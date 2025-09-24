Đau lòng vụ người khuyết tật bán rau tử vong trong tư thế treo cổ sau khi bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại

Sáng 24/9, thông tin từ Chủ tịch UBND phường Long An (Tây Ninh) ông Võ Hồng Thảo, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người khuyết tật bán vé số bị giật mất điện thoại, có thể do buồn vì mất tài sản nên nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ. Gia đình hiện đang lo hậu sự cho bà T.

“Phường đã yêu cầu công an địa phương phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương truy bắt đôi nam nữ đã lấy điện thoại của bà T. để xử lý theo pháp luật”, ông Thảo nói.

Hình ảnh bà T. (46 tuổi, ngụ phường Long An, Tây Ninh) ngồi bán rau quả bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại bỏ chạy. Ảnh: T.L

Trước đó vào khoảng 17 giờ 45 ngày 21/9, bà T. (46 tuổi, bị khuyết tật, ngụ khu Hướng Thọ Phú, phường Long An, Tây Ninh) ngồi bán rau củ trên vỉa hè tuyến lộ giao thông thuộc phường Long An.



Trong lúc bán hàng, bà để điện thoại trước mặt, khi vắng khách dùng xem phim, đọc tin tức.

Lúc này, đôi nam nữ đi xe máy đến giả vờ mua hàng, sau đó một người đưa tay vào giật chiếc điện thoại của bà T. rồi tháo chạy. Bị mất tài sản, nạn nhân nhoài người ra ngoài chỉ kịp kêu lên mấy tiếng “cướp, cướp” trong vô vọng.



Hiện Công an phường Long An phối hợp với Cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh truy bắt đôi nam nữ đi xe máy, cướp giật điện thoại của bà T.