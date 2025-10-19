Nhà 3 tầng thiết kế phòng xông hơi, spa bằng gỗ và biến khoảng sân là 'trung tâm trái tim'

Khoảng sân trung tâm là “trái tim” của nhà 3 tầng

Ngôi nhà 3 tầng được tổ chức xoay quanh một khoảng sân trung tâm mở ra bầu trời. Hệ cửa kính lớn và mái lam lọc sáng giúp ánh nắng lan tỏa đều, tạo hiệu ứng bóng đổ linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày. Đây được xem là “đồng hồ” tự nhiên, gắn kết con người với cảnh quan bên ngoài.

Ngôi nhà 3 tầng có thiết kế đơn giản, xung quanh bị vây kín bởi những ngôi nhà cao tầng. Ảnh: Bkkgrapher

Ngôi nhà được thiết kế những khối hộp nhô ra ngoài để tạo điểm nhấn cho mặt tiền. Ảnh: Bkkgrapher

Các khu vực chức năng đều xoay quanh khoảng sân trung tâm rộng thoáng. Ảnh: Bkkgrapher

Tại khoảng sân trung tâm của ngôi nhà 3 tầng, cây xanh, hồ nước và phòng xông hơi bằng gỗ bố trí trong cùng một không gian. Giải pháp thiết kế này vừa đóng vai trò thẩm mỹ vừa mang ý nghĩa trị liệu. Ánh sáng tự nhiên phản chiếu trên các bề mặt đá nhám, gỗ và nước tạo nên bầu không khí thiền định. Khoảng sân này còn là trục giao thông kết nối các không gian chức năng từ phòng khách, bếp - ăn đến các góc thư giãn riêng tư.

Toàn cảnh khoảng sân trung tâm với trần kính và mái lam, đóng vai trò kết nối các không gian. Ảnh: Bkkgrapher

Góc nhìn từ sân trung tâm về khu vực phòng xông hơi ốp gỗ, nơi ánh sáng và bóng đổ tạo hiệu ứng thị giác ấm áp. Ảnh: Bkkgrapher

Cây xanh đặt cạnh hồ nước, bên cạnh là khung cửa kính lớn mở ra các không gian sinh hoạt chính. Ảnh: Bkkgrapher

Mảng tường đá nhám với các khối ốp so le tạo chiều sâu, hứng trọn ánh nắng xuyên qua mái lam và in bóng lên bề mặt. Ảnh: Bkkgrapher

Hồ nước đặt sát bức tường đá thô mộc mạc, điểm nhấn là ánh sáng ẩn tường và hàng sỏi trắng chạy dọc viền sàn gỗ. Ảnh: Bkkgrapher

Hệ mái lam lọc sáng phía trên sân trung tâm, tạo nhịp điệu ánh sáng - bóng đổ thay đổi theo thời gian trong ngày. Ảnh: Bkkgrapher

Thiết kế nội thất mang tinh thần tối giản hiện đại

Phong cách thiết kế nội thất của ngôi nhà 3 tầng mang tinh thần tối giản nhưng không nhàm chán. Tông màu trung tính chủ đạo với xám, đen, nâu gỗ được phối hợp khéo léo với các vật liệu tự nhiên như đá marble, gỗ óc chó, sàn gỗ xương cá và kim loại đen mờ cá tính.

Phòng khách sở hữu trần cao gấp đôi và quạt trần gỗ lớn trở thành điểm nhấn không gian, kết hợp hệ đèn “ẩn tưởng” tạo ánh sáng dịu. Bàn đảo bếp ốp đá tối màu vừa sang trọng vừa đảm bảo độ bền cao, tiếp nối bàn ăn dài bằng gỗ mang lại sự ấm áp và gần gũi.

Thiết kế nội thất mang tinh thần tối giản với gam màu trung tính chủ đạo. Ảnh: Bkkgrapher

Thiết kế phòng khách thông tầng rộng thoáng, gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ảnh: Bkkgrapher

Sàn gỗ và đồ nội thất gỗ tạo điểm nhấn ấm cúng và thân thuộc cho thiết kế nhà 3 tầng. Ảnh: Bkkgrapher

Các chất liệu tự nhiên như gỗ óc chó và đá marble giúp khu vực bếp - ăn thêm sang trọng và đẳng cấp. Ảnh: Bkkgrapher

Bàn ăn nối liền với bếp giúp ngôi nhà tối ưu diện tích mà vẫn đảm bảo công năng đầy đủ. Ảnh: Bkkgrapher

Gam màu trung tính giúp không gian nấu nướng luôn sạch sẽ, thống nhất với tổng thể thiết kế. Ảnh: Bkkgrapher

Phòng ngủ chính tối ưu ánh sáng tự nhiên với rèm dày và hệ tường ốp đá, gỗ tinh giản, biến nơi đây thành một “resort” thu nhỏ giữa lòng thành phố đông đúc. Ngay cả các không gian phụ như phòng giặt, phòng chứa giày hay khu thang bộ cũng được hoàn thiện kỹ lưỡng với đường nét gọn gàng, ánh sáng hợp lý.

Đặc biệt, bề mặt vật liệu sử dụng thống nhất, giữ trọn tinh thần kiến trúc của toàn bộ ngôi nhà.

Không gian phòng ngủ yên tĩnh, giúp gia chủ nghỉ ngơi thoải mái mỗi ngày. Ảnh: Bkkgrapher

Gỗ tối màu, đá tự nhiên và ánh sáng mặt trời len lỏi qua hệ rèm hai lớp giúp không gian phòng ngủ thêm phần sâu lắng. Ảnh: Bkkgrapher

Các khu vực phụ cũng đều được chăm chút kỹ lưỡng. Ảnh: Bkkgrapher

Phòng giặt sấy sở hữu đường nét thiết kế gọn gàng với tông màu trung tính chủ đạo. Ảnh: Bkkgrapher

Thiết kế cầu thang mở kết hợp cùng chất liệu kính giúp không gian bên trong ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Bkkgrapher



