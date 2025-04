Nhiều cầu treo xuống cấp, Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Xây dựng và các bộ, ngành khẩn trương rà soát, sửa chữa, khắc phục ngay hệ thống cầu treo trên toàn quốc, bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt của nhân dân.

Trong những năm qua, hệ thống cầu treo trên cả nước, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... đã góp phần quan trọng trong việc kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và bảo đảm đời sống, an sinh xã hội của người dân.

Tuy nhiên, nhiều công trình cầu treo hiện đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông đi lại và đời sống của nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

Hỉnh ảnh Cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đổ sập vao tháng 3 năm 2024. Ảnh: Q.C

Để kịp thời sửa chữa, khắc phục ngay các cầu treo, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống sinh hoạt, bảo đảm an toàn giao thông, tính mạng, sức khỏe của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ sắp đến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát tổng thể các cầu treo trên địa bàn, đánh giá thực trạng, kịp thời sửa chữa, khắc phục, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn (cắm biển chỉ dẫn, biển báo,...) để bảo đảm khả năng phục vụ giao thông đi lại của nhân dân an toàn, thuận tiện, hoàn thành trước 30 tháng 5 năm 2025; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố.

Khẩn trương xây dựng phương án xây dựng mới cầu dân sinh kiên cố tại các vị trí cầu treo không còn khả năng khắc phục, sửa chữa hoặc khu vực có nhu cầu giao thông cao.

Chủ động, ưu tiên bố trí nguồn vốn, đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể địa phương vận động ủng hộ, huy động các nguồn lực xã hội của người dân, doanh nghiệp, huy động các lực lượng tại chỗ (quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ,...) tham gia hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cầu treo phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9/2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để rà soát, kịp thời sửa chữa, khắc phục, xây dựng mới cầu treo phục vụ nhu cầu nhân ddân.

Bộ Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế mẫu để các địa phương đẩy nhanh quá trình sửa chữa, khắc phục và xây dựng mới các cầu treo.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường vận động, huy động các nguồn lực tham gia hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cầu treo trên các địa bàn địa phương.

Các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền, kết nối để huy động các nguồn lực tham gia sửa chữa, xây dựng mới cầu treo.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh.