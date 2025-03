Những đội nào đã giành vé dự World Cup 2026?

7 đội nào đã giành vé dự World Cup 2026?

Tại VCK World Cup 2026, lần đầu tiên trong lịch sử, sẽ có 48 đội tham dự VCK. Đây cũng là lần đầu tiên, một VCK World Cup có 3 đội đồng đăng cai. Theo đó, Mỹ, Mexico và Canada là 3 chủ nhà của VCK World Cup 2026. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả 3 đội tuyển này đương nhiên có suất dự VCK giống như quy định của tất cả các VCK trước đó.

Ở vòng loại, đợt FIFA Days tháng 3 cũng đã xác định thêm 4 đội tuyển sớm có vé dự VCK World Cup 2026. Đội đầu tiên là ĐT Nhật Bản, khi họ đã chơi đầy thuyết phục ở bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong bảng đấu của mình, ĐT Nhật Bản thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp so với các đối thủ còn lại. Sau 8 lượt trận, ĐT Nhật Bản giành được 20 điểm, hơn đội xếp thứ ba là ĐT Ả Rập Xê-út tới 10 điểm. Thực tế, "Samurai xanh" đã giành vé ngay sau lượt trận vòng loại thứ 7 nên tấm vé dành cho họ là không có gì bất ngờ.

ĐT Nhật Bản đã giành vé đầy thuyết phục. Ảnh: Chat GPT

Đại diện thứ hai của châu Á sớm vượt qua vòng loại là ĐT Iran. Nhiều thập kỷ gần đây, ĐT Iran luôn có vị thế cao tại châu Á và họ đặc biệt hiệu quả khi đấu vòng loại World Cup, khác hẳn với phong độ của chính đội bóng này tại các VCK Asian Cup. Tại bảng A, ĐT Iran giành 20 điểm sau 8 lượt trận, hơn đội đứng thứ ba là ĐT UAE 7 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc ĐT Iran đã sớm có vé mà không cần quan tâm đến kết quả 2 trận đấu còn lại.

Tại khu vực châu Đại dương, ĐT New Zealand quá mạnh so với tất cả các đối thủ mà họ đã gặp trên chặng đường đua tranh tấm vé trực tiếp tham dự VCK World Cup 2026. Ở trận chung kết vào ngày 24/3, New Zealand không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại New Caledonia 3-0 với các pha lập công của Boxall, Barbarouses và Just. Trong cả hành trình của mình, ĐT New Zealand luôn thắng đậm và thậm chí chỉ thủng lưới 1 bàn, bằng chứng cho thấy sự vượt trội của đội bóng này khi các trận đấu của họ luôn tồn tại sự chênh lệch về đẳng cấp.

ĐT New Zealand không có đối thủ xứng tầm ở vòng loại khu vực châu Đại dương. Ảnh: ChatGPT

Đội cuối cùng giành vé sớm dự VCK World Cup 2026 trong đợt FIFA Days tháng 3 là ĐKVĐ Argentina. Sáng qua (giờ Việt Nam), tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, ĐT Argentina nhận tin vui sớm khi ĐT Bolivia và ĐT Uruguay hòa nhau 0-0. Sau đó, ĐT Argentina đè bẹp ĐT Brazil 4-1 để lễ mừng công của họ trở nên hoành tráng hơn.

Như vậy, tính đến thời điểm này, 7 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026 gồm Mỹ, Mexico, Canada (đồng chủ nhà), Nhật Bản, Iran (châu Á), New Zealand (châu Đại dương) và Argentina (Nam Mỹ).