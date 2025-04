Người xưa dặn: "5 cây cảnh trong nhà, con cháu không phải lo chuyện tiền bạc", nếu có sân nhất định phải trồng

Từ xưa, những người giàu có thích trồng những cây cảnh có ý nghĩa trong sân nhà mình. Việc này không chỉ để tô điểm cho môi trường mà còn để tăng thêm may mắn.

Người xưa tin rằng trồng cây cảnh may mắn có thể bảo vệ ngôi nhà. Vì vậy, mới có câu nói: “Trong sân có cây thì sẽ có phúc khí”. Những cây cảnh được chú trọng trồng ở sân nhà thường có tuổi thọ cao, hoa đẹp, quả ngon, có ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Mùa xuân là thời điểm tốt nhất để trồng cây. Dưới đây là 5 cây cảnh tốt lành mà người xưa khuyên trồng ở sân nhà.

Trồng một cây cảnh trong sân vào mùa xuân sẽ mang lại sự thịnh vượng cho cuộc sống của các thế hệ tương lai và giúp họ ngày càng giàu có hơn!

1. Cây cảnh: Hông

Người xưa nói rằng "Phượng hoàng đậu trên cây hông", nghĩa là cây hông thu hút phượng hoàng, tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành.

Cây cảnh này nở hoa vào cuối xuân, đầu hè với rất nhiều hoa màu hồng và tím. Hình dáng quyến rũ của nó hòa hợp với môi trường xung quanh, tạo nên cảm giác hài hòa và quyến rũ.

Những cành cây vươn cao lên trời, với những bông hoa trên mỗi nhánh, tư thế vươn lên cao, hình dáng cây uyển chuyển và mềm mại, màu hồng và dịu dàng, cùng một số cành và lá màu xanh ngọc lục bảo tô điểm.

Cây cảnh này từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự may mắn và giàu có.

Chỉ cần nhìn vào thôi cũng mang lại cho con người cảm giác rất đẹp và chữa lành.

Cây hông (Paulownia) hay còn gọi là bao đồng, bào đồng là loài cây có hoa rất đẹp và tượng trưng cho sự may mắn.

Cây hông là một loại cây rụng lá thuộc họ Scrophulariaceae có nguồn gốc từ Trung Quốc và lịch sử trồng trọt của nó có thể bắt nguồn từ thời xa xưa.



Cây cảnh này từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự may mắn và giàu có. Thân cây thẳng đứng cùng cành lá tươi tốt mang lại sức sống cho môi trường và tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng trong các khu vườn, công viên và những nơi khác.

Không chỉ đẹp và có ý nghĩa tốt lành, gỗ cây hông rất có giá trị, thường được dùng để làm đàn và đồ nội thất, đồ thủ công đắt tiền. Những đồ gỗ làm từ gỗ hông cũng được xem là mang lại may mắn cho người sử dụng.

Vỏ rễ, vỏ cây, quả, hoa và lá của cây đều có thể được dùng làm thuốc. Nó có vị đắng, tính lạnh và có nhiều tác dụng chữa bệnh.



Vì vậy, người xưa khuyên nên trồng một cây hông trong sân. Cây sẽ phát triển cao lớn và hùng vĩ, và các thế hệ tương lai có thể tận hưởng bóng mát dưới gốc cây. Ngoài ra, cây hông còn có tuổi thọ cao và tượng trưng cho sự trường thọ!

Khi trồng cây hông, hãy duy trì đủ ánh sáng mặt trời, địa hình cao và đất màu mỡ, những yếu tố thuận lợi cho cây hông phát triển khỏe mạnh và ra hoa rực rỡ!

2. Cây cảnh: Xoan

Xoan là loài cây không thể quen thuôc hơn đối với người dân Việt. Vào tháng 4 này, hoa xoan nở tím nhiều góc con đường, góc quê khiến mọi người không khỏi xao xuyến.

Xoan (tên khoa học là Melia azedarach) còn được gọi là xoan ta, xoan nhà, xoan trắng, sầu đông, thầu đâu..., có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Châu Á.

Thân cây rất cao, có thể cao tới 30 mét, vỏ cây màu nâu xám nứt dọc và có cành to rộng. Lá của cây là lá kép lông chim lẻ 2-3 lá, lá chét hình trứng hoặc hình mác, mép lá có răng cưa tù.



Hoa nở vào thời điểm giao mùa xuân và hè. Tán lá xanh như chiếc ô lớn nhường chỗ cho những chùm hoa oải hương trĩu nặng.

Nhìn từ xa, trông hoa xoan giống như một đám mây màu tím đang trôi nhẹ nhàng, rất thanh thoát, lại giống như đám sương mù màu tím mờ mịt, vô cùng phù hợp với tiết trời còn ẩm ướt của mùa xuân sót lại.

Cánh hoa có màu hoa oải hương và có mùi thơm nồng. Ống dây tóc có màu tím. Quả hạch có hình cầu hoặc hình bầu dục và chuyển sang màu vàng khi chín.

Ngôn ngữ của hoa xoan là lời hứa về tình yêu và tình yêu vĩnh cửu. Người xưa cho rằng, cây xoan là loài cây may mắn, khóa chặt vận may. Nếu gia đình có một cây xoan trước cửa, con cháu sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.

Cây cảnh này cũng được cho rằng có thể xua đuổi tà ma và bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều xui xẻo.

Màu hoa oải hương của hoa xoan từ xa xưa đã được coi là "màu của sự may mắn", có nghĩa là "Tứ khí Đông lai"- nghĩa là "sắc tím từ phương Đông đến".

Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn, là điềm báo may mắn sắp đến, có thể giúp đời bạn thuận buồm xuôi gió

Gỗ xoan cũng được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày của người dân. Gỗ xoan có kết cấu thô, nhẹ và mềm nhưng chống mục nát và là vật liệu chất lượng cao để làm đồ nội thất và nhạc cụ.

Cây cảnh này có khả năng thích nghi cao, chịu lạnh, chịu kiềm và chịu cằn cỗi. Cây này có thể phát triển trong đất có tính axit, trung tính và đất đá vôi.

Nó đặc biệt thích hợp cho ven đường, nơi hoang dã hoặc xung quanh các ngôi làng ở vùng đất thấp.

Cây cảnh này nở hoa vào mùa thu

3. Cây cảnh: Mộc hương

Cây cảnh quế hương còn gọi là mộc tê, quế hoa, hoa mộc (tên tiếng Anh là Osmanthus fragrans) có hương thơm ngào ngạt, quanh năm xanh tốt.

Cây cảnh này nở hoa vào mùa thu, là loài hoa đại diện của mùa thu. Hoa nở như suối phun, hoa dày đặc, bám dọc theo cành, tạo thành những "cành vàng", "càng bạc" rất ngoạn mục.

Tuy nhiên, ở nơi có khí hậu ấm áp, chúng nở hoa cả vào mùa đông. Các mùa khác trong năm đều có thể thấy hoa lấm tấm trên cành. Hoa nhỏ ẩn mình trong tán lá rậm rạp, e thẹn nhìn người qua đường.

Mộc hương là cây cảnh biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.

Cây cảnh mộc hương có mùi thơm ngọt ngào không chỉ phủ xanh, làm đẹp môi trường mà còn là một loại gia vị ăn ngon.

Mỗi khi hoa quế thơm ngát, chủ nhân trong cộng đồng trải một tấm vải trắng lớn dưới gốc cây hoa quế, hái những cánh hoa vàng, pha trà hoa quế uống một ngụm, thơm ngát.

Mộc hương là cây cảnh biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Tên của chúng theo tiếng Hán Việt đồng âm với từ "giàu có" và từ "quý nhân", do đó càng có nhiều người thích trồng hoa quế ở nhà hoặc trước cửa nhà.

Vì thế, người xưa còn có câu: "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa" xuất phát từ chính cái tên của nó.

Chỉ vì câu nói này, những người yêu hoa cũng muốn trồng một cây hoa quế có mùi thơm ngọt ngào trong sân nhà mình, tượng trưng cho gia đình thịnh vượng và con cháu thành đạt!

Cây cảnh này là ​​loại cây chịu lạnh và chịu nhiệt tốt. Chúng rất thích hợp để trồng trong sân. Chỉ cần có đủ ánh sáng mặt trời, hoa sẽ rất thơm.

Cây táo tàu còn được mọi người đặt cho ý nghĩa là "sớm sinh quý tử".

4. Cây cảnh: Táo tàu

Vào thời xưa, nếu gia đình muốn giàu có qua nhiều thế hệ, họ cần có người thừa kế gia tộc và trồng cây táo tàu trước cửa nhà.

Cây táo tàu còn được mọi người đặt cho ý nghĩa là "sớm sinh quý tử". Đồng thời, táo tàu còn mang biểu tượng của sự tốt lành, làm ăn phát tài, phát lộc.

Cây táo tàu cũng là cây phong thủy được nhiều người xưa ưa thích. Cây táo tàu là một trong những loại cây thường gặp ở các sân đình nông thôn xưa. Quả táo tàu sai trĩu trịt và có màu đỏ cũng cho cảm giác may mắn, tài lộc.

Cây táo tàu không kén chọn môi trường và có thể trồng ở vùng có khí hậu nóng và lạnh.

Trái táo giàu dinh dưỡng, là vị thuốc quý trong đông y nên càng có ý nghĩa tốt lành khi trồng trong nhà. Hàng năm cây táo tàu không chỉ có giá trị làm cảnh, có ý nghĩa phong thủy mà còn mang lại cho người dân lợi ích về kinh tế.



Chỉ cần trồng ở nơi có nhiều nắng và hướng về phía mặt trời, cây táo tàu sẽ phát triển tươi tốt và cho ra những quả táo tàu lớn, đỏ ngọt.

Quả hồng màu cam đỏ còn mang ý nghĩa cao đẹp là "mọi sự bình an, cát tường", mang may mắn vào nhà.

5. Cây cảnh: Hồng

Cây hồng cũng được ưa chuộng vì có thể mang lại may mắn cho gia đình. Người xưa khuyên nên trồng cây hồng ở trong sân là vì cây hồng ngụ ý vạn vật bình an, may mắn.

Và khi chín những quả hồng trông giống như những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, làm tăng thêm không khí lễ hội cho gia đình.



Ngoài ra, quả hồng màu cam đỏ còn mang ý nghĩa cao đẹp là "mọi sự bình an, cát tường", mang may mắn vào nhà.

Trồng một cây hồng tại nhà mang ý nghĩa mùa màng bội thu và đem lại niềm vui sướng, tài lộc, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình.

Vì vậy, hồng cũng là loại cây mà người ta thường trồng ở sân nhà. Cần lưu ý rằng cây hồng nên được trồng ở nơi có nhiều nắng.

Mỗi mùa đông, hãy chôn một ít phân gia cầm bên cạnh rễ cây hồng. Cây sẽ phát triển tươi tốt vào mùa xuân năm sau và cho ra những quả hồng lớn.

Người xưa dặn: "5 cây cảnh mang lại tài lộc, may mắn". 5 loại cây này đều có ý nghĩa tốt, trồng một cây trong sân tượng trưng cho sự may mắn, gia đình thịnh vượng, con cháu sau này ngày càng giàu có!



Nếu bạn có sân, đừng bỏ lỡ những cây cảnh này nhé!