Sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp có một di chỉ khảo cổ học về văn hóa Óc Eo nổi tiếng, là trung tâm vùng Đồng Tháp Mười

Theo tuyến quốc lộ 1 chúng tôi về TP Tân An, tỉnh Long An rồi chuyển sang quốc lộ 62 về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp. Gò Tháp Mười là gò lớn và cao nhất, nơi khởi đầu cho việc thăm dò, khai quật di chỉ văn hóa Óc Eo. Gò Tháp là trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười gồm 3 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An.