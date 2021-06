Người từ TP.HCM vẫn đổ về Đồng Nai sau lệnh cách ly 21 ngày

Sáng 5/6, nhiều chốt kiểm soát người về/đến Đồng Nai từ TP.HCM đã đồng loạt được kích hoạt. Các chốt kiểm tra đã thực hiện kiểm soát phương tiện, yêu cầu người về/đến từ TP.HCM phải khai báo y tế. Ngày đầu áp dụng lệnh cách ly, lượng người đổ về Đồng Nai vẫn rất nhiều.



CSGT tại chốt cầu Đồng Nai (QL1A hướng từ TP.HCM về Đồng Nai)

Cụ thể tại chốt cầu Đồng Nai (QL1A hướng từ TP.HCM về Đồng Nai) gần như mất kiểm soát do lượng người quá đông. Lực lượng chốt tại trạm sẽ yêu cầu người dân TP.HCM khai báo y tế, đo thân nhiệt rồi tiếp tục di chuyển. “Chúng tôi kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện, không kiểm soát hết 100% phương tiện về từ TP.HCM do lực lượng mỏng”, một cán bộ CSGT chia sẻ.



Còn theo nhân viên y tế, tờ khai y tế tại đây sẽ được tổng hợp, phân loại chuyển về địa phương tiếp tục rà soát lại và đến nhà yêu cầu những người khai báo trong tờ khai phải cách ly 21 ngày theo văn bản quy định, nếu khai báo gian dối sẽ bị xử lý.

Chốt tại huyện Thống Nhất gần cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

CSGT dừng phương tiện để kiểm tra

Còn tại điểm chốt ở Quốc lộ 1K hướng về Đồng Nai lượng người đổ về Đồng Nai cũng rất nhiều. Các xe khách biển số TP.HCM và xe chạy dịch vụ vận tải được yêu cầu dừng tại chốt để khai báo y tế. Nhiều cán bộ tại chốt kiểm soát cũng than thở khó kiểm soát do lượng người về quá đông, không đủ sức và thời gian để kiểm soát hết.



Chị Nguyễn Thị Liên, người dân ngụ TP.Thủ Đức than thở: “Bản thân tôi đồng ý với chủ trương Đồng Nai đưa ra vì lỡ nếu dính dịch thì Đồng Nai sẽ rất nguy hiểm do đông công nhân lao động. Do đó sáng nay đi làm tại TP.Biên Hoà tôi ôm luôn một balo quần áo để về nhà chị gái ở luôn. Vì xuống tới Đồng Nai thì không thể về nữa nhưng đành chịu. Hi vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để người dân trở lại cuộc sống bình thường”.

Người dân thắc mắc cơ quan chức năng tại chốt kiểm tra. Ảnh: ĐỨC PHÚ

Trong khi đó tài xế Nguyễn Hoàng Nam, ngụ TP.HCM cũng nói rằng dịch nguy hiểm nên anh đồng tình với cách làm của Đồng Nai dù biết là rất khó khăn. “Tôi nghĩ Đồng Nai phải cùng lắm mới ra quyết định rất cao như vậy nhưng tôi chắc là họ đang rất lo lắng. Làm nghiêm như vậy để an toàn cho người dân chứ Đồng Nai đông công nhân mà xuất hiện dịch trong các KCN thì nguy lắm”, anh Nam nói.

Theo ghi nhận của phóng viên hầu hết tại các điểm chốt, người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu của lực lượng chức năng. Tại các điểm chốt lực lượng chức năng đã đo thân nhiệt, yêu cầu tài xế thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch, khai báo y tế, lộ trình duy chuyển, số người trên xe và cài đặt các phần mềm NCOVI hoặc Bluezone… rồi cho xe đi tiếp. Đối với xe chở hàng chỉ cần khai báo y tế, thông tin lộ trình đều được phép tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, một số xe cá nhân đến Đồng Nai để làm việc, công tác sau khi nghe lực lượng chức năng giải thích buộc phải quay đầu xe vì sợ phải cách ly 21 ngày.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai giáp với TP.HCM là nguy cơ bùng dịch rất lớn nên thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh thì công an tỉnh cũng đã thành lập các điểm chốt cùng với đơn vị khác để đảm bảo phòng chống dịch. Sau khi thực hiện các chốt, đặc biệt là chốt cầu Đồng Nai phương tiện vào địa bàn được kiểm soát tốt, bên cạnh đó cũng xảy ra một số sự cố ùn ứ, tuy nhiên cũng không lâu. Ông Quang cũng hi vọng người dân hai địa phương vì Đồng Nai để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.