Du khách là “thượng đế”

Một trong những điểm tại check-in là thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận). Nơi đây cũng là “phim trường” có các cảnh quay xuất hiện trong phim “Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng” của đạo diễn Lý Hải “làm mưa, làm gió” ở các rạp thời gian gần đây.

Du khách tham quan đồi cát Bàu Trắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NV

Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, thông qua chuyến khảo sát, địa phương mong muốn tạo sự kiện truyền thông, mở rộng các kênh quảng quá để lan tỏa hình ảnh điểm đến của Bình Thuận. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp có ý tưởng thiết kế các tour tham quan thắng cảnh Bàu Trắng.

Chị Phan Thị Phong, Phó giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Truyền thông Bình Thuận, Chi hội trưởng Chi hội HDV, tỏ ra rất bất ngờ với những bối cảnh chính của bộ phim. Từ đây, chị có nhiều “chất liệu” độc đáo để thiết kế tour tham quan, xây dựng sản phẩm du lịch mới lạ gắn với sức hút của bộ phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Đây là thời cơ “vàng” để mời gọi du khách đến tham quan, trải nghiệm và check-in các địa điểm tại Bàu Trắng…

Một trong những doanh nghiệp có xe địa hình hình phục vụ khách tham quan đồi cát Bàu Trắng là Công ty TNHH Triều Trang cho biết, thời gian qua, tất cả các anh em trong đội lái mô tô địa hình đều tham gia, nâng cao kỹ thuật về lái xe an toàn, kỹ năng giao tiếp trong “lời ăn tiếng nói”. Đặc biệt là xem du khách như “thượng đế” để phục vụ tốt nhất.

Du khách tham quan đồi cát Bàu Trắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NV

Theo vị đại diện Công ty TNHH Triều Trang, ngoài chuyện phục vụ ô tô, công ty còn chuẩn bị những món ẩm thực ngon, để phục vụ du khách ăn trưa…

Nhiều du khách phương xa đến du lịch tại Bình Thuận đều thích hải sản tươi ngon. Nhưng có một món độc đáo mà không nơi nào sánh bằng là món lẩu thả Phan Thiết. Nhiều chuyên gia du lịch nhân định: Món lẩu thả Phan Thiết đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, ai đến du lịch Bình Thuận mà không ăn món này là một thiếu sót lớn!

Anh Hoàng Lê, một du khách đến từ TP.HCM cho biết, cách đây mấy năm, trong một lần anh đưa gia đình ra nghỉ ở Khách sạn Bình Minh (TP. Phan Thiết). Tại đây, anh được nhân viên nhà hàng tư vấn nên ăn món lẩu thả một lần cho biết, nên gia đình anh chọn món này cho 6 người ăn.

Món lẩn thả Phan Thiết do Nhà hàng khách sạn Bình Minh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận chế biến. Ảnh: PV

"Ngay khi nhân viên nhà hàng vừa dọn lên, gia đình tôi đã trầm trồ khen ngợi vì màu sắc trong mâm gỏi quá ấn tượng. Đến khi ăn miếng đầu tiên, gia đình tôi ai cũng khen ngon không thể cưỡng được… Từ đó về sau này, lần nào đi Phan Thiết nghỉ dưỡng, gia đình tôi cũng chọn Khách sạn Bình Minh làm nơi lưu trú và mục đích là tận hưởng món lẩu thả…", anh Hoàng Lê chia sẻ.

Theo khảo sát của Dân Việt, hiện tại có nhiều nhà hàng uy tín của Bình Thuận đều đưa món lẩu thả Phan Thiết vào làm thực đơn chính của buổi tiệc.

Một trong những nơi phục vụ ăn trưa cho nhiều đoàn khách du lịch nhiều năm qua, anh Nguyễn Ngọc Phong - Quản lý chuỗi Nhà hàng Hùng Vương 11 Đại lộ Hùng Vươn, nhà hàng Biển Rạng Dừa, số 4 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến (TP.Phan Thiết) và nhà hàng ABC đường nối cao tốc ở Km 14, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết, nhà hàng cam kết không sử dụng hàng đông lạnh, hàng nhập khẩu và chất bảo quản…

Những điểm du lịch độc đáo ở Bình Thuận

Có thể nói, Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi “ban tặng”cho vùng đất này với những bờ biển xanh, cát trắng, nắng vàng, những loài hải sản tươi ngon mà khó có nơi nào sánh bằng!

Bờ biển Tiến Thành và khu NovaWorld Phan Thiet ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV

Một trong những điểm đến độc đáo là bãi biển Cổ Thạch còn được gọi với cái tên khác là bãi đá bảy màu ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Bãi đá nổi tiếng nhờ những viên đá có nhiều màu sắc và hình thù độc lạ nằm trải dài trên bờ biển.

Một địa điểm du khách thích đến khác là bãi đá Ông Địa nằm cách trung tâm TP. Phan Thiết khoảng 10 km. Cái tên Ông Địa là do những người dân nơi này đặt xuất phát từ mỏm đá nhô lên trên mặt biển với hình dạng ông Địa hướng vào đất liền…

Những địa điểm độc đáo khác như Trường Dục Thanh, Mũi Kê Gà, tháp Chăm Poshanư, Vạn Thuỷ tú…

Xá hơn là đảo Phú Quý nằm cách TP.Phan Thiết khoảng 120km về phía Đông Nam. Ngoài đảo chính, quanh đảo Phú Quý còn Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và nhiều cảnh đẹp để du khách trải nghiệm, khám phá trong vài ngày…

Một trong những điểm đến nổi tiếng những năm gần đây ở Bình Thuận là khu NovaWorld Phan Thiet nằm ở biển Tiến Thành, TP. Phan Thiết. Nhiều du khách đến đây đều bày tỏ thích thú, ấn tượng trước đại dương mênh mông, nước biển trong xanh, phía bờ là những công trình kiến trúc độc đáo…

Thông tin NovaWorld Phan Thiet cho biết, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, NovaWorld Phan Thiet đã chào đón hơn 500.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Các điểm đến nổi bật như Quảng trường Bikini Beach, NovaWorld Villas, hệ thống công viên NovaDreamer và Golf Club luôn đông vui, sôi động, thu hút hàng trăm ngàn lượt check-in, khẳng định sức hút không ngừng tăng của đô thị kinh tế du lịch biển & giải trí.

Dự kiến, chuỗi sự kiện Summer Fest 2025 kéo dài từ 30/4 - 2/9 đón hơn 3 triệu lượt khách, đóng góp đáng kể vào mục tiêu đón 10,6 triệu lượt khách của tỉnh Bình Thuận trong năm 2025.

Summer Fest 2025 sẽ tiếp tục diễn ra từ 1/6 đến ngày 2/9 với quy mô hoành tráng cùng các chương trình đa dạng, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc, thể thao, thời trang, ẩm thực, lễ hội đặc sắc và ấn tượng dành cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Trong thời gian này, du khách sẽ được tham gia hàng loạt sự kiện thể thao hấp dẫn như: Giải chạy Bikini Run 2025; Giải Vovinam Trẻ toàn quốc, Tuần lễ lướt ván diều, Giải Bida Toàn quốc…

Bên cạnh đó là chuỗi sự kiện âm nhạc, giải trí sôi động từ các đêm nhạc đa dạng chủ đề như: Rainbow Summer Fest; Top Hit Làn Sóng Xanh; Live Acoustic; Summer Music Fest… đến các sự kiện thời trang, sắc đẹp đình đám như: Celebrity International Fashion Runway, NovaWorld Fashion Fest.

Khu NovaWorld Phan Thiet ở biển Tiến Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV

Ngoài ra, Summer Fest 2025 còn sở hữu các Lễ hội độc đáo như Lễ hội Té nước, Lễ hội Ẩm thực hải sản Bình Thuận và những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.

Không chỉ tận hưởng những ngày nghỉ hè rực rỡ, thú vị với các hoạt động diễn ra liên tục và xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 9, du khách còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với hàng loạt ngôi sao hàng đầu sẽ tham gia trình diễn trong các chương trình thuộc khuôn khổ Summer Fest 2025 như: Bằng Kiều, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Đức Phúc, Erik…

Với sự đầu tư bài bản cùng sự chuẩn bị chu đáo, Summer Fest 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm bùng nổ, khó quên cho du khách.

Đi cùng Summer Fest 2025, với hệ sinh thái tiện ích “eat - stay - play” hoàn hảo, “Thành phố triệu niềm vui” NovaWorld Phan Thiet đã sẵn sàng để trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong mùa hè này.

An toàn thực phẩm

Ngày 21/5, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) do ông Trần Việt Hòa – Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP. Phan Thiết.

Tại buổi kiểm tra, đoàn tiến hành đối chiếu hồ sơ, kiểm tra khu vực thực phẩm tươi sống, khu lưu trữ mẫu thức ăn chế biến sẵn, kho lưu trữ hàng đông lạnh, hàng khô, khu vực chế biến thực phẩm … Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá về mặt hồ sơ, giấy tờ liên quan quan đến các quy định kinh doanh. Cơ sở và doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ theo quy định.

Mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở và doanh nghiệp tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt, đồng thời khẩn trương khắc phục các hạn chế. Bởi đây là những lỗi có thể chỉnh sửa lại ngay. Đồng thời hướng dẫn những quy định về an toàn thực phẩm để cơ sở kinh doanh kịp thời cập nhật và thực hiện.

Đại diện cơ sở, doanh nghiệp ghi nhận những góp ý của đoàn kiểm tra và cam kết sẽ nhanh chóng khắc phục các điểm chưa phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện Kế hoạch số 337 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, đợt kiểm tra về ATTP được triển khai trên toàn quốc, qua đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; đồng thời kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.