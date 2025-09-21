Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 18:58 GMT+7

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

+ aA -
Hữu Nghĩa Chủ nhật, ngày 21/09/2025 18:58 GMT+7
Khi nước lũ mang theo phù sa (mùa nước nổi) tràn đồng cũng là lúc bà con nông dân đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng (cá trắm cỏ, cá tai tượng, cá mè vinh...) trong ruộng đất lúa. Mô hình nuôi cá này vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh kiểu đánh bắt tận diệt, vừa có lợi thế khai thác du lịch theo mùa.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trữ nuôi cá trên đồng đất lúa

Tại tỉnh Đồng Tháp, sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu, một số địa phương đầu nguồn cho mở cống để nước lũ vào ruộng, lúc này, phù sa và các loài thủy sản cũng tràn vào các cánh đồng.

Bắt cá đặc sản, bứt thứ rau đồng ngon nở hoa vào ban đêm khi con nước son nhảy bờ ruộng ở tỉnh An Giang

Bên cạnh việc khai thác sản vật vào mùa nước nổi, người dân cũng đã tận dụng cánh đồng ngập nước để nuôi cá.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, mô hình Tổ nuôi trữ cá mùa lũ ấp Giồng Bàng (xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) triển khai.

Được sự thống nhất của chính quyền địa phương, các thành viên chủ chốt của Tổ nuôi trữ cá mùa lũ ấp Giồng Bàng đến gặp gỡ, vận động nông dân có diện tích đất liền kề trong khu vực tham gia mô hình.

Theo đó, các thành viên cùng nhau góp vốn (hơn 3 triệu đồng/người) đầu tư mua ngư cụ (xuồng, lưới, cọc tràm…) để thực hiện mô hình. Chỉ cần đầu tư một lần ban đầu, các ngư cụ này tiếp tục được sử dụng ở những mùa lũ sau.

“Tận dụng thời gian nhàn rỗi trong mùa lũ, một số nông dân góp tiền, góp công cùng nhau bao lưới để nuôi trữ cá đồng và thu hoạch khi nước lũ rút, mô hình này giúp bà con có sinh kế mùa lũ.

Năm đầu tốn nhiều chi phí để đầu tư mua ngư cụ, những năm sau chi phí rất thấp. Nhớ mùa lũ năm 2024, tổ thu hoạch hơn 10 tấn cá đồng các loại (cá lóc, cá rô, cá trê, cá chốt…), thu khoảng 200 triệu đồng”, ông Đặng Văn Bé, Tổ trưởng Tổ nuôi trữ cá mùa lũ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước cho biết.

Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực năng lượng gì?

Cá đồng được nuôi trữ khoảng bốn tháng. Trong thời gian này, các loại cá vào đồng ruộng, sinh sản và ăn nguồn thức ăn tự nhiên trên cánh đồng nước nổi. Quá trình nuôi trữ cá, nếu nhận thấy số lượng cá tự nhiên vào đồng ruộng ít, các thành viên trong tổ sẽ họp bàn, thả nuôi bổ sung thêm một số loại cá khác.

Hằng năm, bắt đầu từ tháng 8, cá theo dòng nước vào đồng. Vì cuộc sống mưu sinh, một số người đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt (đánh bắt bằng xung điện, sử dụng lưới mắt nhỏ…) khiến cho nguồn lợi thủy sản trên các cánh đồng ngày càng suy giảm.

Ông Đặng Văn Bé cho biết: “Tổ nuôi trữ cá mùa lũ ấp Giồng Bàng ra đời, giúp nông dân có thêm thu nhập, đồng thời góp phần ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt”.

Đăng quầng nuôi cá ruộng mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp.

Cách phường Hà Giang 40km, xã mới này rộng 100km2, trồng rau nhiều nhất tỉnh Tuyên Quang, thu 100 tỷ/năm

Hiện tại, Tổ có 2 điểm nuôi trữ cá cộng đồng, tổng diện tích hơn 150 ha với khoảng 90 thành viên tham gia. “Vào mùa lũ, nước ngập đồng cho nên gia đình tôi không có thu nhập từ ruộng nhà mình. Nhận thấy mô hình nuôi trữ cá mùa nước nổi có nhiều lợi ích, tôi tham gia ngay.

Sau khi hoàn thành việc bao lưới trên cánh đồng, tôi cùng các thành viên trong tổ tiến hành treo biển báo cấm khai thác trái phép và thường xuyên đi tuần tra, bảo vệ khu vực trữ nuôi”, ông Bùi Thanh Nhàn, thành viên Tổ nuôi trữ cá mùa lũ ấp Giồng Bàng cho biết.

Nuôi cá đồng kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm mùa nước nổi Đồng Tháp

Cách đây 3 năm, Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, thuộc xã Phú Thọ (tỉnh Đồng Tháp) triển khai thực hiện mô hình trữ cá kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm mùa nước nổi.

Năm 2023, hợp tác xã thực hiện mô hình tại ô bao số 10, ấp Long An A với tổng diện tích 18,3 ha, gồm có 9 thành viên tham gia. Với lợi thế cánh đồng hai vụ, khi nước lũ về, các thành viên chuẩn bị xuồng, đăng lưới, vèo để cá thiên nhiên vào ruộng.

Thế kỷ 16, địa danh Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng từng mang tên Non Nước Sơn

Ngoài ra, các hộ dân trong hợp tác xã còn thả thêm hàng trăm ki-lô-gam cá giống như trắm cỏ, cá tai tượng, cá mè vinh để sinh sôi.

Khi nước đồng ngập gần 1m cũng là lúc rơm rạ phân hủy, tạo sinh vật phù du và rong rêu, đây là nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào cho các loài cá.

Mùa đầu tiên, tổng thu lượng cá khoảng từ bốn đến năm tấn cá các loại; doanh thu khoảng từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí là từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/ha.

Ngoài nuôi cá để bán, hợp tác xã còn kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm mùa nước nổi, số lượng đoàn khách đến trải nghiệm trong vụ nuôi là từ 100-120 đoàn/vụ, số lượt khách từ 350-400 lượt; doanh thu từ nguồn khai thác du lịch của mô hình trữ cá kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm mùa nước nổi đạt khoảng 100 triệu đồng/vụ.

“Du khách khi đến du lịch trải nghiệm mùa nước nổi được hóa thân thành người nông dân, ngồi xuồng ba lá tham quan khung cảnh đồng nước nổi, trải nghiệm các hoạt động bắt cá như: Thả lưới, đổ lờ, đổ lợp, câu cá, thu hoạch các loại rau đồng,…

Sau khi trải nghiệm khai thác các sản vật mùa lũ, du khách lại cùng nông dân chế biến các món ăn đặc trưng của miền tây sông nước”, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến cho biết.

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Mùa lũ năm nay, Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện mô hình với tổng diện tích 170 ha, tăng gấp gần 10 lần so với năm đầu triển khai mô hình; đồng thời hợp tác xã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân xã và Hội Nông dân xã Phú Thọ tuyên truyền Luật Thủy sản, hướng dẫn thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Mô hình trữ cá kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm mùa nước nổi được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng phương tiện khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đúng quy định.

Đến tháng 10 âm lịch, khi nước lũ rút, nông dân vệ sinh đồng ruộng để gieo sạ vụ lúa mới thì bắt đầu thu hoạch cá. Mô hình đã tạo thêm việc làm, tăng sinh kế, tăng thu nhập cho người dân trong mùa lũ.

Theo: Báo Nhân Dân

Tham khảo thêm

Đây là cá đặc sản to bự, chỉ nhìn thôi đã mê lắm rồi, có một tỉnh miền Tây nuôi nhiều nhất

Đây là cá đặc sản to bự, chỉ nhìn thôi đã mê lắm rồi, có một tỉnh miền Tây nuôi nhiều nhất

Nông dân một xã ở Cà Mau lội ao bắt la liệt loại cá to dài, thịt giàu protein, bán 500.000 đồng/kg

Nông dân một xã ở Cà Mau lội ao bắt la liệt loại cá to dài, thịt giàu protein, bán 500.000 đồng/kg

Làng chài này ở Bình Định đẹp như phim, nhiều người đang đến xem, dân ra biển câu được con cá to dài

Làng chài này ở Bình Định đẹp như phim, nhiều người đang đến xem, dân ra biển câu được con cá to dài

Đây là hòn đảo ở Kiên Giang được quốc tế bình chọn đẹp số 2, khách du lịch bắt được 2 con cá to bự

Đây là hòn đảo ở Kiên Giang được quốc tế bình chọn đẹp số 2, khách du lịch bắt được 2 con cá to bự

Cá to bự quẩy nước ầm ầm trong lồng bè, dân lòng hồ Hòa Bình đang chống nóng cho đàn cá kiểu gì?

Cá to bự quẩy nước ầm ầm trong lồng bè, dân lòng hồ Hòa Bình đang chống nóng cho đàn cá kiểu gì?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng (tỉnh Vĩnh Long), Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Nhà nông
Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Ngắm những làng quê đáng sống giàu có nhất nhì ở Bắc Ninh

Nhà nông
Ngắm những làng quê đáng sống giàu có nhất nhì ở Bắc Ninh

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Nhà nông
Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Tin bão mới nhất: Ngày 23/9, bão RAGASA vào biển Đông, mạnh cấp 16-17, dự báo tác động đến đất liền Việt Nam thế nào?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Ngày 23/9, bão RAGASA vào biển Đông, mạnh cấp 16-17, dự báo tác động đến đất liền Việt Nam thế nào?

Đọc thêm

AI đánh bại nhạc sĩ huyền thoại Nhật Bản trong cuộc thi sáng tác cho AKB48
Văn hóa - Giải trí

AI đánh bại nhạc sĩ huyền thoại Nhật Bản trong cuộc thi sáng tác cho AKB48

Văn hóa - Giải trí

Một cuộc thi sáng tác giữa trí tuệ nhân tạo và nhạc sĩ gạo cội Yasushi Akimoto đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía AI.

Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga
Điểm nóng

Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

Điểm nóng

Theo tờ The Guardian, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Itkonen cho biết rằng 8 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục mua khí đốt tự nhiên của Nga.

Thế kỷ 16, địa danh Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng từng mang tên Non Nước Sơn
Nhà nông

Thế kỷ 16, địa danh Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng từng mang tên Non Nước Sơn

Nhà nông

“Quảng Nam có núi Ngũ Hành. Có sông Chợ Củi, có thành Đồng Dương”, câu ca ấy đã ăn sâu trong đời sống thường nhật của người dân xứ Quảng, nhưng ít ai biết rằng, địa danh Ngũ Hành Sơn từng có tên gọi “Non Nước Sơn” vào thế kỷ 16.

Nhà văn, nhà báo Xuân Ba với cuộc trò chuyện về Thanh Hóa, miền “địa linh nhân kiệt” và giải mã “nghịch lý xứ Thanh”
Dân Việt trò chuyện

Nhà văn, nhà báo Xuân Ba với cuộc trò chuyện về Thanh Hóa, miền “địa linh nhân kiệt” và giải mã “nghịch lý xứ Thanh”

Dân Việt trò chuyện

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xứ Thanh không chỉ cần niềm tự hào quá khứ, mà còn cần sự khoan hòa, cầu thị, cởi mở để thu hút nhân tài, kết nối và hòa nhập cùng các vùng miền khác. Khi biết biến truyền thống kiên cường thành năng lượng sáng tạo, và thay tính hiếu thắng bằng sự nhân nhượng, chia sẻ, Thanh Hóa mới thực sự phát huy vai trò “địa linh nhân kiệt” trong thời đại mới.

Người giàu thích trồng 2 loại cây cảnh này, dù rẻ tiền nhưng mang lại sự khỏe mạnh và giàu có
Gia đình

Người giàu thích trồng 2 loại cây cảnh này, dù rẻ tiền nhưng mang lại sự khỏe mạnh và giàu có

Gia đình

Biết 2 loại cây cảnh mà người giàu thích trồng chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên. Chúng không đắt tiền, không đẹp đẽ, diêm dúa nhưng mang lại sự giàu có và khỏe mạnh.

Cách phường Hà Giang 40km, xã mới này rộng 100km2, trồng rau nhiều nhất tỉnh Tuyên Quang, thu 100 tỷ/năm
Nhà nông

Cách phường Hà Giang 40km, xã mới này rộng 100km2, trồng rau nhiều nhất tỉnh Tuyên Quang, thu 100 tỷ/năm

Nhà nông

Đi hết Quốc lộ 2, từ phường Hà Giang 1 theo Quốc lộ 4C ngược lên các xã vùng Cao nguyên đá Đồng Văn khoảng 40 km chúng tôi đến xã Quản Bạ - nơi nổi tiếng là địa phương có diện tích trồng rau, trồng hoa hàng hóa lớn nhất toàn tỉnh Tuyên Quang (sau sáp nhập), đem lại giá trị kinh tế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho bà con nông dân.

Thủ tướng gửi thư biểu dương Đức Phúc sau khi làm nên thành tích lịch sử tại cuộc thi âm nhạc Intervision 2025
Văn hóa - Giải trí

Thủ tướng gửi thư biểu dương Đức Phúc sau khi làm nên thành tích lịch sử tại cuộc thi âm nhạc Intervision 2025

Văn hóa - Giải trí

"Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sỹ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam" - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Vì sao người giàu Trung Quốc đổ xô du lịch Nhật Bản?
Xã hội

Vì sao người giàu Trung Quốc đổ xô du lịch Nhật Bản?

Xã hội

Tầng lớp trung lưu và thượng lưu Trung Quốc đang đổ xô tới Nhật Bản để mua sắm, nghỉ dưỡng và tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Chuyên gia Ukraine bóc trần động thái quay xe bất ngờ của Mỹ
Điểm nóng

Chuyên gia Ukraine bóc trần động thái quay xe bất ngờ của Mỹ

Điểm nóng

Vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine đang thay đổi, giờ đây, Mỹ đóng vai trò quan sát viên hơn là đồng minh của Kiev, nhà khoa học chính trị người Ukraine Ruslan Bortnik tuyên bố trên blog YouTube của mình.

Nông dân xã miền núi tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây) rủ nhau trồng cây xanh làm đẹp tuyến đường nông thôn mới
Nhà nông

Nông dân xã miền núi tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây) rủ nhau trồng cây xanh làm đẹp tuyến đường nông thôn mới

Nhà nông

Ông Giáp Hà Bắc, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, việc người dân trên địa bàn xã rủ nhau đi trồng cây xanh, trồng hoa ven tuyến đường nông thôn mới để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp đã trở thành phong trào, ai cũng hăng hái tham gia để góp phần xây dựng vùng nông thôn tươi đẹp.

Ninh Bình chuẩn bị đón 2 dự án tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng
Nhà đất

Ninh Bình chuẩn bị đón 2 dự án tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng

Nhà đất

Với tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng, 2 dự án tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình kỳ vọng sẽ góp phần phát triển hạ tầng giáo dục, văn hoá và dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Giá xăng dầu hôm nay 22/9: Tăng trở lại, xăng dầu “thoát” kỳ giảm giá?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 22/9: Tăng trở lại, xăng dầu “thoát” kỳ giảm giá?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 22/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai bắt đầu tăng trở lại trong tuần mới, dù mức tăng không cao song tín hiệu cho thấy thị trường đã được cải thiện.

Đã đến lúc Nhà nước trực tiếp lập Trung tâm giao dịch: Loạn chiêu cò đất tung hoành (Bài 1)
Nhà đất

Đã đến lúc Nhà nước trực tiếp lập Trung tâm giao dịch: Loạn chiêu cò đất tung hoành (Bài 1)

Nhà đất

Bộ Xây dựng mới đề xuất lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất (TTGDBĐS&QSDĐ) do Nhà nước quản lý để khắc phục những mặt trái, thúc đẩy phát triển bền vững, minh bạch. Đây là ý tưởng từng được nhắc đến nhiều lần và lần này có những ý kiến cho rằng không thể chần chừ thêm.

Tuyên Quang: Những bước chân kiểm lâm 'không mỏi' cùng nông dân biến rừng thành sinh kế bền vững
Media

Tuyên Quang: Những bước chân kiểm lâm "không mỏi" cùng nông dân biến rừng thành sinh kế bền vững

Media

Từ giữ rừng sang trồng rừng và làm giàu từ rừng, nông dân Tuyên Quang đã có những bước đi vững chắc trên hành trình giảm nghèo bền vững. Đồng hành cùng họ là những bước chân “không mỏi” của lực lượng kiểm lâm, những người góp phần không nhỏ trong hành trình biến rừng thành sinh kế bền vững.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở xã hội độc lập
Nhà đất

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở xã hội độc lập

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa công bố dự thảo lần 3 Nghị quyết Quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố để lấy ý kiến đóng góp nhân dân.

Người đàn ông tử vong sau va chạm với xe tải giữa đêm khuya ở phường Tây Thạnh
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông tử vong sau va chạm với xe tải giữa đêm khuya ở phường Tây Thạnh

Chuyển động Sài Gòn

Rạng sáng ngày 22/9, một người đàn ông đi xe máy đã tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh.

Một trẻ 3 tuổi tử vong vì bị ong đốt hơn 80 mũi
Xã hội

Một trẻ 3 tuổi tử vong vì bị ong đốt hơn 80 mũi

Xã hội

Theo bà đi làm nương, 3 đứa trẻ bị ong đốt nguy kịch, trong đó có 1 bé bị ong đốt tới hơn 80 mũi nên đã tử vong, 2 trẻ được đưa đi cấp cứu.

Thứ cây cổ thụ đang triển lãm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng kiểu 'cổ, kỳ, mỹ', hút ánh nhìn, vạn người mê
Nhà nông

Thứ cây cổ thụ đang triển lãm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng kiểu "cổ, kỳ, mỹ", hút ánh nhìn, vạn người mê

Nhà nông

Vỏ cây cổ thụ là các cây duối trăm tuổi này xù xì như hóa thạch, rễ gân guốc hình thù kỳ dị, vươn mình như những móng vuốt cổ xưa, dáng thế kỳ dị khiến người xem không khỏi rùng mình thích thú. Đó là cây duối cổ thụ đang "gây sốt mạng xã hội" tại Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần I/2025, tổ chức tại phường Quy Nhơn (địa phận tỉnh Bình Định trước sáp nhập).

Phương Tây đang đẩy một đồng minh của Ukraine vào xung đột trực tiếp với Nga
Điểm nóng

Phương Tây đang đẩy một đồng minh của Ukraine vào xung đột trực tiếp với Nga

Điểm nóng

Phương Tây đang đẩy Ba Lan vào cuộc xung đột với Nga, theo tờ The American Conservative.

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA vẫn đang trên đường tiến vào biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Khi vào đến biển Đông, bão có thể đạt cấp 17, giật trên cấp 17.

Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer
Thể thao

Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer

Thể thao

Pha lập công vào lưới Arsenal ở vòng 5 Premier League giúp tiền đạo Erling Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại, hé lộ từng bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại, hé lộ từng bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, chia sẻ về cơn đột quỵ tim và não với tỷ lệ tử vong lên đến 80%.

Trồng 'cây tỷ đô', một bà giám đốc nông dân Đắk Lắk cầm hàng chục tỷ/năm, cả làng ai cũng khen
Nhà nông

Trồng "cây tỷ đô", một bà giám đốc nông dân Đắk Lắk cầm hàng chục tỷ/năm, cả làng ai cũng khen

Nhà nông

Từ một hội viên, nông dân với vài sào đất ban đầu, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đã trở thành Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc (tỉnh Đắk Lắk), liên kết trồng hơn 33ha sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP. Không chỉ là tỷ phú sầu riêng, chị Thảo còn tìm kênh tiêu thụ sầu riêng, nâng cao thu nhập cho hàng chục hộ nông dân trồng "cây tỷ đô" trong vùng.

Arsenal thoát thua Man City, HLV Mikel Arteta thất vọng nhất điều gì?
Thể thao

Arsenal thoát thua Man City, HLV Mikel Arteta thất vọng nhất điều gì?

Thể thao

Arsenal phải rất chật vật mới có được trận hòa 1-1 trước Man City tại vòng 5 Premier League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đã có những phát biểu cho thấy ông không hài lòng về kết quả này.

Tự sự của những chiếc sừng tê giác châu Phi
Bạn đọc

Tự sự của những chiếc sừng tê giác châu Phi

Bạn đọc

Khoảng 11 năm trước, khi tôi và các cộng sự trong Diễn đàn Nhà báo Môi trường đang trăn trở với nạn tàn sát rừng, xẻ thịt thú rừng, hút mật gấu trái phép thì tôi nhận được lời mời "sang châu Phi", điều tra về việc tàn sát tê giác, buôn bán quốc tế trái phép sừng tê giác và ngà voi hoang dã.

Lắng nghe nông dân nói: Kỳ vọng Bộ Công Thương và Hội Nông dân đưa ra giải pháp phát triển thương hiệu nông sản
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Kỳ vọng Bộ Công Thương và Hội Nông dân đưa ra giải pháp phát triển thương hiệu nông sản

Kinh tế

Không chỉ mong đầu ra ổn định, giá trị cao hơn, nông dân còn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”. Họ chờ đợi Bộ Công Thương và Hội Nông dân sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể, đồng hành cùng bà con trong việc kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; trộm chó manh động cướp xe máy bỏ trốn
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; trộm chó manh động cướp xe máy bỏ trốn

Pháp luật

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; truy bắt 2 kẻ trộm chó manh động cướp xe máy của người dân để tẩu thoát; bắt giữ 3 nghi phạm vụ án mạng nghiêm trọng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực năng lượng gì?
Nhà nông

Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực năng lượng gì?

Nhà nông

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cùng đoàn công tác vừa đến thăm và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh), nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco
Điểm nóng

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco

Điểm nóng

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Bắt cá đặc sản, bứt thứ rau đồng ngon nở hoa vào ban đêm khi con nước son nhảy bờ ruộng ở tỉnh An Giang
Nhà nông

Bắt cá đặc sản, bứt thứ rau đồng ngon nở hoa vào ban đêm khi con nước son nhảy bờ ruộng ở tỉnh An Giang

Nhà nông

Con nước son-nước phù sa bắt đầu “nhảy” khỏi bờ ruộng, mang theo lượng lớn nguồn lợi thủy sản (trong đó có các loại cá đặc sản mùa lũ) vào cánh đồng. Thời điểm này người dân đầu nguồn tỉnh An Giang tất bật mưu sinh bằng nghề đặt dớn, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp, thu hái các loại rau đồng như bông súng ma…

Tin đọc nhiều

1

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

2

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

4

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

5

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long