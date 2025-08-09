Chủ đề nóng

Tin tưởng chủ hụi gần 20 năm, hàng chục người dân Cà Mau mất trắng hơn 8 tỷ đồng

Hoàng Hạnh Thứ bảy, ngày 09/08/2025 17:36 GMT+7
Trần Mỹ Tiên bị Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của những người tham gia chơi hụi do Tiên tổ chức.
Chiều 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Mỹ Tiên (41 tuổi, ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Mỹ Tiên bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ việc tổ chức chơi hụi. Ảnh: Công an Cà Mau

Theo điều tra, từ năm 2005, Tiên bắt đầu tổ chức chơi hụi, đồng thời kêu gọi nhiều người trên địa bàn xã Trí Phải tham gia.

Đến tháng 2/2023, do mất cân đối về tài chính nên Tiên đã lợi dụng lòng tin của các hụi viên khi không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi để gian dối, tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt 9 dây hụi với 103 chân, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.

Ngoài lệnh bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau và Viện KSND tỉnh này cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của Tiên, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

