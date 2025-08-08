Ô tô con bị đè bẹp dưới gốc cây sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ở Lâm Đồng

Chiều ngày 8/8, ông Trịnh Anh - Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm gió mạnh chiều cùng ngày.

Chiếc ô tô của người dân bị cây xanh ngã đổ đè lên sau trận mưa lớn.

Theo đó, trong khoảng 30 phút từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn phường Bắc Gia Nghĩa đã bất ngờ có mưa lớn kèm gió mạnh.

Một đoạn đường bị ngập nhẹ sau trận mưa.

Cột điện bị ngã đổ sau trận mưa.

Sau trận mưa lớn kèm gió mạnh, nhiều cây xanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng và khuôn viên Nhà khách 19/8 bị ngã đổ... Ngoài ra, nhiều căn nhà bị tốc mái, biển hiệu của người dân, chính quyền bị gió quật ngã đổ. Đặc biệt, một chiếc ô tô của người dân đã bị một cây xanh ngã đổ đè lên gây thiệt hại nặng.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền phường Bắc Gia Nghĩa đã huy động các lực lượng đến hiện trường dọn dẹp, cắt tỉa, thu dọn cây cối gãy đổ. Đồng thời, kiểm tra, xử lý các điểm nguy hiểm, bảo đảm giao thông cho người dân đi lại.