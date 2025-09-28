Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ngày 28/9, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng vào tối 27/9.

Ông M. làm Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (cũ) - nay là xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau (mới) nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong thời gian đương chức, ông M. bị người dân tố cáo thu hơn 9 tỷ đồng nhưng không ra biên lai, và được xác định có nhiều sai phạm trong việc thực hiện xây dựng hạ tầng tại chợ trung tâm của huyện Cái Nước.

Tháng 8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" khi thực hiện xây dựng hạ tầng chợ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước.

Cũng liên quan đến sai phạm này, hồi tháng 7/2020, ông M. bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng, và chính quyền (nhiệm kỳ 2015 – 2020).