Nhóm người đánh nam sinh ở Đồng Nai chấn thương sọ não có thể bị xử lý thế nào?

Bắt 6 người đánh nam sinh chấn thương sọ não ở Đồng Nai

Tối 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ thêm 5 nghi can liên quan đến vụ nam sinh bị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não, để điều tra về hành vi giết người.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Tân Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) tạm giữ một nghi can và truy bắt các đối tượng còn lại.

Đến nay, công an đã tạm giữ hình sự 6 nghi can. Bước đầu, những người liên quan thừa nhận hành vi của mình.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, trưa cùng ngày, bệnh viện cấp cứu một nam sinh trong tình trạng bị thương khá nặng vùng đầu. Kết quả chụp CT cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não (nứt sọ, tụ máu bầm). Nam sinh đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện.

Hình ảnh nam sinh bị đánh gục. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh một nam sinh trên đường đi học về bị nhóm thanh thiếu niên dùng thanh sắt tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gục xuống đường, nhóm đối tượng rời đi, nam sinh được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Nam học sinh bị đánh là N.M.T. (17 tuổi, học sinh một trường THCS-THPT ở TP Biên Hòa). Thời điểm xảy ra vụ việc, T. đang trên đường đi học về nhà. Sau khi nhận tin báo, người nhà nam sinh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.

Hành vi của nhóm thanh thiếu niên đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, theo quy định pháp luật, thanh sắt là hung khí nguy hiểm và vùng đầu của nạn nhân là vùng trọng yếu, người từ đủ 16 tuổi là đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên hành vi này có thể sẽ bị xử lý về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và Án lệ số 57/2021/AL của HĐTP TAND tối cao.

Theo ông Cường, một người bình thường buộc phải nhận thức được rằng dùng gậy sắt để đánh tới tấp vào đầu của nạn nhân là người mới 17 tuổi hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân, thực tế nạn nhân bị chấn thương sọ não, thương tích nghiêm trọng nên đủ điều kiện áp dụng Án Lệ 47/2021/AL của Hội đồng thẩm phán để xử lý về tội giết người.

Đây là vụ việc nghiêm trọng và rất đáng lo ngại vì cả đối tượng gây án và nạn nhân đều đang nhỏ tuổi, hành vi gây án là rất nghiêm trọng. Qua clip đang lan truyền trên mạng xã hội, hành vi của các đối tượng rất hung hăng, tấn công liên tục vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân đổ gục xuống đường, co giật khiến những người có mặt sợ hãi.

Với hành vi như vậy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý các đối tượng đã đánh nan nhân về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, nếu thời điểm gây án các đối tượng đã đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi nên theo Điều 101 Bộ luật hình sự, các đối tượng này có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội.

Vị chuyên gia cho rằng, đây là một trong các vụ việc bạo lực xảy ra với học sinh phổ thông trung học rất đáng lo ngại.

Vì vậy, ngoài việc làm rõ nguyên nhân vụ việc, diễn biến hành vi của các đối tượng và hậu quả đã gây ra với nạn nhân thì cũng cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền pháp luật, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh một cách có hiệu quả để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.