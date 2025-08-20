Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 20/08/2025 06:27 GMT+7

Nuôi thành công loại cá đặc sản thịt giòn, ngọt, nông dân Đắk Nông bắt lên là bán đắt như tôm tươi

Chấn Hưng-Văn Tâm Thứ tư, ngày 20/08/2025 06:27 GMT+7
Nhằm đa dạng hình thức phát triển kinh tế cho người dân địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) phối hợp Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, triển khai thí điểm mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn cho người dân xã Nam Bình.
Mô hình nuôi cá chép giòn ở xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ) được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao, hiện địa phương đang tổ chức nhân rộng và xây dựng sản phẩm OCOP.

Ở xã mới-xã Cà Ná của tỉnh Khánh Hòa, dân đang bắt được nhiều thứ cá gì mà bao nhiêu cũng bán hết?

Bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, cuối năm 2020, mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn đã được triển khai thí điểm tại gia đình ông Đinh Văn Điệp ở thôn 10, xã Nam Bình.

Mô hình được triển khai ban đầu trên diện tích 1.000 m2 mặt nước ao, với 200 con cá chép nuôi thử nghiệm.

Ông Điệp đã được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc, áp dụng phương pháp cho cá ăn để chuyển từ cá chép thông thường thành cá chép giòn.

Theo ông Điệp, để giúp thịt cá chép trở nên giòn, bí quyết chính là ở khâu thức ăn. Cá chép giống từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 3 vẫn cho ăn bằng thức ăn công nghiệp thông thường.

Bắt đầu từ tháng thứ 4, khi cá lớn đủ trọng lượng cho đến thời gian xuất bán khoảng tháng thứ 8, cá được chuyển sang chế độ thức ăn giòn duy nhất bằng hạt đậu tằm.

Loại cá ít xương, thịt giàu protein này nuôi dày đặc ở hồ nước 20ha tại một xã của Nghệ An, cứ bắt lên là bán hút hàng

Trước khi cho cá ăn, đậu tằm được ngâm qua 1 đêm để hạt đậu nở, sau đó rửa sạch rồi đem cho cá ăn. Bằng cách này, thịt cá sẽ trở nên giòn, dai hơn.

Theo tính toán, từ năm 2022 đến nay, mỗi năm, gia đình ông Điệp xuất ra thị trường gần 5 tấn cá chép giòn và trắm giòn.

Với trọng lượng bình quân từ 3 đến 7 kg/con, giá dao động từ 160.000-170.000 đồng/kg, gia đình ông có doanh thu hơn 800 triệu đồng, thu lãi khoảng 400 triệu đồng.

Hiện thị trường tiêu thụ cá chép và trắm giòn chủ yếu tại các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn và rất thuận lợi về đầu ra.

Mô hình nuôi cá chép giòn của gia đình ông Đinh Văn Điệp, nông dân xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ) thu lãi 400 triệu đồng mỗi năm.

Cà phê, chanh dây, rau sạch trồng trên đất đỏ ở Tây Gia Lai đang được trồng theo cách gì mà khiến ai cũng muốn mua?

Tuy nhiên cá chép giòn nuôi tại gia đình ông Điệp vẫn chưa đáp ứng đủ nguồn hàng bán ra thị trường cho nên ông đã mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm ao nuôi và liên kết với một số hộ trong vùng nhân rộng mô hình nhằm đáp ứng nguồn cung cho thị trường.

Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song Mai Xuân Quang cho biết, kết quả đạt được trong việc chuyển giao ứng dụng mô hình nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn tại địa phương đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt dự kiến ban đầu, đem lại thu nhập cao cho hộ dân tham gia thực hiện mô hình.

Hiện nay, ngoài gia đình ông Điệp là hộ thực hiện thành công mô hình, ông còn liên kết, chuyển giao cho một số hộ dân địa phương tham gia nuôi để tạo thành chuỗi cung ứng liên tục, đáp ứng nhu cầu cá chép giòn thương phẩm của thị trường.

Ông Điệp đang đề xuất các cấp, các ngành hỗ trợ kinh phí để nhân rộng mô hình cho người dân địa phương.

Qua công tác theo dõi mô hình chuyển giao và sau khi kết thúc chuyển giao, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ) nhận thấy, cần phát huy mở rộng, nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm cá chép chuyển giòn cho các nhóm hộ nuôi tạo thành sản phẩm đặc trưng (sản phẩm OCOP) cho địa phương.

Đào khảo cổ lần thứ 6 ở xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên phát hiện ra hành vi gì của người tiền sử?

Để đánh giá tính khả thi của mô hình, Sở Khoa học và Công nghệ Đăk Nông đã tổ chức kiểm tra thực tế mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn tại hộ ông Điệp, xã Nam Bình.

Kết quả, đoàn công tác đã đánh giá mô hình cá chép chuyển giòn mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời cho biết điều kiện nuôi tại huyện Đăk Song hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu để địa phương có thể nhân rộng mô hình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song Ngô Đức Trọng (thời điểm tháng 2/2025) cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được của mô hình thử nghiệm, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu để nhân rộng mô hình, xây dựng thành các nhóm hộ nuôi tại xã Nam Bình và các địa bàn khác trong toàn huyện, nhằm tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả mô hình nuôi cá chép chuyển giòn thương phẩm, đáp ứng yêu cầu xây dựng cá chép giòn trở thành sản phẩm OCOP của địa phương.

Theo: Báo Nhân Dân

Đang hot ở Đắk Nông, bỏ lương công ty nước ngoài lên núi trồng loài hoa quyến rũ, thu hơn 10 tỷ/năm

Đang hot ở Đắk Nông, bỏ lương công ty nước ngoài lên núi trồng loài hoa quyến rũ, thu hơn 10 tỷ/năm

Thứ cây đang hot trồng ra loại hạt bán đắt đỏ này ở Đắk Nông, ngành chức năng đang ra cảnh báo

Thứ cây đang hot trồng ra loại hạt bán đắt đỏ này ở Đắk Nông, ngành chức năng đang ra cảnh báo

Thu nhập 500-700 triệu/ha sầu riêng, nhiều nông dân Đắk Lắk bỏ cà phê, hồ tiêu để trồng cây đang hot này

Thu nhập 500-700 triệu/ha sầu riêng, nhiều nông dân Đắk Lắk bỏ cà phê, hồ tiêu để trồng cây đang hot này

Một ông nông dân Đắk Lắk đem cây rừng mọc dại về trồng, ai ngờ thành cây cảnh đang hot, nhiều người săn tìm

Một ông nông dân Đắk Lắk đem cây rừng mọc dại về trồng, ai ngờ thành cây cảnh đang hot, nhiều người săn tìm

Một loại cây mới 'cắm chốt lâu, sâu, bền' ở Đắk Lắk, tới mùa quả chín la đà, nông dân 'bẻ tiền tỷ'

Một loại cây mới "cắm chốt lâu, sâu, bền" ở Đắk Lắk, tới mùa quả chín la đà, nông dân "bẻ tiền tỷ"

