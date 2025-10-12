Người dân Berlin trên bãi cỏ tại Republikplatz trước tòa nhà Budestag vào ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Đức. Ảnh RIA

Đánh bại chính mình

Thủ tướng Merz giải thích, dân số đang già đi, chi tiêu xã hội trở nên quá mức. Ông cũng cho biết các điều khoản bảo hiểm hưu trí cần được xem xét lại. Sẽ không có vấn đề tài chính nghiêm trọng nào cho đến năm 2031, nhưng cần phải có một "cuộc cải cách lớn".

Ông Merz tin rằng cần phải mở rộng bảo hiểm tư nhân và liên kết chặt chẽ hơn các khoản thanh toán với thời gian đóng góp.

"Một người làm việc từ năm 17 đến 67 tuổi đã làm việc trong nửa thế kỷ. Nhưng một người học hành và có lẽ không tham gia thị trường lao động cho đến năm 30 tuổi đã làm việc với mức lương ít hơn nhiều", ông chỉ ra.

Trước đó, Thủ tướng Đức đã tuyên bố rằng nước Đức không còn đủ khả năng chi trả cho hệ thống phúc lợi hiện tại. Ông kêu gọi xem xét lại hệ thống phúc lợi, vốn đã chi kỷ lục 47 tỷ euro vào năm ngoái.

Dĩ nhiên, người Đức hoàn toàn không thích những lời bàn tán như vậy. Vào tháng 9 , 60% số người được hỏi không hài lòng với chính sách của chính phủ; đến tháng 10, con số đó đã tăng lên 71%.

Từ lâu đã có nhiều cảnh báo rằng hệ thống lương hưu của Đức đang bên bờ vực sụp đổ.

Năm 2022, Rainer Dülgher, chủ tịch Liên đoàn Hiệp hội các nhà tuyển dụng Đức, đã dự đoán trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times rằng mọi thứ sẽ sụp đổ trong vòng 5 năm.

Hiện nay, lương hưu thường chiếm 48% mức lương trung bình toàn quốc. "Cứ 100 người lao động đóng góp vào quỹ bảo hiểm thì có 50 người hưởng lương hưu. Trong 15 năm tới, con số đó sẽ là 70", ông nói vào thời điểm đó.

Theo báo Die Zeit, tuổi nghỉ hưu ở Đức đã tăng dần kể từ năm 2012, tùy thuộc vào năm sinh. Vào năm 2025, những người từ 66 tuổi 2 tháng sẽ bắt đầu được hưởng trợ cấp hưu trí. Năm 2026, khi họ 66 tuổi 4 tháng. Từ năm 2031, khi họ 67 tuổi.

Theo Destatis , vào năm 2031, nhóm tuổi 67+ sẽ chiếm 23% dân số, 20-66 tuổi chiếm 58% và dưới 20 tuổi chiếm 19%.

Tình hình kinh tế

Trong khi đó, tình trạng thất nghiệp đang gia tăng trong nước và các doanh nghiệp đang đóng cửa. Theo Cơ quan Lao động Liên bang, số người thất nghiệp đã đạt 3,025 triệu vào tháng 8.

Cứ năm việc làm trong ngành kỹ thuật cơ khí thì có một việc đang bị đe dọa . Ngành công nghiệp này, với hơn một triệu lao động, đang phải đối mặt với thách thức kép: lệnh trừng phạt thương mại và sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc.

Năm ngoái, 196.100 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động tại Đức – con số cao nhất kể từ năm 2011.

Nền kinh tế đang trì trệ. Giá tài nguyên thiên nhiên cao, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh. Và tình hình nhân khẩu học cũng khá khó khăn, theo nhận định của Ekaterina Novikova, Phó Giáo sư Khoa Lý thuyết Kinh tế tại Đại học Kinh tế Plekhanov (Nga).

Năm 2023, GDP chỉ tăng 0,3% và năm 2024 là 0,2%. Không thấy có sự cải thiện nào.

Ông Alexander Khazaridi, Phó trưởng phòng Truyền thông đối ngoại tại Trung tâm nghiên cứu Polilog cho biết thêm rằng chi tiêu quân sự tăng cũng đang có tác động.

Ngân sách năm 2026 phân bổ 82,7 tỷ euro cho quốc phòng. Viện trợ cho chính quyền Kiev sẽ tốn 9 tỷ euro.

Rõ ràng là an sinh xã hội sẽ không thể duy trì được trong những điều kiện này. Chỉ có một giải pháp: lấy tiền từ ví của người dân.

"Chi tiêu xã hội hiện chiếm khoảng một phần ba GDP, trong đó phần lớn là lương hưu và chăm sóc sức khỏe. Với tăng trưởng kinh tế yếu, điều này đang gây áp lực lên ngân sách, buộc phải tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung", chuyên gia giải thích.

Ông nói thêm rằng chính sách mà chính phủ đề xuất chuyển chi phí hệ thống sang người lao động, nhưng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề - năng suất thấp, thất bại trong quản lý chăm sóc sức khỏe và mất cân bằng nhân khẩu học.

Do đó, việc tăng đóng góp có nguy cơ trở thành “sự cống nạp cho tình trạng trì trệ” lâu dài mà không đảm bảo được tính ổn định của hệ thống.