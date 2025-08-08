Ô tô con bị đè bẹp dưới gốc cây sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ở Lâm Đồng

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Chiều ngày 8/8, ông Trịnh Anh - Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm gió mạnh chiều cùng ngày.
Theo đó, trong khoảng 30 phút từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn phường Bắc Gia Nghĩa đã bất ngờ có mưa lớn kèm gió mạnh.
Sau trận mưa lớn kèm gió mạnh, nhiều cây xanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng và khuôn viên Nhà khách 19/8 bị ngã đổ... Ngoài ra, nhiều căn nhà bị tốc mái, biển hiệu của người dân, chính quyền bị gió quật ngã đổ. Đặc biệt, một chiếc ô tô của người dân đã bị một cây xanh ngã đổ đè lên gây thiệt hại nặng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền phường Bắc Gia Nghĩa đã huy động các lực lượng đến hiện trường dọn dẹp, cắt tỉa, thu dọn cây cối gãy đổ. Đồng thời, kiểm tra, xử lý các điểm nguy hiểm, bảo đảm giao thông cho người dân đi lại.
Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.