Thể thao
Thứ năm, ngày 11/09/2025 20:17 GMT+7

NÓNG: VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu

Thứ năm, ngày 11/09/2025 20:17 GMT+7
VĐV Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu ở tất cả các giải bóng chuyền chuyên nghiệp do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) tổ chức. Hôm nay (11/9), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có buổi họp quan trọng.
VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng bộ phận chuyên môn. Nhiều nội dung về công tác chuyên môn, tổ chức giải đấu và một số sự chuẩn bị của 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam được đưa ra làm việc.

Trong đó, vấn đề 1 cầu thủ của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã bị Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) thông báo không đủ điều kiện thi đấu và loại cầu thủ này, đồng thời hủy kết quả thi đấu và xử thua ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại các trận gặp ĐT bóng chuyền nữ U21 Indonesia, ĐT bóng chuyền nữ U21 Argentina, ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada và ĐT bóng chuyền nữ U21 Serbia ở giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 (tháng 7/2025) được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam làm việc kỹ lưỡng.

Tại giải trên, cầu thủ Đặng Thị Hồng đã ra sân trong 4 trận đầu tại vòng bảng tuy nhiên cô không góp mặt trong những trận còn lại của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sau khi FIVB có thông báo.

Trường hợp cầu thủ Đặng Thị Hồng (12) đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam họp kỹ lưỡng. Ảnh: FIVB.

Sau khi làm việc khẩn trương, theo thực tế về thông báo của FIVB đã đưa ra về sự việc, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thống nhất ý kiến sẽ không cho phép cầu thủ Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ngoài ra, cầu thủ này cũng sẽ không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từ lúc này.

Một trong những băn khoăn của giới chuyên môn là vấn đề giới tính cầu thủ được công luận đưa ra cũng như một số cảnh báo từ các giải đấu quốc tế gần đây. 

“Có thể có cầu thủ gặp nghi vấn về vấn đề giới tính khi tham dự nội dung dành cho nữ. Đây là vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, Liên đoàn vẫn để cầu thủ tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 do điều lệ giải vô địch quốc gia 2025 đã ban hành từ đầu năm, không có mục yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên từ năm 2026, việc kiểm tra sẽ được thực hiện nếu có trường hợp nghi vấn”, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chia sẻ cùng SGGP. 

Đối với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, dự kiến trong trường hợp có tuyển thủ được tập trung để làm nhiệm vụ quốc gia mà gặp nghi vấn thì nhà quản lý có thể yêu cầu thực hiện kiểm tra giới tính bằng phương pháp phân tích gene SRY từ mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô của VĐV. Khi có kết quả đảm bảo, VĐV được tham dự giải quốc tế để tránh các sự cố đáng tiếc.

Mới đây, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ đăng ký 13 cầu thủ tham dự giải vô địch thế giới 2025 do tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền xin rút lui vào phút chót. 

Liên đoàn bóng chuyền sẽ có văn bản thông báo tới các đội bóng chuyền tại Việt Nam sau phiên họp ngày 11/9.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng

