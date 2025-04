Nhặt được túi nylon rơi bên đường, người đàn ông "đứng hình" khi mở ra

Ngày 9/4, Công an xã Đức Minh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi cho anh Nguyễn Văn Lệ (SN 1979, trú tại thôn Xuân Phong, xã Đức Minh).

Công an xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trao trả số tiền cho anh Nguyễn Văn Lệ.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 4/4, anh Đ.T.S. (trú tại huyện Đắk Mil) trên đường từ xã Đức Minh trở về nhà thì nhặt được một túi nylon. Anh bất ngờ khi mở ra thấy bên trong có số tiền 130.500.000 đồng.

Ngay sau khi phát hiện, anh S. đã nhanh chóng đến Công an xã Đức Minh để trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Minh đã tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu số tiền là anh Nguyễn Văn Lệ. Đơn vị sau đó đã mời anh Lệ đến trụ sở để tiến hành trao trả toàn bộ tài sản.

Anh Nguyễn Văn Lệ chia sẻ, vào ngày 4/4, sau khi nhận tiền bán cà phê được hơn 130 triệu đồng, anh cho vào túi nylon và mang về nhà. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, anh đã sơ ý làm rơi mà không hay biết.

“Lúc đó tôi rất hoang mang, lo lắng và đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Rất may, cùng ngày tôi nhận được thông báo từ Công an xã Đức Minh mời lên nhận lại tài sản. Gia đình tôi vô cùng vui mừng, vì đây là số tiền lớn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh S. cùng lực lượng Công an xã Đức Minh vì nghĩa cử cao đẹp và sự hỗ trợ nhiệt tình giúp tôi nhận lại số tiền bị đánh rơi”, anh Lệ xúc động nói.