Xe khách liên tiếp bị ném đá ở Đắk Nông, hành khách hoảng loạn

Tin tức

Tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tại Việt Nam; Góp phần khắc phục hậu quả nặng nề do trận động đất gây ra tại Myanmar; Chú trọng phát triển khoa học, công nghệ trong các học viện, trường CAND… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần qua.