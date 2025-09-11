Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Điểm nóng
Thứ năm, ngày 11/09/2025 06:55 GMT+7

Nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng của Mỹ Charlie Kirk bị ám sát

+ aA -
PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 11/09/2025 06:55 GMT+7
Charlie Kirk, một người có ảnh hưởng bảo thủ nổi tiếng và là giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA, đã bị bắn trong một sự kiện công cộng tại Đại học Utah Valley vào thứ Tư.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Charlie Kirk, một người có ảnh hưởng bảo thủ nổi tiếng và là giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA. Ảnh GLP

Người cha 31 tuổi của hai đứa trẻ sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng. Vụ việc xảy ra tại quầy "Prove Me Wrong" của Kirk. Nhân chứng và đoạn phim ghi lại cho thấy anh bị bắn vào cổ.

Thống đốc Utah Spencer Cox đã phát biểu với giới truyền thông rằng "Tôi muốn nói rõ rằng đây là một vụ ám sát chính trị", đồng thời nói thêm "Tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng chúng tôi vẫn áp dụng án tử hình tại tiểu bang Utah".

Một đoạn video do nhân chứng ghi lại đã xuất hiện trên X, được cho là ghi lại cảnh bắt giữ một nghi phạm ở Orem, Utah.

"Cảnh sát vẫn đang điều tra. Khuôn viên trường sẽ đóng cửa cho đến hết ngày", ông nói thêm.

Newsweek trích lời một phát ngôn viên của trường đại học cho biết "một phát súng duy nhất đã được bắn từ đỉnh một tòa nhà gần đó, cách địa điểm tổ chức khoảng 200 thước Anh" vào khoảng 20 phút sau khi sự kiện bắt đầu.

Trong một bài đăng trên X, Đại học Utah Valley sau đó đã xác nhận rằng "vào khoảng 12:10 trưa nay, một phát súng đã bắn vào diễn giả khách mời Charlie Kirk".

“Anh ta đã bị lực lượng an ninh đánh và đưa khỏi địa điểm”, tuyên bố viết, đồng thời cho biết thêm rằng “nghi phạm hiện đang bị giam giữ”.

Trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi, "Chúng ta phải cầu nguyện cho Charlie Kirk, người đã bị bắn... Chúa phù hộ cho anh ất" đồng thời gọi Kirk là "một người tuyệt vời từ đầu đến chân". Trong bài đăng của riêng mình, Phó Tổng thống JD Vance cũng kêu gọi những người đăng ký "cầu nguyện cho Charlie Kirk".

Kirk bắt đầu nổi tiếng khi anh đồng sáng lập Turning Point USA vào năm 2012 – một tổ chức tự mô tả mình là “phong trào sinh viên toàn quốc chuyên xác định, tổ chức và trao quyền cho những người trẻ tuổi để thúc đẩy các nguyên tắc về thị trường tự do và chính phủ hạn chế”.

Nhà hoạt động này đã thu hút được lượng người theo dõi trên mạng xã hội khi tổ chức các cuộc tranh luận với những người theo chủ nghĩa tự do trong giới học thuật.

Kirk đã ủng hộ Trump trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, cũng như cuộc bỏ phiếu năm 2024.

Kirk nổi lên như một nhà phê bình mạnh mẽ các chính sách "thức tỉnh" và cũng lên án sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Bình luận về vụ xả súng ở Utah trên kênh Telegram của mình, trợ lý tổng thống Nga Kirill Dmitriev đã ca ngợi Kirk vì lời kêu gọi đối thoại với Moscow. "Vụ ám sát một người ủng hộ lẽ phải và phản đối sự cuồng loạn đã làm nổi bật sự chia rẽ sâu sắc ở Mỹ", vị quan chức Nga viết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Liên minh Châu Âu đã đưa ra một phương án cực kỳ rủi ro, xét về mặt pháp lý, để chuyển tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine bằng cách sử dụng kỳ phiếu, tờ Politico đưa tin.

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng
Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Điểm nóng
Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Điểm nóng
Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Điểm nóng
Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Đọc thêm

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.

'Thất bại của NATO', những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại
Điểm nóng

"Thất bại của NATO", những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại

Điểm nóng

Thất bại của Ukraine tại khu vực chiến dịch đặc biệt sẽ là cú sốc lớn đối với NATO và dẫn đến leo thang xung đột, GS John Mearsheimer tại Đại học Chicago tuyên bố với Trung tá Lục quân Mỹỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trong cuộc phỏng vấn.

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?

Thể thao

Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?; M.U gặp khó về thương vụ Elliot Anderson; Adam Wharton có thể tới Liverpool; Real Madrid chú ý tới Jeremy Monga; Larissa Riquelme làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?
Xã hội

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?

Xã hội

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với 3 đợt thi.

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Theo dữ liệu cập nhật từ Binance, USDT trên thị trường P2P Việt Nam đã bất ngờ giảm mạnh trong một tuần trở lại đây.

Giá USD hôm nay 15/9: 'Nín thở' chờ đợi tín hiệu từ Fed
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9 trong nước ghi nhận không biến động so với sáng qua. Trong khi đó, chỉ số DXY chứng kiến nhịp chỉnh ngay từ lúc mở cửa.

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?
Nhà nông

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?

Nhà nông

Lần đầu tiên tổ chức sau khi tỉnh Gia Lai hợp nhất, Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh mở rộng 2025 đã gây choáng ngợp với hơn 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh và hàng chục ngàn tác phẩm cây cảnh thương mại.

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga
Điểm nóng

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang lợi dụng sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan để lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, giáo sư Tuomas Malinen của Đại học Helsinki cho biết trên mạng xã hội X.

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside
Doanh nghiệp

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Doanh nghiệp

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm cùng ưu đãi chiết khấu đến 18,5%. Đây là giỏ hàng đẹp nhất dự án The Gió Riverside với lợi thế vượt trội về vị trí, tầm nhìn hướng sông trải rộng 270 độ cùng chuỗi tiện ích cao cấp.

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc
Pháp luật

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc

Pháp luật

Ngô Quang Vỹ, 35 tuổi, ở Bắc Ninh, cùng đồng phạm chế tạo, mua bán hàng nghìn khẩu súng qua mạng xã hội, thu lời hàng tỷ đồng trước khi bị Bộ Công an triệt phá.

Ngựa bạch 'ăn sâm' ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Giảm nghèo bốn phương

Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo

Giảm nghèo bốn phương

Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.

Video: Thủ đoạn 'phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)
Bạn đọc

Video: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)

Bạn đọc

Những hình ảnh nhóm PV Dân Việt ghi nhận từ chợ đầu mối đến sân Công ty sơ chế cho thấy, rau củ đưa vào bữa ăn học đường, siêu thị không đẹp đẽ như hồ sơ doanh nghiệp quảng bá.

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu
Điểm nóng

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu

Điểm nóng

Nếu NATO bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái trên không phận Ukraine, điều đó sẽ dẫn đến leo thang toàn diện và khơi mào một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng "Liên minh Sahra Wanenknecht - Vì Lý trí và Công lý" (SWU) của Đức, cho biết.

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”
Dân Việt trò chuyện

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”

Dân Việt trò chuyện

Nếu nhiều nhạc sĩ dùng âm nhạc để vẽ giấc mơ, thì Trần Tiến dùng nó để chép lại đời thực. Một đời thực có bụi, có máu, có nụ cười và nước mắt. Có quê nghèo, có phố thị, có đồng bằng, cao nguyên và cả những khúc quanh tâm hồn không thể đặt tên.

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc
Gia đình

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc

Gia đình

Cây cảnh này là hiện thân của vẻ đẹp nhiệt đới tươi tốt, khổng lồ, ấn tượng, mang đến vẻ đẹp vô tận, biến đổi bất kỳ cảnh quan nào.

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ
Tin tức

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ

Tin tức

Hai ngày sau thảm án ở Đắk Lắk, gia đình của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận nén nỗi đau, chăm sóc cháu gái và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

'Kinh tế xanh lam' ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?
Nhà nông

"Kinh tế xanh lam" ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?

Nhà nông

Lâm Đồng biển xanh (biển tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập) thuộc top đầu Việt Nam về bờ biển dài, vựa cá lớn, năng lượng gió, du lịch biển, đảo và du lịch trên cát. Cùng với hệ thống cảng biển loại II, các cụm, khu công nghiệp… được định hướng sẽ trở thành một khu vực năng động, mạnh giàu từ biển mà hạt nhân là “phát triển trung tâm kinh tế biển” cho toàn vùng với các ngành kinh tế biển đa dạng.

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi
Văn hóa - Giải trí

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Văn hóa - Giải trí

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sở hữu gương mặt cá tính, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, giá dầu thô tiếp tục phục hồi, chuẩn bị cho tuần tới tăng nhanh.

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin
Thể thao

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin

Thể thao

M.U vừa trải qua thất bại 0-3 trước Man City tại vòng 4 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình.

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga
Điểm nóng

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga

Điểm nóng

Theo Reuters, các quốc gia NATO châu Âu được cho là 'thất vọng và bối rối' trước phản ứng của Washington đối với vụ máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI
Nhà nông

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI

Nhà nông

Trang trại 17 tầng của Công ty Công nghệ Yingzi Quảng Châu (Công ty Yingzi) tại Quảng Châu (Trung Quốc) đang nuôi khoảng 12.000 lợn nái được vận hành bởi các công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới giống như một "pháo đài" an toàn sinh học bảo vệ đàn vật nuôi trước mọi dịch bệnh.

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị
Video

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị

Video

Những ao cá lóc phủ bạt xi măng, những đàn ong cần mẫn lấy mật từ rừng rú quê nhà, những mô hình tưởng nhỏ bé, giản dị, nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho bà con xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0
Thể thao

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0

Thể thao

Sau chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Valencia, HLV Hansi Flick đã tiết lộ lý do ông cất cầu thủ chạy cánh Raphinha trên ghế dự bị.

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội
Nhà đất

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội

Nhà đất

Vĩnh Long dự kiến chi gần 100 tỷ đồng hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn.

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên 'ôm trọn' các chi tiết lịch sử lên phim?
Văn hóa - Giải trí

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên "ôm trọn" các chi tiết lịch sử lên phim?

Văn hóa - Giải trí

“Mưa đỏ” đã chứng minh rằng phim lịch sử – chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục khán giả và đạt được thành công thương mại. Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định, điện ảnh không thể can thiệp vào quá khứ nhưng hoàn toàn có thể tạo dựng những điều tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.

Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này
Điểm nóng

Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này

Điểm nóng

Đảng Xanh Đức đang yêu cầu người đứng đầu hai ủy ban của Bundestag tổ chức các phiên điều trần chuyên môn về chủ đề "sử dụng tài sản nhà nước Nga" trong một trong những tuần họp sắp tới, tờ Spiegel đưa tin, trích dẫn hai lá thư mà đảng này có được.

Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh là người sống khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ít ai biết, anh từng có một mối tình kéo dài nhiều năm với ca sĩ Hà My – giọng ca một thời được yêu mến ở miền Nam.

Trồng 'cây tiền tỷ' ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Trồng "cây tiền tỷ" ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Sau hơn 7 năm đầu tư trồng sầu riêng-được ví như trồng "cây tiền tỷ" và dày công chăm sóc, đến nay ông Bùi Đức Quỳnh, thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi (trước sáp nhập thuộc tỉnh Kon Tum) đã trở thành ông chủ của vườn sầu riêng 10 ha, thu về lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Đức Quỳnh là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu được Hội đồng chung khảo Trung ương bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga