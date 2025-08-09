Tin tưởng chủ hụi gần 20 năm, hàng chục người dân Cà Mau mất trắng hơn 8 tỷ đồng

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết
Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 nêu rõ điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở nếu người dân có nhu cầu.
Chiều 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Mỹ Tiên (41 tuổi, ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ năm 2005, Tiên bắt đầu tổ chức chơi hụi, đồng thời kêu gọi nhiều người trên địa bàn xã Trí Phải tham gia.
Đến tháng 2/2023, do mất cân đối về tài chính nên Tiên đã lợi dụng lòng tin của các hụi viên khi không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi để gian dối, tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt 9 dây hụi với 103 chân, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.
Ngoài lệnh bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau và Viện KSND tỉnh này cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của Tiên, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra vụ án.
Ngày mai (11/8), TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến 5 cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để "bảo kê" cho một đường dây buôn lậu sợi polyester quy mô lớn từ Trung Quốc.