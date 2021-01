Người Việt giảm ăn nhậu, ngành bia bốc hơi nghìn tỷ

Kết quả kinh doanh năm 2020 kém khả quan

Với SAB, trong 3 quý đầu năm, SAB đạt 20,1 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần năm 2020 (-28,7% so cùng kỳ) và 3,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (-20,5% so cùng kỳ). Đáng chú ý, mặc dù doanh thu giảm, SAB vẫn đạt LNST quý 3/2020 về mức trước Covid-19, tương đương trong quý 2-3/2019. Kết quả bất ngờ này là do tỷ suất lợi nhuận gộp tăng mạnh. Tỷ suất lợi nhuận gộp quý 3/2020 đạt 30,7% so với 24,6% trong quý 3/2019. Lũy kế 9 tháng 2020, SAB đã hoàn thành 84% và 105% kế hoạch năm 2020 về doanh thu.

Với Habeco (BHN: HNX), mặc dù doanh thu 9 tháng 2020 giảm 15,9% so cùng kỳ, nhưng lợi nhuận ròng tăng 3,4% do chi phí bán hàng giảm đáng kể (-30,4% so cùng kỳ) và tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ.

Còn với Heineken, sản lượng tiêu thụ tăng trưởng một con số trong nửa đầu năm, nhưng giảm với tốc độ tương tự trong quý 3/2020.