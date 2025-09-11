Nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng của Mỹ Charlie Kirk bị ám sát

Charlie Kirk, một người có ảnh hưởng bảo thủ nổi tiếng và là giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA. Ảnh GLP

Người cha 31 tuổi của hai đứa trẻ sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng. Vụ việc xảy ra tại quầy "Prove Me Wrong" của Kirk. Nhân chứng và đoạn phim ghi lại cho thấy anh bị bắn vào cổ.

Thống đốc Utah Spencer Cox đã phát biểu với giới truyền thông rằng "Tôi muốn nói rõ rằng đây là một vụ ám sát chính trị", đồng thời nói thêm "Tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng chúng tôi vẫn áp dụng án tử hình tại tiểu bang Utah".

Một đoạn video do nhân chứng ghi lại đã xuất hiện trên X, được cho là ghi lại cảnh bắt giữ một nghi phạm ở Orem, Utah.

"Cảnh sát vẫn đang điều tra. Khuôn viên trường sẽ đóng cửa cho đến hết ngày", ông nói thêm.

Newsweek trích lời một phát ngôn viên của trường đại học cho biết "một phát súng duy nhất đã được bắn từ đỉnh một tòa nhà gần đó, cách địa điểm tổ chức khoảng 200 thước Anh" vào khoảng 20 phút sau khi sự kiện bắt đầu.

Trong một bài đăng trên X, Đại học Utah Valley sau đó đã xác nhận rằng "vào khoảng 12:10 trưa nay, một phát súng đã bắn vào diễn giả khách mời Charlie Kirk".

“Anh ta đã bị lực lượng an ninh đánh và đưa khỏi địa điểm”, tuyên bố viết, đồng thời cho biết thêm rằng “nghi phạm hiện đang bị giam giữ”.

Trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi, "Chúng ta phải cầu nguyện cho Charlie Kirk, người đã bị bắn... Chúa phù hộ cho anh ất" đồng thời gọi Kirk là "một người tuyệt vời từ đầu đến chân". Trong bài đăng của riêng mình, Phó Tổng thống JD Vance cũng kêu gọi những người đăng ký "cầu nguyện cho Charlie Kirk".

Kirk bắt đầu nổi tiếng khi anh đồng sáng lập Turning Point USA vào năm 2012 – một tổ chức tự mô tả mình là “phong trào sinh viên toàn quốc chuyên xác định, tổ chức và trao quyền cho những người trẻ tuổi để thúc đẩy các nguyên tắc về thị trường tự do và chính phủ hạn chế”.

Nhà hoạt động này đã thu hút được lượng người theo dõi trên mạng xã hội khi tổ chức các cuộc tranh luận với những người theo chủ nghĩa tự do trong giới học thuật.

Kirk đã ủng hộ Trump trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, cũng như cuộc bỏ phiếu năm 2024.

Kirk nổi lên như một nhà phê bình mạnh mẽ các chính sách "thức tỉnh" và cũng lên án sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Bình luận về vụ xả súng ở Utah trên kênh Telegram của mình, trợ lý tổng thống Nga Kirill Dmitriev đã ca ngợi Kirk vì lời kêu gọi đối thoại với Moscow. "Vụ ám sát một người ủng hộ lẽ phải và phản đối sự cuồng loạn đã làm nổi bật sự chia rẽ sâu sắc ở Mỹ", vị quan chức Nga viết.