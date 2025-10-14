Ở nơi này của Tuyên Quang, vườn cây đặc sản treo la tha thứ quả thơm ngon, cảnh đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

Video: Mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm ở Tuyên Quang.

20 năm gắn bó với nghề trồng cây ra quả đặc sản

Bước chân vào diện tích rộng 6 ha vườn bưởi của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Đo, xã Bình Xa (Tuyên Quang) cũng là nơi HTX Rau quả hữu cơ Quang Mừng đặt nền móng, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được không phải là không khí kinh doanh tấp nập, mà là mùi hương đặc trưng của các loại cây ăn quả xanh mướt bạt ngàn và những giọt sương lành lạnh đọng trên trái bưởi.

Vườn bưởi hữu cơ của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Đo, xã Bình Xa (Tuyên Quang). Ảnh: Mùa Xuân.

Những ngày cuối thu, chị Huyền cùng gia đình đang tất bật với công việc dùng máy cắt, tỉa dặm cỏ. Dừng tay, chị Huyền chia sẻ: “Gia đình tôi gắn bó với nghề trồng cây ăn quả đã được khoảng 20 năm nay rồi.

Riêng gia đình tôi có 6 ha chủ yếu là bưởi Diễn, bưởi Da xanh, bưởi Đào đường, bưởi Hoàng. Nhưng phải đến khi chuyển đổi sang mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ, chúng tôi mới thực sự tìm thấy giá trị bền vững.”

Mô hình nông nghiệp hữu cơ, theo chị Huyền, đang là xu thế tất yếu đối với ngành nông nghiệp sạch hiện nay, nhưng cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và vốn kiến thức dày dặn. Đó là việc học cách quay lưng với lối canh tác truyền thống cũ.

Chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Đo, xã Bình Xa (Tuyên Quang) chăm sóc vườn bưởi sắp cho thu hoạch. Ảnh: Mùa Xuân.

Để trồng bưởi hữu cơ, trên toàn bộ diện tích đất trồng bưởi, chị Huyền ủ phân chuồng bón vào xung quanh gốc cây bưởi, tạo cho nền đất tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng và sử dụng thuốc thảo mộc tự chế từ gừng, tỏi, ớt để phòng, trừ sâu, bệnh.

Ngoài ra, chị Huyền còn dùng đèn lồng, bẫy bắt côn trùng, ruồi vàng, muỗi... cho cây bưởi. Nhờ đó, cây bưởi cho quả đạt chất lượng, mang một hương vị riêng, tự nhiên vốn có, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với cách làm này, những quả bưởi hữu cơ của gia đình chị Huyền không chỉ có hình thức đẹp, quả to đều mà còn mang vị ngọt đậm, thanh khiết đặc trưng của thổ nhưỡng Bình Xa, hoàn toàn khác biệt so với bưởi canh tác thông thường.

Giá trị của sản phẩm tăng lên, cao hơn sản phẩm thông thường từ 2 đến 3 lần. Với trung bình thu về từ 10-15 nghìn quả mỗi năm, bưởi Diễn, Da xanh được thương lái thu mua ngay tại vườn với giá trung bình từ 10.000 – 15.000 đồng/quả, thu về khoảng 150 triệu đồng.

Để phòng trừ, sâu bệnh cho cây khi ra hoa, đậu quả, chị Huyền dùng bẫy để bắt ruồi vàng, muỗi... Ảnh: Mùa Xuân.

Để liên kết các hộ dân trồng, chăm sóc cây bưởi theo hướng hữu cơ, năm 2021, chị Huyền đã đứng ra thành lập HTX Rau quả hữu cơ Quang Mừng, với 7 thành viên tham gia. Hiện nay, HTX có gần 10 ha cây ăn quả chủ yếu là bưởi đặc sản có chất lượng cao.

Đến nay, sản phẩm bưởi hữu cơ của HTX được nhiều khách hàng ở thị trường khó tính, có yêu cầu cao như trong chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch ở trong và ngoài tỉnh ưa chuộng sử dụng.

Chị Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc HTX Quang Mừng cho biết thêm: Nhờ được sự hỗ trợ của các phòng, ban chuyên môn huyện Hàm Yên (cũ) cũng như các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang, năm 2023, toàn bộ diện tích vườn bưởi của HTX đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp mã số vùng trồng, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm bưởi.

Đây chính là "giấy thông hành" quan trọng giúp sản phẩm bưởi của gia đình chị Huyền và HTX Quang Mừng đáp ứng được yêu cầu khắt khe về kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc của các thị trường lớn như Trung Quốc và Úc.

Đồng thời, sản phẩm bưởi Quang Mừng cũng đã được UBND tỉnh Tuyên Quang công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Những trái bưởi da xanh, bưởi diễm... chín vàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: NVCC.

Cùng với đó, gia đình chị Huyền được hỗ trợ vay 400 triệu đồng (giảm lãi suất) từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hàm Yên (Tuyên Quang) để đầu tư, chăm sóc, làm bao bì.

Năm 2024, gia đình chị còn được Hội Nông dân xã Bình Xa hỗ trợ mua 3 tấn phân bón chăm bón cây non theo hình thức trả chậm.

Mô hình du lịch sinh thái, tha hồ chụp ảnh, quay clip

Điều làm nên sự khác biệt và cảm xúc nhất của HTX Quang Mừng chính là sự gắn kết với du lịch trải nghiệm.

Chị Huyền và các thành viên không muốn vườn bưởi chỉ là nơi sản xuất, mà phải trở thành một "nông trại kể chuyện", nơi du khách có thể chạm, ngửi và cảm nhận hơi thở của nông nghiệp sạch.

Du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là các gia đình và học sinh được đi dạo dưới những tán bưởi trĩu quả, tự tay chọn và hái bưởi.

Cảm giác được thưởng thức ngay tại gốc, quả bưởi vừa hái còn đượm hơi sương và đất là một trải nghiệm không thể mua được ở siêu thị.

Sản phẩm bưởi HTX Quang Mừng, xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang đang ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường. Ảnh: NVCC.

Đến tham mô hình, du khách được tham quan toàn bộ quy trình chăm sóc hữu cơ, từ khu ủ phân vi sinh đến khu vực dán tem truy xuất nguồn gốc.

Điều này không chỉ tăng niềm tin về sản phẩm mà còn là một bài học thực tế về nông nghiệp sạch. Du khách mua sản phẩm trực tiếp, giảm chi phí trung gian và tăng lợi nhuận cho nông dân.

"Mỗi du khách sẽ trở thành một "đại sứ thương hiệu" truyền đi câu chuyện về sản phẩm sạch của Quang Mừng, giúp người nông dân tự hào hơn về công việc của mình, ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và cảnh quan địa phương". Chị Huyền tâm sự.

Mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái đang mở ra hướng đi mới phát triển kinh tế nông thôn bền vững ở xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Hiện gia đình chị có 7 nhà nghỉ cộng đồng Homestay, với sức chứa khoảng 40 khách lưu trú. Để quảng bá sản phẩm nông sản của HTX, mô hình du lịch trải nghiệm ngoài tham gia trang web Booking.com, chị Huyền quảng bá trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok... Trung bình mỗi tháng, gia đình đón khoảng hơn 100 lượt du khách tham qua, trải nghiệm.

Từ mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm, gia đình chị Huyền cùng HTX Quang Mừng đã tạo việc làm thường xuyên cho 6-8 lao động địa phương, với mức thu nhập gần 10 triệu đồng/người/tháng.

HTX Rau quả hữu cơ Quang Mừng đã trở thành điểm sáng của nông nghiệp bền vững ở vùng đất xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang. Đó là nơi mà người nông dân trở thành những người kể chuyện, những người làm du lịch đầy tâm huyết.

Những ngôi nhà sàn homestay của chị Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc HTX Quang Mừng (Tuyên Quang). Ảnh: NVCC.

Mỗi trái bưởi chín thơm khắp núi đồi không chỉ là nông sản, mà là một món quà của đất, một thông điệp về sức khỏe và một lời mời gọi chân thành đến với vùng đất cách mạng Tuyên Quang.



Việc chuyển đổi phương thức nông nghiệp xanh, sạch là một trong những giải pháp mà người nông dân đang hướng tới, góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển.

Xã Bình Xa mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của 2 xã Minh Hương và Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cũ.