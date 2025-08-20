Những “điểm neo” sinh kế giúp Duy Tân, Ninh Bình giữ vững thành quả thoát nghèo

Từ những con bò giống được trao tận tay hộ nghèo, đến nguồn vốn ưu đãi và các mô hình sản xuất hiệu quả, phường Duy Tân (tỉnh Ninh Bình) đã xây dựng được những “điểm neo” sinh kế vững chắc. Nhờ đó, người dân không chỉ thoát nghèo mà còn từng bước làm giàu, giữ vững thành quả phát triển kinh tế – xã hội ngay trên chính quê hương mình.