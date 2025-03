Nóng: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ được trả tự do hôm nay, lí do vì sao? Nóng: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ được trả tự do hôm nay, lí do vì sao?

Ngày 7/3, Tòa án Trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã hủy lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol và trả tự do cho ông, sau gần 2 tháng bị giam giữ vì tội danh nổi loạn, liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật ông ban hành tháng 12/2024, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin.