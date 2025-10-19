Nhà 3 tầng thiết kế phòng xông hơi, spa bằng gỗ và biến khoảng sân là 'trung tâm trái tim'

Diễn viên Việt Nam đầu tiên tranh giải thưởng Kim Chung
Với vai nam chính trong phim Bác sĩ tha hương, Liên Bỉnh Phát đã trở thành người Việt Nam đầu tiên giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại giải Kim Chung.
Ngôi nhà 3 tầng được tổ chức xoay quanh một khoảng sân trung tâm mở ra bầu trời. Hệ cửa kính lớn và mái lam lọc sáng giúp ánh nắng lan tỏa đều, tạo hiệu ứng bóng đổ linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày. Đây được xem là “đồng hồ” tự nhiên, gắn kết con người với cảnh quan bên ngoài.
Tại khoảng sân trung tâm của ngôi nhà 3 tầng, cây xanh, hồ nước và phòng xông hơi bằng gỗ bố trí trong cùng một không gian. Giải pháp thiết kế này vừa đóng vai trò thẩm mỹ vừa mang ý nghĩa trị liệu. Ánh sáng tự nhiên phản chiếu trên các bề mặt đá nhám, gỗ và nước tạo nên bầu không khí thiền định. Khoảng sân này còn là trục giao thông kết nối các không gian chức năng từ phòng khách, bếp - ăn đến các góc thư giãn riêng tư.
Phong cách thiết kế nội thất của ngôi nhà 3 tầng mang tinh thần tối giản nhưng không nhàm chán. Tông màu trung tính chủ đạo với xám, đen, nâu gỗ được phối hợp khéo léo với các vật liệu tự nhiên như đá marble, gỗ óc chó, sàn gỗ xương cá và kim loại đen mờ cá tính.
Phòng khách sở hữu trần cao gấp đôi và quạt trần gỗ lớn trở thành điểm nhấn không gian, kết hợp hệ đèn “ẩn tưởng” tạo ánh sáng dịu. Bàn đảo bếp ốp đá tối màu vừa sang trọng vừa đảm bảo độ bền cao, tiếp nối bàn ăn dài bằng gỗ mang lại sự ấm áp và gần gũi.
Phòng ngủ chính tối ưu ánh sáng tự nhiên với rèm dày và hệ tường ốp đá, gỗ tinh giản, biến nơi đây thành một “resort” thu nhỏ giữa lòng thành phố đông đúc. Ngay cả các không gian phụ như phòng giặt, phòng chứa giày hay khu thang bộ cũng được hoàn thiện kỹ lưỡng với đường nét gọn gàng, ánh sáng hợp lý.
Đặc biệt, bề mặt vật liệu sử dụng thống nhất, giữ trọn tinh thần kiến trúc của toàn bộ ngôi nhà.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 gần 1.900 tỷ đồng, nhằm tạo quỹ đất linh hoạt, đồng bộ hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao.