Nói có 3 thiên thạch tên Mặt Trời, Mặt Trăng và Trấn Yểm do “các cụ để lại”, cặp vợ chồng lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Ngày 7/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970) và Đặng Hoàng Giao (SN 1958) lần lượt 20 năm tù và 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà Tuyết ở tỉnh Thái Nguyên và một căn chung cư trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội).

Từ năm 2017 đến 2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, các bị hại trong vụ gồm ông Luyện (SN 1976), ông Bích (SN 1964) và ông Thuần (SN 1958) gặp gỡ, quen biết Tuyết và Giao. Hai bị cáo muốn chiếm đoạt tiền của các ông nên đưa thông tin gian dối về việc đang sở hữu các thiên thạch “nguồn gốc cổ xưa, có tính phóng xạ và có khả năng hủy gương kính”.

Ngoài ra, Tuyết và Giao còn đưa ra thông tin không có thật về việc đang sở hữu, giao dịch nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi, chưa kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng và bảo ông Bích, ông Luyện đưa tiền thuê quần áo chống độc để vào kho lấy USD, làm thủ tục pháp lý để bán Thiên Thạch.

Tuyết hứa hẹn khi bán được thiên thạch, sẽ cho các ông hàng chục triệu đến hàng tỷ USD, tùy theo số vốn góp vào. Tin tưởng việc này, 3 người đàn ông nhiều lần chuyển cho cặp vợ chồng thầy cúng tổng hơn 20,2 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

Với ông Luyện, cáo trạng xác định vị này biết Nguyễn Thị Tuyết sở thiên thạch nặng 8,7kg; đang cần bán cho Tập đoàn Wilsons do ông Jery Phạm Nguyễn là Chủ tịch tập đoàn (thông tin Tuyết bịa ra). Ông Luyện chủ động liên hệ với bị cáo, đến tận nhà để gặp.

Qua trao đổi, Tuyết nói có thiên thạch đang chuẩn bị bán cho Công ty Wilsons với giá 3 tỷ USD/1kg nhưng cần tiền để chi phí đi làm các thủ tục, giấy tờ với cơ quan chức năng. Nếu ông Luyện tham gia, đưa 1 tỷ đồng sẽ được nhận lại 10 triệu USD sau khi bán thành công.

Tuyết và Giao đưa cho ông Luyện xem nhiều loại giấy tờ liên quan đến việc mua bán thiên thạch, trong đó có “Danh sách thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo” do Đặng Hoàng Giao ký tại mục “Bên cho tặng”, với nội dung cho những người có tên trong danh sách được thụ hưởng tiền USD.

Ông Luyện tin tưởng những thông tin mà Tuyết đưa ra là thật nên từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2022, chuyển cho bị cáo hơn 1,3 tỷ đồng. Nhận tiền, Tuyết chỉ đạo Giao viết, ký vào “ Hợp đồng chuyển nhượng gia bảo” và “Danh sách thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng”, nội dung sẽ cho ông Luyện nhận lại 17 triệu USD.

Về hành vi chiếm đoạt tiền của ông Bích, cáo trạng xác định năm 2017, Nguyễn Thị Tuyết loan tin đang có nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi chưa được kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng.

Ông Bích biết được thông tin trên, đã liên hệ gặp Tuyết và đề nghị, nếu có USD chưa kích hoạt thì bàn giao cho ông để làm thủ tục, giấy tờ pháp lý. Do muốn chiếm đoạt tiền của ông Bích nên Tuyết tự nhận là mình có nhiều tiền USD chưa được lưu thông, sử dụng.

Tháng 11/2019, Tuyết gọi ông Bích đến gặp, nói sẽ chuyển giao trước 1 tỷ USD để ông đi làm thủ tục kích hoạt. Nữ bị cáo nói số USD này đang được giấu tại kho thuộc huyện Định Hóa (Thái Nguyên) và do “cậu Đồng” (người hoạt động tâm linh) trông giữ.

Tuyết yêu cầu ông Bích phải đưa tiền để Tuyết đi thuê quần áo bảo hộ, quần áo chống độc cho “cậu Đồng” mặc đi vào kho lấy ra 1 tỷ USD. Để tạo sự tin tưởng của ông Bích, bị cáo Giao cũng nói với việc Tuyết có tiền ngoại tệ trôi nổi chưa kích hoạt lưu thông, có thiên thạch đang làm thủ tục bán cho công ty nước ngoài và thuyết phục ông Bích đưa tiền với lý do: “Ông bà cho lộc thì cố gắng nộp tiền vào đi”.

Tin tưởng, ông Bích chuyển 50 triệu đồng mua quần áo chống độc cho “cậu Đồng”. Bị hại cũng nộp thêm 1,1 tỷ đồng để tham gia việc bán thiên thạch với lời hứa khi thành công sẽ nhận lại 61 triệu USD.

Với ông Thuần, cơ quan tố tụng xác định vị này quen vợ chồng Tuyết, Giao qua ông Bích giới thiêu. Gặp nhau, vợ chồng này nói dối có khả năng giao tiếp với người âm và những ai được hưởng lộc đều do các “ngài” cõi âm xem xét ấn định.

Tuyết và Giao còn nói đang sở hữu 3 khối đá thiên thạch của dòng tộc, tổ tiên để lại với tên gọi lần lượt là “ông Mặt Trời”, “ông Mặt Trăng”và “Trấn Yểm”, và đang chuyển nhượng “cụ Trấn Yểm” với Tập đoàn Winlsons. Việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng thiên thạch được Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đồng ý.

Tuyết cùng Giao nói có quen biết một người là con rể cựu lãnh đạo cấp cao, trước đây cũng vì bán thiên thạch nên có tiền xây khu du lịch ở TP.HCM, Phú Quốc…

Tuyết và Giao khẳng định với ông Thuần, để giao dịch thành công thiên thạch cần kinh phí rất lớn; hiện đã có khoảng 20 người đầu tư. Họ hứa hẹn cho gia đình ông Thuần thụ hưởng 100 triệu USD, sau đó tăng lên 170 triệu USD nếu ông Thuần đồng ý đóng góp chi phí ban đầu để làm thủ tục; nói Tập đoàn Winlsons đã tăng giá mua thiên thạch lên 8,54 tỷ USD.

Cặp vợ chồng thầy cũng này còn nổ: “Đã làm lễ xin các vị Thánh Thần, xin ông bà cõi âm đồng ý cho các con ông Thuần được thụ hưởng số tiền 2 tỷ USD từ tiền bán thiên thạch”. Qua đây, họ lừa đảo của ông Thuần hơn 17,7 tỷ đồng.