Nhóm DTAP: "Made in Vietnam" là kết tinh của lòng tự hào văn hoá dân tộc Việt Nam

Nhóm DTAP: "Made in Vietnam" là sự tự hào văn hoá của dân tộc Việt Nam

Album "Made in Vietnam" được nhóm sản xuất DTAP giới thiệu thời gian qua đã tạo nên sức hút lớn đối với người hâm mộ. Đáng chú ý 3 ca khúc được chọn làm MV là "Made in Vietnam", "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Mùa gió thổi trên mái nhà" đã mang đến sự tự hào dân tộc trong những ngày cả nước hướng đến 80 năm quốc khánh nước nhà.

Nhóm DTAP gồm 3 thành viên, trong đó Tùng Cedrus phụ trách hòa âm phối khí, Thịnh Kainz - trưởng nhóm - là Music Producer của nhóm, Kata Trần (Khánh) là nhạc sĩ sáng tác lời.

Nói về album "Made in Vietnam", Thịnh Kainz đại diện nhóm DTAP cho biết: "3 chương, 16 bài hát, "Made in Vietnam" mang theo tất cả tâm huyết và cảm xúc mà DTAP muốn kể. Không chỉ là âm nhạc, mỗi bài hát là một lát cắt của ký ức, của cảm xúc và của câu chuyện Việt Nam. Hy vọng tìm thấy một chút quen thuộc, một chút tự hào và một chút rung động trong từng giai điệu".

Nhóm DTAP: "Made in Vietnam" là sự tự hào văn hoá của dân tộc Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trưởng nhóm Thịnh Kainz chia sẻ thêm: “Trong suốt 6 năm qua, chúng tôi đã có một hành trình làm về văn hóa Việt, về âm nhạc dân tộc. Ở những dự án trước đây, chúng tôi đưa vào đó một góc nhỏ trong kho tàng văn hóa của dân tộc và đến khi làm một sản phẩm của chính DTAP, chúng tôi muốn được tri ân lại nền văn hóa âm nhạc của dân tộc mình. Ở đó có đủ các yếu tố của văn hóa Việt, âm nhạc dân ca ba miền, kết hợp nghệ sĩ ba miền và ở ba thế hệ khác nhau. Chúng tôi rất hạnh phúc khi hiện thực hóa điều đó trong cùng sản phẩm Made in Vietnam”.

DTAP tự hào biết ơn vì mình là người trẻ, sống trong thời hòa bình, được theo đuổi và sống với đam mê âm nhạc. Họ đã chuyển tải tất cả lòng biết ơn và sự tự hào thông qua album, và gặp được sự đồng điệu từ hơn 25 ca sĩ, rapper nổi bật của Việt Nam.

“Với sức ảnh hưởng nhỏ bé của mình sẽ không thể tập hợp được ngần ấy con người ưu tú nếu không nhờ một tình yêu chung, một tinh thần tự hào vô cùng dành cho Việt Nam. Chúng tôi thấy như mình đã dành hết sự may mắn của mình cho dự án này. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì điều đó", Thịnh Kainz chia sẻ thêm.

Trong khi đó, người viết lời cho các ca khúc trong album - Kata Trần chia sẻ: "DTAP mang trong mình dòng máu của người Việt, âm nhạc dân tộc đã ngấm vào máu nên DTAP luôn muốn làm về những gì thuộc về dân tộc. Việc viết lời cho sản phẩm không quá khó khăn, nó xuất phát từ tình cảm và cảm xúc tự hào cứ thế viết ra. Từ các cảm xúc như tôi yêu làng gốm, tôi yêu dải lụa Hà Đông, yêu các trận đánh của lịch sử hào hùng vang danh đem lại hoà bình cho quê hương đất nước. Điều đó đến rất tự nhiên và thấm nhuần trong bản thân mỗi người. Đặc biệt đoạn mashup giọng ca 3 miền với nhau, điều đó với tôi rất thú vị và rất hay”.

Với Tùng Cedrus phụ trách hòa âm phối khí bộc bạnh: “Điều khó nhất khi làm MV Made in Vietnam là kết hợp chất liệu âm nhạc của các vùng miền trong cùng một bản phối nhưng vẫn giữ đúng tính chất của từng vùng. Điều tôi thích nhất là khoảnh khắc kết hợp tất cả mọi thứ, từ giọng hát của nghệ sĩ cho tới các lớp nhạc cụ, kết hợp lại như bản giao hưởng của dân tộc”.

3 thành viên DTAP

Nói thêm về sự độc đáo trong album, Thịnh Kainz cho biết: “Mỗi vùng miền đều có những câu ca đặc trưng như: “À ơi” của miền Bắc, “người ơi người ở đừng về” của dân ca quan họ Bắc Ninh, ở miền Trung có “ố tang, ố tang tình tang” và bài Chòi, Tây Nguyên có âm hưởng rất đặc biệt, Nam Bộ có các điệu hò và các bài lý Nam Bộ,… vô cùng xúc động. Gần 400 còn người làm MV này. Mọi người làm với niềm tự hào. Mọi người cùng xuất hiện với niềm tự hào Việt Nam để nói với thế giới rằng chúng tôi “Made in Vietnam”.

Gởi gắm nhiều ý tưởng, trưởng nhóm DTAP chia sẻ: “Bối cảnh lò gạch ở Vĩnh Long với không gian rộng lớn. DTAP muốn nói cho mọi người biết từ những viên đất sét thô, người Việt Nam chúng tôi đã trải qua thử thách khó khăn. Chúng tôi đã được tôi luyện như thế. Mỗi người giống như viên gạch, và những viên gạch ấy đi khắp nơi xây dựng đất nước”.

Theo Thịnh Kainz, DTAP tận dụng các thế mạnh của nhau, như Tùng Cedrus mạnh về bản phối và sắp xếp các layer về nhạc cụ. Còn Khánh mạnh về câu chữ, còn Thịnh Kainz mạnh về các giai điệu,… để làm nên một tổng thể. Khi mà mọi người tin tưởng nhau và đồng lòng và kết nối với nhau sẽ tạo ra sản phẩm mà mọi người cảm thấy hạnh phúc và tự hào.



Album "Made in Vietnam" gồm 16 ca khúc được nhóm sản xuất DTAP miệt mài sáng tác hoặc làm mới, phối mới trong suốt một năm qua. Album được chia làm ba chương. Chương một nói về bản sắc, tài nguyên, chủ quyền của đất nước. Chương hai nói về sự tử tế, tình cảm gia đình, những điều phi thường nhỏ bé trong cuộc sống. Và chương ba nói về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với những khát vọng lớn lao.

Có 3 ca khúc được chọn làm MV là "Made in Vietnam", "Nhà tôi có treo một lá cờ" với sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn, DTAP và nhiều thước phim tư liệu về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua; "Mùa gió thổi trên mái nhà" với sự xuất hiện của Mỹ Tâm và nhiều thước phim tư liệu về bão lũ, thiên tai.