy kiệt, mệt mỏi và ốm yếu hơn trong những ngày cuối đời, họ thường có các biểu hiện như sau: Hơi thở chậm lại, thở hụt hơi hoặc thở dốc; Nghẹn, khó thở có thể do chất lỏng bị vướng trong cổ họng nhưng người bệnh không thể tống ra được; Da lạnh, thường có màu hơi xanh hoặc xám xịt, đặc biệt ở bàn tay và bàn chân; Khô môi, miệng; Ít đi tiểu, không kiểm soát được bàng quang và ruột; Không tự chủ được các cử động và có thể lặp đi lặp lại một cử động; Cảm giác bồn chồn trong người; Mất nhận thức về thời gian, không nhớ được tên người khác, kể cả người thân; Gặp ảo giác; Mất ý thức.