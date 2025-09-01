Hot girl bóng chuyền Nguyễn Lan Vy được “đẩy thuyền” với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chủ công xinh đẹp Nguyễn Lan Vy đã chia sẻ hình ảnh cô chụp ảnh cùng tiền đạo bóng đá Nguyễn Đình Bắc nhân dịp tình cờ cả hai bay cùng chuyến. Theo như Nguyễn Lan Vy chia sẻ, cô cũng có sở thích theo dõi bóng đá và Nguyễn Đình Bắc là một trong những cầu thủ mà cô yêu mến.

Nguyễn Lan Vy hiện đang thi đấu cho VTV Bình Điền Long An. Ngoài khả năng tấn công đa dạng và phòng thủ cũng rất tốt, chủ công 19 tuổi còn là một hot girl với chiều cao 1m73 và nhan sắc lai Tây nổi bật. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc là tiền đạo cánh tài năng của CLB CAHN cũng như tại đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Lan Vy được fan "đẩy thuyền" với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, dù chỉ là lần đầu hai VĐV này gặp gỡ, các fan đã đồng loạt kêu gọi “đẩy thuyền” (hoạt động của fan nhằm gán ghép mối quan hệ lãng mạn) cho cặp đôi này. Người hâm mộ dành rất nhiều lời khen cho Nguyễn Đình Bắc cũng như Nguyễn Lan Vy, ví von đây là đôi “trai tài gái sắc” nếu như “về chung một nhà”.

Nguyễn Lan Vy sinh năm 2006, là thế hệ trẻ rất triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tay đập 19 tuổi này sở hữu khả năng công thủ toàn diện, bật nhảy tốt, tấn công đa dạng. Cô là thành viên ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tạo tiếng vang tại giải bóng chuyền nữ U21 Thế giới cách đây không lâu.

Bên cạnh đó, Nguyễn Lan Vy còn “đốn tim” người xem bởi nước da trắng sáng, nụ cười tỏa nắng và nhan sắc mang vẻ đẹp hút hồn. Thậm chí nhiều người hâm mộ nhận xét, cô nàng sẽ dành danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền trong thời gian tới.