Pháp luật
Thứ tư, ngày 24/09/2025 11:24 GMT+7

Đau lòng vụ người khuyết tật bán rau tử vong trong tư thế treo cổ sau khi bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại

Thiên Long Thứ tư, ngày 24/09/2025 11:24 GMT+7
Đang bán rau lề đường, nạn nhân T. (46 tuổi) bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại, ngày hôm sau người thân, quen phát hiện bà T. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.
Sáng 24/9, thông tin từ Chủ tịch UBND phường Long An (Tây Ninh) ông Võ Hồng Thảo, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người khuyết tật bán vé số bị giật mất điện thoại, có thể do buồn vì mất tài sản nên nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ. Gia đình hiện đang lo hậu sự cho bà T.

“Phường đã yêu cầu công an địa phương phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương truy bắt đôi nam nữ đã lấy điện thoại của bà T. để xử lý theo pháp luật”, ông Thảo nói.

Hình ảnh bà T. (46 tuổi, ngụ phường Long An, Tây Ninh) ngồi bán rau quả bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại bỏ chạy. Ảnh: T.L

Trước đó vào khoảng 17 giờ 45 ngày 21/9, bà T. (46 tuổi, bị khuyết tật, ngụ khu Hướng Thọ Phú, phường Long An, Tây Ninh) ngồi bán rau củ trên vỉa hè tuyến lộ giao thông thuộc phường Long An.

Trong lúc bán hàng, bà để điện thoại trước mặt, khi vắng khách dùng xem phim, đọc tin tức.

Lúc này, đôi nam nữ đi xe máy đến giả vờ mua hàng, sau đó một người đưa tay vào giật chiếc điện thoại của bà T. rồi tháo chạy. Bị mất tài sản, nạn nhân nhoài người ra ngoài chỉ kịp kêu lên mấy tiếng “cướp, cướp” trong vô vọng.

Hiện Công an phường Long An phối hợp với Cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh truy bắt đôi nam nữ đi xe máy, cướp giật điện thoại của bà T.

Lời khai nghi phạm giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật khiến nạn nhân đau buồn treo cổ tự tử

Lợi dụng quen biết thẩm phán, nam ca sĩ nhận 2,8 tỷ đồng để "chạy án"

Tại tòa, Ngô Quang Tú thừa nhận do kinh doanh khó khăn trong dịch Covid-19 nên chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của một đương sự nhờ ông ta "chạy án" tại TAND tối cao. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ bởi bản thân là ca sĩ, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt

Pháp luật
Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt

Đà Nẵng: Triệt phá “liên minh đa cấp” BTC Short khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy

Pháp luật
Đà Nẵng: Triệt phá “liên minh đa cấp” BTC Short khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy

Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, cựu Tổng giám đốc Vinafood II bị phạt 9 năm 6 tháng tù

Pháp luật
Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, cựu Tổng giám đốc Vinafood II bị phạt 9 năm 6 tháng tù

Giám đốc tự giới thiệu là con rể lãnh đạo Công an Hà Nội để lừa đảo

Pháp luật
Giám đốc tự giới thiệu là con rể lãnh đạo Công an Hà Nội để lừa đảo

Lãnh đạo một nước NATO cay đắng nhận ra ông Trump đang biến Ukraine thành gánh nặng của châu Âu
Thế giới

Lãnh đạo một nước NATO cay đắng nhận ra ông Trump đang biến Ukraine thành gánh nặng của châu Âu

Thế giới

Washington đang lùi bước và đẩy trách nhiệm về Ukraine sang châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố.

Ngoại binh thay nhau lập công, Hà Nội FC thắng trận đầu tiên ở V.League 2025/2026
Thể thao

Ngoại binh thay nhau lập công, Hà Nội FC thắng trận đầu tiên ở V.League 2025/2026

Thể thao

Trong cuộc đọ sức ở vòng 5 V.League 2025/2026, hai ngoại binh Daniel Passira và Luiz Fernando thay nhau toả sáng giúp Hà Nội FC lội ngược dòng vượt qua Đông Á Thanh Hoá với tỷ số 2-1.

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích đòn đánh Kursk của ông Zelensky là canh bạc thảm bại, tổn thất quá đắt
Thế giới

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích đòn đánh Kursk của ông Zelensky là canh bạc thảm bại, tổn thất quá đắt

Thế giới

Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valerii Zaluzhnyi mới đây lên tiếng chỉ trích chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga được Tổng thống Volodymyr Zelensky ủng hộ, cho rằng tổn thất của Ukraine trong chiến dịch này là “không thể chấp nhận được".

Lạng Sơn: Mâu thuẫn hàng xóm căng thẳng do đỗ ô tô ở lối đi chung
Bạn đọc

Lạng Sơn: Mâu thuẫn hàng xóm căng thẳng do đỗ ô tô ở lối đi chung

Bạn đọc

Việc một phụ nữ đỗ xe ô tô chiếm phần lớn diện tích con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã gây cản trở giao thông, làm bùng phát mâu thuẫn gay gắt với những người hàng xóm, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc.

Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026
Giáo Dục

Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026

Giáo Dục

Lễ phát động Đấu trường Toán học Châu Á-AIMO năm học 2025-2026 đã chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 26/9.

PVEP bản lĩnh bền bỉ cùng Petrovietnam kiến tạo năng lượng
Doanh nghiệp

PVEP bản lĩnh bền bỉ cùng Petrovietnam kiến tạo năng lượng

Doanh nghiệp

Từ những ngày đầu gian khó trong hành trình gần 4 thập niên, các thế hệ cán bộ, người lao động Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bền bỉ góp sức, đồng hành cùng sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ lực trong trụ cột cốt lõi năng lượng của Tập đoàn.

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI đã vào biển Đông, thành cơn bão số 10, hướng thẳng vùng biển Nghệ An- Huế
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI đã vào biển Đông, thành cơn bão số 10, hướng thẳng vùng biển Nghệ An- Huế

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (26/9), bão BUALOI đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Khí thế và Khát vọng Tuổi trẻ Nông dân Việt Nam: Dấu ấn từ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Ảnh

Khí thế và Khát vọng Tuổi trẻ Nông dân Việt Nam: Dấu ấn từ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ảnh

Chiều 26/9, tại hội trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức diễn ra.

Bão chính trường Mỹ: Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì 'trò lừa Russiagate'
Thế giới

Bão chính trường Mỹ: Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì 'trò lừa Russiagate'

Thế giới

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị cáo buộc khai man và cản trở công lý trong phiên điều trần trước Quốc hội năm 2020 liên quan đến bê bối Russiagate - cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?
Thể thao

Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?

Thể thao

Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?; Việt Nam được đề cử 2 giải thưởng của bóng đá châu Á; HLV Pellegrini hé lộ cách giúp Antony hồi sinh; HLV Maresca báo hung tin về Palmer; De Ligt bất bình vì lối sống mê tín của vợ.

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026

Văn hóa - Giải trí

Thông tin do nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ về "Táo Quân 2026" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện
Thế giới

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện

Thế giới

Quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp sẽ tạo xung lực để quan hệ hai bên vốn đã bền chặt sẽ trở nên năng động hiệu quả hơn, giúp mở rộng phạm vi quan hệ sang các lĩnh vực mới mang tính toàn cầu - Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế Maros Sefcovic nói với báo chí chiều 26/9.

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Văn hóa - Giải trí

Chiều nay (26/9) tại Văn phòng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc.

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố
Tin tức

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố

Tin tức

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 373-QĐ/TW, ngày 23/9/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố).

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn
Chuyển động Sài Gòn

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa phát hiện, triệt xóa thêm 1 đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn trên địa bàn.

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú
Nhà nông

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú

Nhà nông

Tại cuộc họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các ngành, địa phương triển khai sát thực tế, quyết liệt và tuyệt đối không được chủ quan. Trong khi tỉnh Quảng Trị khẩn trương gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14
Tin tức

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 14 tháng 11/2025.

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa

Chuyển động Sài Gòn

Trận bóng đá giao hữu giữa Đội bóng cán bộ, công chức Thành phố và Đội bóng văn nghệ sĩ TP.HCM chiều 26/9 trên sân Thống Nhất đã vận động được hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này sẽ được may mắn vây quanh trong tháng 10 tới, giúp cho họ nâng cao hiệu suất công việc, có khả năng cao được thăng chức, tăng lương.

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ lục
Nhà đất

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ lục

Nhà đất

Phiên 26/9, nhóm cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh nhờ VIC tăng 3,8% lên đỉnh vốn hóa 636.000 tỷ đồng, giúp nâng VN-Index và đưa tài sản ông Phạm Nhật Vượng chạm kỷ lục 15,8 tỷ USD.

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng
Chuyển động Sài Gòn

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang xác minh thông tin về vụ vỡ hụi với số tiền được cho là lên đến 200 tỷ đồng. Hàng trăm người dân đã kéo đến nhà chủ hụi để đòi tiền.

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
Pháp luật

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
10

Pháp luật

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?
Bạn đọc

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?

Bạn đọc

Theo luật sư, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất ngoài việc được bồi thường (nếu đủ điều kiện được bồi thường) thì còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ'
Thể thao

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ"

Thể thao

Chỉ mới đặt chân tới Việt Nam chưa lâu, nhưng HLV Gerard Albadajejo đã nhanh chóng cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của mình với bóng đá nơi đây. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ rằng trước khi bắt tay vào công việc, ông đã dành tới hai tháng để theo dõi rất nhiều trận đấu ở V.League.

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo
Chuyển động Sài Gòn

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy nhỏ xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, chiều 26/9, được xác định do chập điện. Lửa được dập tắt sau khoảng 10 phút.

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều tháng im ắng vì tranh chấp hợp đồng và khủng hoảng cá nhân, Triệu Lộ Tư chính thức có tín hiệu trở lại với hình ảnh trưởng thành

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm
Xã hội

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm

Xã hội

Amber Berrington và Andreas Lundqvist là hai trong số ít người chấp nhận trải qua ca phẫu thuật đầy rủi ro để thu gọn chiều cao.

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng
Nhà nông

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng

Nhà nông

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại TP.Cần Thơ mới đây, một phiên livestream bán hàng đặc sản Tây Đô đã chốt hơn 500 đơn hàng chỉ sau 3 giờ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, việc đầu tư một dự án cải tạo cho sông Tô Lịch không có gì khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê (Cheonggyecheon) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này 'biến thành' nước ép, mỹ phẩm
Nhà nông

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này "biến thành" nước ép, mỹ phẩm

Nhà nông

Với người miền biển tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), cây xương rồng hiện hữu thân quen trong đời sống, từ bát canh thanh mát trong mỗi bữa cơm đến hàng rào chắn gió ngăn cát. Ngày nay, thế hệ trẻ làng cát còn biến cây xương rồng thành nguyên liệu chế biến nước giải khát, mỹ phẩm... qua đó, nâng cao giá trị kinh tế của loài cây này.

1

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

3

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

4

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

5

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng